FUSHATA / Rinis pingpongu Rama-Meta: I keni varur shpresat tuaja të lodhura për pushtet tek ëndrra e katastrofës shëndetësore, do ta shikoni në 25 prill

Presidenti Meta i kërkoi qeverisë që të shtojë testimet dhe të miratojë pa vonesë një plan koordinimi të qartë dhe transparent me sistemin privat, për të bashkuar të gjitha energjitë dhe kapacitet e duhura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.

Sakaq, Rama, nëpërmjet një postimi në rrjetin e tij social, në Twitter, i është përgjigjur Metës duke i thënë se i kanë varur shpresat për pushtet tek ëndrra e katastrofës shëndetësore.

Rama vijon duke thënë se opozita do të dështojë dhe kjo gjë do të shihet me 25 prill.

“Që do dështoni edhe më keq se herë tjetër këtë do ta shihni në 25 prill!”- shkruan kryeministri.

Postimi:

Ilir, që ti Monika Luli Saliu i keni varur shpresat tuaja të lodhura për pushtet tek ëndrra e katastrofës shëndetësore, këtë e kupton çdokush me dy fije mend! Që do dështoni edhe më keq se herë tjetër këtë do ta shihni në 25 prill! Kjo që bëni është një turp që do u mbetet juve!

h.b/dita