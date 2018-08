Gara për 12 universitetet publike, kuotat e miratuara për çdo degë

Krahas kritereve të pranimit të miratuara për çdo program, në fazën e aplikimit për studimet e larta, duhet të shihni me kujdes edhe numrin e kuotave të miratuara për çdo degë të fakulteteve publike dhe atyre private.

Kjo në mënyrë që të vlerësoni me kujdes degët që ju krijojnë më shumë shanse për të qenë fitues (sipas rezultateve që keni grumbulluar në procesin e konkurimit). Regjistrimi i kërkesave online për raundin e parë të fituesve do të vijojë deri në datën 4 gusht.

Në këto kushte, të gjithë maturantët që nuk kanë kryer aplikimin përfundimtar, kanë ende mundësi që të bëjnë edhe ndryshimin e preferencave në rast se e vlerësojnë si më të favorshme.

Për të orientuar maturantët në lidhje me shanset që kanë për të fituar studimet e larta në programet e tyre të preferuara, universitetet kanë zbardhur tashmë edhe kuotat e pranimeve për të gjitha programet e studimeve që ofrojnë, si në publik, ashtu edhe në privat.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë ndarjen e kuotave për të gjitha degët e 12 institucioneve publike të arsimit të lartë, ku krahas programeve “Bachelor”, detajohen edhe degët me karakter profesional, të cilat janë mundësia e vetme për vijimin e studimeve të larta nga maturantët që kanë mesatare të shkollës së mesme më të ulët se sa nota 6.

Sipas kritereve të zbardhura në “Manualin e Aplikimeve”, çdo maturant, apo kandidat i viteve të shkuara ka të drejtë që në formularin A2 të preferencave të regjistrojë deri në 10 degë të preferuara, e nëse fiton në më shumë se një prej tyre, mund të zgjedhë vetë më pas se në cilin fakultetet do të bëjë regjistrimin për të zyrtarizuar statusin e studentit.

Sikundër e theksuam edhe më lart, në rastet kur mesatarja e hedhur në sistem është më e vogël se nota 6, gjatë plotësimit të formularit të preferencave, maturantit do t’i shfaqet vetëm lista me programet e studimit 2-vjeçare me karakter profesional që universitetet publike, apo private ofrojnë për pranimet e vitit të ri akademik.

Ndërsa për të gjitha programet e studimit të Universitetit të Arteve dhe të Universitetit të Sporteve të Tiranës, programet “Edukim Fizik dhe Sporte” të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, programi i studimit “Edukim Fizik dhe Sporte” të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, programet e studimit të Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, krahas kriterit të mesatares, maturantët do u nënshtrohen edhe konkurseve të pranimit të organizuar nga këto institucione publike të arsimit të lartë.

Sipas afateve të përcaktuara nga MASR, konkurset e pranimit për këto degë do të zhvillohen ndërmjet datave 11 dhe 27 gusht. Rezultatet e testimeve individuale që do të zhvillohen në këto data janë vendimtare për të fituar studimet e larta në këto institucione të arsimit të lartë publik.

Në përfundim të procesit të aplikimit, të gjitha të dhënat e mbledhura nga regjistrimet online do t’u kalojnë universiteteve, të cilat në varësi të kritereve të përcaktuara do të shpallin edhe maturantët që do të vijojnë për herë të parë studimet universitare në programet e tyre përgjatë vitit të ri akademik 2018-2019.

Shpallja e fituesve për raundin e parë

Në udhëzimin e miratuar nga dikasteri i Arsimit, saktësohet se lista e parë e fituesve do të dalë në datën 28 gusht. Ndërsa regjistrimet do të bëhen në datat 30 gusht-12 shtator. Edhe për këtë vit regjistrimet e raundit të parë do të zhvillohen në 7 minifaza regjistrimesh 48-orëshe.

Çka do të thotë se kur aplikanti është shpallur fitues në një program të caktuar, ai duhet të shkojë pranë sekretarisë mësimore me dokumentacionin përkatës dhe të bëjë regjistrimin si fitues. Për të marrë statusin si student, ky kandidat duhet të respektojë afatin e regjistrimit prej 48 orësh.

Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda këtij afati, ai e humbet të drejtën e regjistrimit në atë program ku është shpallu fitues. Në këto kushte, vija e kuqe e fituesve në raundin e parë do të spostohet 7 herë sipas numrit të kuotave që do të mbeten të paplotësuara nga mbyllja e secilës minifazë regjistrimesh.

Në fund të përfundimit të kësaj faze 14 ditore regjistrimesh do të bëhen edhe verifikimet përkatëse në lidhje me numrin e kandidatëve të regjistruar në secilin program studimi të universiteteve publike, duke identifikuar kështu edhe vendet e mbetura bosh, kuota të cilat do të jenë pjesë e raundit të dytë të pranimeve.

