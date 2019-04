Fuqia e madhe një skene të vogël

Pavarësisht se arti i të rrëfyerit dramatik është zhvilluar në zhanre të reja, shumë atraktive në interaktivitetin e imagjinatës që ofrojnë, teatri vazhdon të jetë i pazëvendësueshëm, pikërisht për shkak të mënyrës si vazhdon të na ngacmojë në shpirt. Shfaqja “Natën Ma”, në regji tëEmaAndreas, me aktoret IliraVinca dhe Egla Ceno, me muzikë origjinale nga Bojken Lako, e vënë në skenë në sallën “Shekspir” të Teatrit Metropol, është një nga ato shfaqje që të bën të mendosh për esencën e misionit fisnik të teatrit.

Nga Albatros Rexhaj

Nuk janë të pakta mënyrat me anë të së cilave një shfaqje e mirë teatri komunikon me secilin pjesëtar të publikut. Disave u përkujton diçka, qoftë edhe një fjalë të mençur të dikujt, duke u dhënë kështu një pikë të munguar reflektimi, ndërkaq te disa të tjerë mbjell dromca frymëzimi për të kërkuar fjalët e veta, ndoshta të munguara për tërë jetën, me anë të së cilave do të reflektojnë për veten dhe të gjithë botën. Ky frymëzim tërësisht intim, ngjizja e dëshirës për të guxuar që njeriu vërtet të ndryshojë, energjia e pafuqisë tonë qëdi dhe mund ta ushqejë direkt shpirtin, kjo është fuqia e teatrit. Shfaqja “Natën Ma”, në versionin e EmaAndreas, përbën shembullin e qetë të kësaj fuqie fisnike të teatrit!

“Natën Ma” e EmaAndreas, brenda formulës së vet kreative ka një motor allaperpetum mobile që mosveprimin njerëzor, dorëzimin si akt i mposhtjes personale, e kthen në një energji të pastër shpirtërore që vibron nga skena, përtej mureve virtuale që ndajnë botët brenda dhe jashtë skenës. Kjo edhe është arsyeja pse i gjithë publiku bashkë ndien me çdo gjë që thuhet dhe ndodhë në skenë dhe që emocionet e kësaj shfaqjeje i merr me vete, si karburant shumë të nevojshëm për të djegur shtrëngimet që na kanë kurthuar shpirtin.

EmaAndreaështë aktore, regjia nuk është thirrja e saj e parë, por me këtë shfaqje ajo ka treguar në mënyrë pothuajse didaktike që teatri bashkëkohor nuk mund të shihet mësi një akt i të rrëfyerit skenik të një intrige dramatike,të shkruar nga dikush dhe që i prezantohet një grupi njerëzish të ulur në ca karrige, por është njëbashkëudhëtim, personal por edhe kolektiv. ku publiku bëhet personazhi i jashtëm, prania, kureshtja dhe bashkë ndjesia e të cilit e dinamizon ngjarjen, edhe atëherë kur në skenë thuhet qoftë edhe një fjalë e vetme.

Esencën e intrigës së kësaj drame shumë të njohur të Masha Norman, d.m.th distancën kuptimore mes njerëzish të afërt, komunikimin duke mos komunikuar qëështë kthyer në një normë të jetës bashkëkohore dhe që njerëzit i shtyn në agoninë e dëshpërimit dhe humbjes së vetes, nga konteksti i absurdit amerikan EmaAndrea ka ditur ta “përkthejë” në kontekstin e absurdit tëmoskomunikimit shqiptar të kudogjendur, që nga familjet tona e deri nëmini shfaqjet teatrore të servirura nga liderët tanë.

Përzgjedhja e aktoreve, një shqiptare e Kosovës dhe një shqiptare e Shqipërisë, vendosja me kujdes e detajeve të vogla dialektore (tavan apo papafingo, bërllog apo mbeturina, etj) që në fillim vendosin kontekstin e distancës kuptimore që nuk shtrihet vetëm mes dy personazheve, por edhe në mes të gjithë shqiptarëve. Mosnjohja e njëri tjetrit, edhe pse jetojnë nën një kulm, përkundër faktit që janë amerikanë, personazhet e Masha Norman, te shfaqja e EmaAndreas, mendojnë e tingëllojnë shqip. Publiku nuk ka si të mos pyetet: sa vërtet i njohim njerëzit tanë, sa vërtet kuptohemi, sa vërtet bashkë ndiejmë? Dhe pastaj vjen edhe ajo pyetje tjetër, nëse vallë ne zbulojmë nevojën për të vepruar vetëm atëherë kur bëhet vonë?

Ilire Vinca dhe Egla Ceno, dy aktore të njohura të teatrit shqipfolës, sollën nuancat më të mira të shkollës teatrore të Prishtinës dhe të Tiranës, një orkestrim i kujdesshëm i gjërave të ndryshme që tipizojnë të dy shkollat, që nga natyralizmi e deri te teatraliteti në skenë, edhe kjo në funksion të ilustrimit të distancës kuptimore, komunikimit duke mos komunikuar, që shtrihet në tërë aurën e kësaj shfaqjeje.

Teatri Metropol mund të jetë një teatër i vogël, por me këtë shfaqje demonstroi që madhështia e një shfaqjeje nuk matet me madhësinë e skenës dhe as me buxhetin e investuar.

Thjesht, bravo!

(autori është shkrimtar dhe dramaturg, ky reflektim është krejtësisht personal)