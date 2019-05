“Gafa” e zv/ministres në Panairin e Punës, reagon Haxhiu: Ka tekst, por…

Lorena Haxhiu, Zëvendësministrja e Arsimit, ka sqaruar atë që në media u konsiderua një gafë gjatë fjalës së saj në Panairin e Punës.

Në logjikën e zakonshme, ka kuptim shprehja “atë që do të mbjellësh, do të korrësh”, por zv/ministrja duket se ka shkuar më tej në këtë logjikë, kur thotë se “atë që do të korrësh në panair, do ta mbjellësh në të ardhmen”.

Reagimi i plotë i zv/ministres:

“Ka tekst, por ka edhe kontekst” – citonte dikur një profesori im në auditoret e Fakultetit.

M’u kujtua sot, teksa portalet e futën në makinerinë e tyre dhe e nxorën të deformuar e jashtë kontekstit fjalën time të djeshme në çelje të Panairit të Punës.

“Atë që ju do të korrni (në panairin e punës), atë do të mbillni dhe në të ardhmen (në tregun e punës)!” ishte fjalia ime përmbyllëse drejtuar të sapodiplomuarve, teksa prisnin të vizitonin stendat, për të korrur frytet e punës së tyre, pas vitesh të tëra studimi, lodhjeje, mundi e sakrifice. Duket që nuk paska patur mjaftueshëm lajme të këqija dje… Nice try!

e.t./dita