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Fakulteti i Mjekësisë

Mjekësi e Përgjithshme 260

Farmaci 100

Shëndet Publik 18

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Stomatologji 100

Teknikë Dentare 60

Higjienist Dentar 60

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e Përgjithshme 240

Mami 32

Teknikë e Lartë Laboratorike 50

Fizioterapi 50

Logopedi 20

Imazheri 50

UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakulteti Histori Filologji

Programi i studimit Kuotat

Histori 180

Gjeografi 180

Gjuhë letërsi 180

Gazetari 120

Arkeologji 100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji 100

Bioteknologji 100

Kimi 100

Kimi industriale dhe Mjedisore 100

Kimi dhe teknologji ushqimore 100

Matematikë 100

Fizikë 100

Informatikë 200

Teknologji Informacioni 100

Inxhinieri matematike dhe informatike 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë angleze 240

Gjuhë gjermane 120

Gjuhë italiane 150

Gjuhë greke 90

Gjuhë frënge 120

Gjuhë turke 90

Gjuhë ruse 80

Gjuhë spanjolle 90

Fakulteti i Shkencave Sociale

Psikologji 110

Punë sociale 100

Filozofi 90

Sociologji 100

Shkenca Politike 100

Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti Ekonomik

Administrim–Biznes 460

Ekonomiks 110

Financë 460

Informatikë Ekonomike 250

Fakulteti i Drejtësisë

Drejtësi 700 kuota

Filiali UT Sarandë

Administrim Binzes 75

Gjuhë Angleze 50

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Inxhinieri Ndërtimi 150

Inxhinieri Hidroteknike 70

Inxhinieri Mjedisi 70

Inxhinieri Gjeodezi 65

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

Arkitekturë (Arkitekt) 110

Arkitekturë (Urbanist) 55

Arkitektur interier dhe dizajn 30

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70

Inxhinieri Elektrike (Energjetike) 70

Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Inxhinieri Fizike 80

Inxhinieri Matematike 80

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Inxhinieri Mekanike 145

Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70

Inxhinieri Materiale 55

Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

Shkencat e Tokës 70

Inxhinieri Gjeoburimesh 100

Inxhinieri Gjeoinformatike 70

Inxhinieri Gjeomjedis 60

Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit

Inxhinieri Elektronike 120

Inxhinieri Informatike 120

Inxhinieri Telekomunikacioni 120

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

Shkencat e Lëvizjes 150

Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË

Fakulteti i Artit Skenik

Regji Filmi dhe Televizioni 16

Aktrim 10

Regji 14

Skenografi – Kostumografi 16

Koreografi 16

Fakulteti i Arteve të Bukura

Pikturë 50

Skulpturë 12

Fakulteti i Muzikës

Muzikologji 3

Kompozim 4

Dirizhim 3

Piano 6

Violinë 11

Violonçel 2

Violë 4

Kitarë 6

Kontrabas 3

Flaut 3

Oboe 3

Klarinetë 7

Fagot 3

Korno 3

Trombë 0

Trombon 0

Bastubë 2

Kanto 13

Pedagogji Muzikore 15

Fizarmonikë Klasike 4

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Menaxhim Agrobiznesi 120

Ekonomi dhe Politikë Agrare 90

Finance-kontabilitet 120

Menaxhim i Turizmit Rural 90

Informatikë Biznesi 90

Ekonomiks i Aplikuar 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Mbrojtje bimësh 120

Hortikulturë 120

Prodhim bimor 120

Zootekni dhe biznes blegtoral 120

Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120

Agromjedis dhe ekologji 130

Inxhinieri agrare-Agromekanizim 120

Shkenca Mjedisore me profil në Menaxhimin e Burimeve Natyrore 80

Inxhinieri Agrare me profil Arkitekturë Peisazhi 90

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Teknologji Agroushqimore 102

Vreshtari-Enologji 104

Shkenca e të Ushqyerit 85

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Mbarështim Pyjesh 65

Përpunim Druri 65

Inxhinieri përpunim Druri 40

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Mjekësi Veterinare 110

Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 60

UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjuhë letërsi 100

Gazetari dhe komunikim 73

Histori 85

Gjeografi 90

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Matematikë 68

Fizikë 60

Informatikë 85

Biologji-Kimi 80

Infermieri e përgjithshme 120

Infermieri (Mami) 70

Infermieri (Fizioterapi) 35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Mësuesi Arsimi Fillor 60

