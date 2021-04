Fushata përmbyllëse e PS në Tiranë, Rama e nis fjalën me një përshëndetje për Zahon: 25 prilli, dita kur të djathtët do të çlirohen nga demoni Berisha

Me një përshëndetje për të birin, Zahon e ka nisur kryeministri Edi Rama fjalën e tij në aktivitetin e fushatës përmbyllës në Tiranë, në Sheshin Skënderbej.

Ai tha se Zaho kishte kërkuar të vinte në aktivitet, por se nuk ishte lejuar nga e ëma Linda, e cila i kishte thënë se nuk mund të shkonte pasi nuk mund të votonte.

“Me lejen tuaj dua të përshëndes Zahon nga këtu sepse donte të vinte, por Linda i tha ‘Zaho t’i nuk mund të shkosh atje sepse nuk mund të votosh. Po mirë tha a i, kur do votoj unë? Ti kur të rritesh, po mirë tha, kur të rritem ti do më votosh mua? Unë nuk i thash se për këtë duhet ët bëjë shumë patronazhime”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama tha se PS është e ardhmja, e ndërsa PD e shkuara.

Sipas tij, 25 prilli është dita kur PD duhet të çlirohet nga demoni që po e lë pas Shqipërinë, dhe këtu i referohet ish-kryeministrit Sali Berisha.

“Thika e urrejtjes dhe e ndasisë është futur deri në kockë dhe pasi ndalon njerëz dhe të lësh viktima do të thotë që për ty njerëzit janë njerëz vetëm kur futen në autokolonën tënde, dhe ky episod tragjik duhet t’i bëj të gjithë shqiptarët të zgjohen dhe të kujtojnë se çfarë mund t’i bëjnë vendin edhe pas 30 vitesh dhe të kujtosh se sa herë ka pasur humbje jete, plagë të shkaktuara jo nga Zoti, por nga robi, aspak çuditërisht ato lidhen me ta dhe sot të jesh i djathtë, mund të jesh kundër nesh është normale, por nëse sot si i djathtë ti ia do të mirën asaj force që ende sot e mban demonin brenda, ti duhet ta çlirosh nga demoni duke e braktisur në 25 prill. 25 prilli dita që duhet të çlirohet nga demoni, që i detyron shqiptarët të kthehen në rrethin vicioz, ato janë rruga e të shkuarës, PS e ardhmja. Kur njeriu shkon dhe voton, përgjithësisë gjykon të tashmen dhe e tashmja e tij e zvogëlon peshën që ka vota se mund të ketë një hall që lidhet me pragun e shpisë dhe nuk i bën përshtypje asgjë që ndryshon larg atij pragu, dhe ky pragu e bën të thotë “nuk i votoj këta”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij nuk la pa përmendur edhe njëherë patronazhistët, ndërsa iu rikthye edhe njëherë ngjarjes së rëndë që ndodhi dje në Elbasan.

“Po këtu sot duhet ta filloj me patronazhistët dhe patronazhistet e PS. Me të gjitha vajzat e djemtë, gratë e burrat dhe ata që megjithëse kanë dalë në pension, nuk heqin dorë nga kjo punë fisnike brenda familjes sonë. Dua t’ju them se unë kam qenë gjithnjë krenarë për ju, por pas asaj që ndodhi dje në Elbasan, unë jam më shumë se kurrë krenar për ju. Ata bëjnë çmos që t’ju lëndojnë, t’ju cenojnë, t’ju dekurajojnë, ata madje bëjnë çmos që t’ju poshtërojnë dhe ka Zot sepse ata që i bënë të gjitha ato kundër jush, dolën zhveshur, por jo si unë zhveshur, sepse ashtu s’dalin dot as ashtu, por dolën zhveshur në të gjithë përmasën e karakterit ët tyre, kur pa pasur asnjë pikë turpi, pasi e gjithë Shqipëria u trondit nga humbja e një jete, morën përsipër t’u thonë shqiptarëve se ata e kanë një grup të armatosur të shpërndarë kudo. Unë besoj që sot kush ende nuk e ka kuptuar diferencën e madhe mes jush dhe atyre, mes nesh dhe të atyre, duhet t’i vë gishtin fort kokës”, tha Rama.

j.l./ dita