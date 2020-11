Ftesa për përballje/ “Nuk mbulohet dielli me shoshë as e vërteta me lehje e me dehje”, Rama-Metës: Shpjegoi popullit pse votove pro raportin e Dick Marty

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur ftesës së Presidencës për përballje para kombit shqiptar për përgjigjen ndaj raportit të Dick Marty.

Rama i thotë Metës se dielli s’mbulohet me shoshë dhe as e vërteta me lehje e me dehje, por Presidenti duhet t’i shpjegojë popullit pse e votoi pro raportin në Këshillin e Europës.

Po ashtu kryeministri këshillon Metën mos e lëshojë gjuhën jashtë kontrollit sepse turpëron keq dëshmorët për të cilët pretendon se i do.

“Ilir nuk mbulohet dielli me shoshë as e vërteta me lehje e me dehje! Ti duhet t’ia shpjegosh popullit pse e votove pro raportin e Dick Marty në Këshillin e Europës, bashkë me Saliun! (Dhe meqë pretendon se i do shumë dëshmorët mos e lësho gjuhën jashtë kontrollit se i turpëron keq)”- shkruan Rama.

Më herët, kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave nga politikanët shqiptarë se nuk po mbron krerët e politikës së Kosovës, që po përballen me drejtësinë në Hagë për krime lufte.

Përmes një mesazhi në “Twitter”, Rama i drejtohet ish-kryeministri Sali Berisha dhe Presidentit Ilir Meta, duke i pyetur se pse e votuan raporton e Dick Marty në Këshillin e Evropës.

Sakaq, lidhur me këtë ka reaguar Presidenca e cila i është përgjigjur Edi Ramës për pyetjen e këtij të fundit se pse Meta dhe Berisha kanë votuar pro raportit të Dick Marty në Këshillin e Europës.

Pikërisht, zëdhënësi i Presidencës Tedi Blushi ka ftuar Ramën të dalë në përballje me Metën para gjithë kombit shqiptar që të marrë përgjigjen sy më sy.

Po ashtu Presidenca pyet Ramën se kush e urdhëroi të padiste Ramush Haradinajn për shpifje dhe pse nuk shkoi në gjyq me të.

Gjithë ky debat ka filluar pasi Gjykata Speciale ka konfirmuar aktakuzat ndaj Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit që janë tashmë në paraburgimin e Hagës.

h.b/dita