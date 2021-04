“Funksiononin si qelizat e kancerit”, Rama kujton koalicionin me LSI: Procesi i vaksinimit me PD do jetë një humbje! Më mirë merrem me Zahon sesa me Sali mavrinë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka kujtuar në Fier koalicionin me LSI në mandatin e parë të qeverisjes.

Rama e pranon se në atë mandat u bënë shumë gjëra të mira, por thotë se për një reformë që kërkonte PS, LSI kërkonte 10 vende pune pasi nuk mbanin përgjegjësi për reformën.

Ai thotë se LSI në qeveri funksiononte si qeliza kanceri pasi kërkonin vetëm vende pune. Prandaj Rama ka bërë të qartë se s’mund të ketë më kthim pas për Shqipërinë.

“Luli dhe PD nuk janë të lirë, janë të kapur për këmbësh nga Meta e Kryemadhi. Kur ishim në koalicion kemi bërë plot gjëra të mira, ne për reforma, ata për vende pune. Për një reformë duheshin dhënë 10 vende punë andej. Sepse ata nuk mbanin përgjegjësi, ata funksiononin si qelizat e kancerit. Rritja dhe shpeshtimi i qelizave të kancerit është e njohur botërisht si pa qëllim. Vetëm për vetëasgjesim në fund, duke vetëasgjesuar gjithë organizmin. S’mund të kthehemi mbrapa”, tha Rama.

Më tej kryeministri ui shpreh se nëse PD vjen në pushtet procesi i vaksinimit do të jetë një humbje.

“Ne e kemi çliruar një pjesë të madhe nga plehrat. Do të shohim sesi i është vënë në punë impianti i madh i përpunimit të mbetjeve, por jo kudo çështja e plehrave është zgjidhur. Ne e kemi transformuar sistemin tonë shëndetësor spitalet tona, por për fat të keq në sistemin tonë shëndetësor nuk është një Tire që u kap por ka plot Tire që duhen nxjerrë jashtë sistemit. Ende nuk jemi në atë situatë ku njerëzit të jenë të qetësuar përfundimisht nga ato lajmë që nuk janë të mira.

Sot fëmijët kur shkojnë në maturë e kanë të qartë që në universitet do të hyjnë aty ku e meritojnë. Të ketë një universiteti të lidhur me spitalin. Të hapim një universitet mjekësie në Fier. Kjo bëhet duke vazhduar që të fitojmë betejën. Që armiku i padukshëm të jetë zhdukur. Kush do ti bëjë këto, kush do të vazhdojë ta vaksinojë popullin shqiptar. Kush mendoni ju se do të sigurojë vaksina, ata? Ai që u bën thirrje nga gropa dixhitale. Harrojeni me ata edhe procesi i vaksinimit, që është tashmë i fituar, do jetë një humbje! Ata do të kthejnë në shtëpi njerëzit pas tërmetit! Do të kthehet në një zvarritje, procesi i rindërtimit, dhe nuk do të përfundojë. Me ata sezoni turistik do të dështojë. Nuk do të ndodhë, ky mesazh i imi është për ata shqiptarë që akoma u shkojnë nga mbrapa. Për ata që për inat të vjehrrës do të flenë më mullixhiun.

Nëse do ishte për mua, ju siguroj që po të mos bindja absolute që ky është moment kycc për të ardhmen, do merresha me Zahon. Një milion e më shumë herë më e denjë sesa Luli, Iliri, Monika dhe Sali mavria. Akoma Shqipëria merret me Saliun”, tha Rama.

j.l./ dita