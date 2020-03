Frikë aspak?! Një përgjigje për Ramën nga Adriano Çelentano (VIDEO)

Kryeministri Rama e mbyll çdo njoftim të ditëve të fundit lidhur me koronavirusin duke theksuar që ai (ose ne dhe ai) nuk kemi apo nuk duhet të kemi frikë nga koronavirusi.

“Frikë, aspak. Kujdes, po” e përfundoi kryeministri edhe mesazhin e fundit ku njoftoi mbylljen e kufijve të dielën në mesnatë.

Nuk dihet pse kryeministri e thekson vazhdimisht këtë punën e frikës. As si individ as si politikan me apo pa post, nuk mundet të detyrojë askënd të mos ketë frikë. As veten.

Përveç kësaj, nuk ka nevojë t’i shpallë luftë frikës dhe nuk duhet ta bëjë. Të gjithë jemi të lirë të frikësohemi, po ashtu dhe vetë kryeministri. Frika është ndjenjë njerëzore, madje e domosdoshme.

Një përgjigje kryeministrit, i cili vetë është mbyllur prej ditësh në shtëpinë e tij në Surel, nga ku jep mesazhe për ata që janë në frontin e luftës me virusin, vecanërisht mjekët dhe infermierët, ia jep këngëtari i famshëm Italian Adriano Celentano. Gjatë një bisede telefonike me një kanal televiziv Italian, e cila është përkthyer dhe botuar nga gazeta DITA ai flet për frikën nga koronavirusi.

Sigurisht që Adriano pranon dhe thotë atë që ndjen. Ka frikë. E pranon dhe e analizon.

Ja cfarë thotë ai:

“Është e qartë që unë kam frikë. Jemi duke jetuar një moment historik; në raste si ky mendoj se frika është një akt i dëshmisë së kurajos, përshembull i kurajos për të mos dalë nga shtëpia, ose i vendimeve të papërshtatshme që marrin ata që na drejtojnë. Nuk po flas për Italinë, më shqetësojnë më shumë vendet rreth Italisë, të cilat po marrin vendime jo aq të rrepta aq sa duhet përballë emergjencës”

Celentano pyetet nga studio për ato që një folës i quan dy momentet e frikës më të mëdha në historinë e Italisë, rrëmbimin e Aldo Moros dhe këtë që po ndodh sot me koronavirusin. Dhe këngëtari i famshëm përgjigjet:

“Historia e Brigadave të Kuqe ishte një frikë shumë e fortë, por krahasuar me frikën që ndjejmë sot, është ndryshe. Në atë periudhë dukej vërtetë sikur kishte plasur lufta, por ti kishe vazhdimisht prishmërinë që shteti do t’i kapte do t’i arrestonte ata të Brigadave që vrisnin me lehtësi ekstreme. Sot është e ndryshme sepse armikun nuk e njohim, është i padukshëm, nuk e dimë si është. Ndoshta është i gjatë, është një gjigand, por ne nuk e shohim, apo është aq i vogël sa na kalon aty në fundin e pantallonave… Nuk ke me çfarë ta krahasosh këtë që po ndodh tani. Pastaj ka dhe një fakt tjetër. Kjo sot është një frikë globale, ajo nga Brigadat e Kuqe ishte një frikë italiane, maksimumi edhe e ndonjë vendi tjetër por jo më shumë”.

Ti çfarë këshille ke kundër frikës – e pyet moderatorja dhe Çelentano vijon:

“Kundër frikës nuk është se ekzistojnë shumë këshilla. Por është e drejtë të kemi frikë. Në këtë rast na ndihmon edhe të kuptojmë më mirë. Përshembull për t’u bindur kur mjetet e komunikimit na përcjellin udhëzimet për të mos lëvizur nga shtëpitë. Sot në mëngjes u habita kur pashë gjatë një shërbimi televiziv që në Parkun e Romës kishte një grumbull njerëzish që festonin, të dukej një moment që ky problemi me virusin as që ekziston, dukej sikur po ngrinin dolli me virusin ata atje. Dua të them, në raste si ky është e drejtë të kesh frikë. Gjithsesi duhet të ecim përpara, çfarë ka për të ndodhur, le të ndodhë, nuk besoj ka ndonjë mënyrë tjetër për ta përballuar…”

*****

