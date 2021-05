Fushë Krujë, plagoset me armë zjarri pronari i fasonerisë

Të shtëna me armë zjarri në Fushë Krujë! Plagoset me armë zjarri brenda biznesit të tij, Arben Dedja, pronar i një fasonerie në Fushë Krujë. Dedja ka shkuar vetë, rreth orës 18:50, për të marrë ndihmën e parë shëndetësore në qendrën shëndetësore në Fushë Krujë dhe nga aty është dërguar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, 61-vjeçari është jashtë rrezikut për jetën pasi ka marrë një plumb në këmbë. Ndërkohë që ka nisur punë për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorit.

Disa pika kontrolli janë ngritur në hyrje dhe në dalje të qytetit, ndërsa po ashtu janë sekuestruar dhe kamerat filmike të zonës, të cilat do të përdoren për të identifikuar autorin e plagosjes. Po ashtu janë shoqëruar në Komisariat disa persona që dyshohet se kanë dijeni lidhur me ngjarjen. Deri më tani, vetë i plagosuri nuk ka bërë me dije asgjë nga çfarë ka ndodhur, megjithatë dyshohet se gjithçka ka nisur si pasojë e një sherri të çastit.

n.s. / dita