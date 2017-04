GARA FRANCEZE/ Si zgjidhet presidenti dhe pse Franca ka një sistem politik gjysëmpresidencial

Rreth 47 milionë zgjedhës janë thirrur të votojnë në turin e parë dhe në turin e dytë më 7 maj për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës franceze që do të pasojë presidentin socialist, François Hollande.

Si zgjidhet presidenti?

Presidenti zgjidhet me votim universal të drejtpërdrejtë, me sistem politik mazhoritar me dy ture, për një mandat pesë vjeçar.

Ai duhet të marrë mazhorancën absolute shprehur në një apo dy turet, kushdo qoftë përqindja e pjesëmarrjes.

Vota e bardhë, që mundëson shprehjen e refuzimit të zgjedhjes nuk njihet në Francë. Që prej një ligji në vitin 2014, këto vota numërohen të ndara nga votat nyl dhe të aneksuara si të tilla në proces verbalin e çdo qendre votimi, por ato nuk merren parasysh në llogaritjen e votave të shprehura.

Presidentët e mëparshëm janë:

2012-2017: François Hollande (socialist)

2007-2012: Nicolas Sarkozy (i djathtë)

1995-2007: Jacques Chirac (i djathtë) një mandat shtatë vjeçar dhe një pesëvjeçar

1981-1995: socialisti François Mitterrand, i cili ka mbajtur dy mandate shtatë vjeçare.

Cilët janë kandidatët?

Votuesit do të zgjedhin mes 11 kandidatëve, një më shumë se në vitin 2012, por pesë më pak se në vitin 2002, vit rekord në termat e kandidaturës.

Katër favoritët janë në një linjë: Marine Le Pen, 48 vjeçe (Fronti Kombëtar, ekstremi i djathtë), François Fillon, 63 vjeç (Republikanët, i djathtë) Emmanuel Macron, 39 vjeç (Në Lëvizje!, i qendrës) Jean-Luc Melenchon 65 vjeç (Franca e pamposhtur, e majta radikale), socialisti, Benoit Hamon, 49 vjeç.

Kandidatët e tjerë janë: Nicolas Dupont-Aignan, 56 vjeç, Jacques Cheminade, 75 vjeç dhe François Asselineau, 59 vjeç, Nathalie Arthaud, 47 vjeç dhe Philippe Poutou, 50 vjeç, deputeti Jean Lassalle, 61 vjeç.

Si zhvillohet votimi?

46,97 milionë zgjedhës janë regjistruar në listat zgjedhore, 1,3 milionë prej të cilëve jashtë Francës.

Rreth 66 546 qendra votimi do të hapen në orën lokale 08:00 (06:00 GMT) dhe do të mbyllen në orën 19:00 (17:00 GMT), një orë më vonë se zgjedhjet e mëparshme presidenciale. Në disa qytete të mëdha, qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00 (18:00 GMT). Votimi do të zhvillohet sot në Antilet françaises, në Guyane (Amerikën e Jugut), në Shën Pjetër dhe Miquelon (arkipelagu francez i Amerikës së Veriut) dhe në Polinesinë franceze (Paqësori i Jugut).

Më shumë se 50 000 policë dhe efektivë, mbështetur nga 7 000 trupa të operacionit Sentinelle (vendosur në mënyrë të përhershme në territorin kombëtar që prej atentave xhihadiste në muajin janar 2015 në PAris) janë mobilizuar.

Është hera e parë në historinë e Republikës së pestë që zgjedhjet presidenciale zhvillohen nën regjimin e gjendjes së urgjencës, vendosur në kuadër të atentateve të 13 nëntorit 2015.

Rezultatet?

Ligji francez ndalon publikimin e rezultateve, përveç atyre përsa i përket pjesëmarrjes, para mbylljes së votimit, të dielën në orën 20:00 (18:00 GMT) për të shmangur influencimin e zgjedhësve. Mbyllja e vonuar e qendrave të votimit vështirëson punën e instituteve të sondazheve, që do të kenë një orë më pak për të përgatitur vlerësimet e tyre duke nisur nga numërimi i pjesshëm.

Nëse pikët e kandidatëve në krye janë të ngushta, imazhi shumë i pritur u dy finalistëve të kualifikuar për turin e dytë, që shfaqet tradicionalisht në ekranet e televizionit në orën 20:00 (18:00 GMT), nuk është shumë i garantuar.

Turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të përballë më 7 maj dy kandidatët e renditur në krye në turin e parë.

Asnjë kandidat nuk zgjidhet në turin e parë.

Betimi i presidentit të tetë të Republikës së pestë do të zhvillohet më 14 maj, data e përfundimit të mandatit të François Hollande.

Sistemi politik i Francës gjysëmpresidenciale

Sistemi i sotëm politik francez, i quajtur Republika e Pestë, daton qysh nga viti 1958 kur regjimi parlamentar i Republikës së Katërt u zëvendësua me një regjim gjysëmpresidencial.

Regjimi gjysëmpresidencial veçorizohet nga bashkimi i dy elementëve:

1- Një president i zgjedhur me votë universale dhe i veshur me kompetenca të rëndësishme;

2- Një kryeministër dhe një qeveri që përgjigjen para deputetëve të Dhomës Popullore të Parlamentit. Pra, sistemi gjysëmpresidencial ndërthur modelin institucional presidencial me atë parlamentar klasik.

Por çfarë i shtyu francezët që, pas një përvoje të gjatë me regjim parlamentar klasik (Republika e Tretë dhe e Katërt, në periudhat 1875-1940 dhe 1946-1958), të parapëlqejnë një sistem gjysëmpresidencial? Me siguri shtysën ua dhanë prirjet e përgjithshme të zhvillimit social-ekonomik bashkëkohor. Dinamizmi i tij kërkoi një ndërhyrje më të vendosur të pushtetit ekzekutiv të shtetit në ecurinë e jetës ekonomike-sociale, pra rritjen e rolit të ekzekutivit në krahasim me Parlamentin. Në një regjim parlamentar të bazuar në shumicë parlamentare të mjaftueshme dhe të qëndrueshme, si ai britanik, me dy parti, qeveria kish mundësi t’u përshtatej pa vështirësi kërkesash të tilla. Por kjo nuk ishte e realizueshme në regjimin parlamentar francez, që shquhej për temperamentin e ngutur të garuesve, për shumësinë e forcave politike dhe për brishtësinë e koalicioneve qeveritare, që sillte si rrjedhojë pafrytshmërinë e qeverive.

Në përputhje me nenin 5 të Kushtetutës franceze, “Presidenti është një arbitër i lojës politike; Presidenti i Republikës mbikëqyr respektimin e Kushtetutës. Me anën e arbitrimit të tij, ai siguron funksionimin e rregullt të pushtetit politik, si dhe të vazhdimësisë së shtetit”.

Në ndihmë të këtij roli prej garanti dhe arbitri të lojës politike, vijnë prerogativat që i janë dhënë Presidentit, qoftë personalisht ose bashkë me përbërësit e tjerë të ekzekutivit, me Parlamentin dhe pushtetin gjyqësor.

Presidenti emëron kryeministrin, shpërndan Asamblenë Kombëtare, i dërgon mesazhe Parlamentit, tërheq vëmendjen e Këshillit Kushtetues në lidhje me ligjet dhe detyrimet ndërkombëtare që mund të bien ndesh me Kushtetutën; emëron 3 anëtarë, si dhe kryetarin e Këshillit Kushtetues, përdor kompetenca të jashtëzakonshme (sipas nenit 16) atëherë kur “institucionet e republikës, pavarësia e kombit, tërësia territoriale, kërcënohen në mënyrë të rëndë dhe të menjëhershme dhe po qe se funksionimi normal i pushteteve publike kushtetuese ndërpritet”.

Disa nga këto kompetenca kërkojnë këshillim paraprak me kryeministrin ose me kryetarët e të dyja Dhomat e Parlamentit, por mjafton që ata të vihen në dijeni sepse Presidenti vepron edhe kur “këshilluesit” nuk shfaqen dakord.

Të tjera kompetenca janë të përbashkëta, pra ushtrohen nga Presidenti me kryeministrin ose me autoritete të tjera. Këtu kemi parasysh, ndër të tjera, emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të qeverisë (me propozim të kryeministrit); thirrjen në referendum, drejtimin e Këshillit të Ministrave; të drejtën për falje të dënuarish.

Me përjashtim të kompetencave që ka (në kushte të jashtëzakonshme), në pajtim me dispozitat e nenit 16 të Kushtetutës, të gjitha kompetencat e tjera të Presidentit të Francës, në përgjithësi janë të ngjashme me ato të cilitdo kryetar shteti me regjim parlamentar.