Mësuesi arsimi parashkollor 60

Psikologji 60

Punë sociale 60

Edukim fizik dhe sporte 70

Pedagogji muzikore 30

Pikturë grafike 30

Fakulteti Ekonomik

Financë-Kontabilitet 120

Administrim-Biznes 120

Turizëm 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë Angleze 70

Gjuhë Italiane 60

Gjuhë Gjermane 60

Gjuhë Frënge 40

Fakulteti i Drejtësisë

Drejtësi 300

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Fakulteti i Shkencave Teknike

Matematikë 37

Fizikë 25

Shkenca Kompjuterike 60

Teknologji Informacioni 60

Informatikë 35

Inxhinieri Navale 40

Inxhinieri Mekanike 50

Navigacion 45

Kimi 30

Biologji 58

Inxhinieri Elektrike 50

Fakulteti i Ekonomisë

Administrim Biznesi 144

Menaxhim Turizmi 75

Ekonomiks 82

Financë 186

Kontabilitet 70

Marketing 75

Fakulteti i Shkencave Humane

Mësuesi për Arsimin Fillor 60

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60

Pedagogji e Specializuar 30

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 90

Gjuhë Angleze 90

Gjuhë italiane 40

Histori-gjeografi 70

Drejtësi 220

Fakulteti i Shëndetit Publik

Infermieri e përgjithshme 190

Infermier Mami 90

UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji-Kimi 20

Fizikë dhe Teknologji Informacioni 20

Matematikë-Fizikë 20

Matematikë-Informatikë 20

Teknologji Informacioni 35

Infermieri e Përgjithshme 80

Infermieri Mami 30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Histori-Gjeografi 35

Gjuhë-Letërsi Shqipe 35

Gjuhë Letërsi Angleze 40

Gjuhë Letërsi Italiane 15

Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 15

Histori dhe Gjuhë Italiane 15

Mësuesi për Arsimin Fillor 40

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 40

Program 2-vjeçar “Edukatore për edukimin e fëmijërisë së hershme(0-3vjeç)” 35

Program Profesional 2-vjeçar “Udhërrëfyes turistik” 40

Fakulteti Ekonomik

Kontabilitet-Financë 60

Administrim-ublik 60

Ekonomi Turizmi 30

Program profesional 2- vjeçar “Asistent administrativ” 40

Program profesional 2- vjeçar “Ndihmës ekonomist” 40

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike”

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” NË DURRËS

Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznesi 80

Menaxhim-Marketing 80

Shkenca Ekonomike 95

Financë-Kontabilitet 106

Bankë Financë 106

Menaxhim Hotel Restorant 70

Menaxhim Turizëm Kulturor 70

Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70

Komunikim dhe Marketing Digjital 50

Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike

Drejtësi 200

Shkenca Politike 70

Administrim Publik 70

Politikë Ekonomike 70

Marrëdhënie me Publikun 70

Histori 70

Fakulteti i Studimeve profesionale

Infermieri e Përgjithshme 129

Mami 51

Fizioterapi 48

Navigacion dhe Peshkim Detar 38

Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 43

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 43

Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 44

Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 43

Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 43

Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 34

Asistencë Administrative (2 vjeçar) 34

Teknologji Automobilash (2 vjeçar) 42

Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 33

Informatikë Praktike (2 vjeçar) 32

Fakulteti i Edukimit

Gjuhë Angleze 70

Mësuesi për Arsim Fillor 70

Mësuesi për Arsim Parashkollor 55

Gjuhë Letërsi-Anglisht 80

Gjermanisht-Anglisht 45

Ekspert në Proceset e Formimit 55

Psikologji 50

Filozofi Sociologji 55

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Shkenca Kompjuterike 100

Sistemet e Informacionit 100

Teknologji Informacioni 100

Matematikë-Informatikë 100

Informatikë-Anglisht 65

Multimedia dhe Televizion Dixhital 65

Fakulteti i Studimeve të Integruara për Praktikën

Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 28

Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 28

“Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme 25

UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN S. NOLI”

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Gjuhë-Letërsi 50

Gjuhë dhe Kulture Frënge 30

Gjuhë Angleze 65

Mësuesi për Arsimin Fillor 40

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20

Histori-Gjeografi 50

Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme

Program 2- vjeçar “Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv 35

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

Filozofi-Sociologji 45

Matematikë-Fizikë 30

Matematikë-Informatikë 30

Biologji- Kimi 49

Teknologji Informacioni 35

Infermieri e përgjithshme 90

Mami (Infermier) 40

Administrim dhe Politika Sociale 60

Program profesional 2- vjeçar “Shërbim Social” 35

Fakulteti i Ekonomisë

Financë-Kontabilitet 100

Menaxhim 90

Administrim Biznesi në Marketing 80

Administrim Biznesi në Turizëm 80

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher” 35

Bachelor në “Informatikë Biznesi” 80

Bachelor në “Biznes dhe Tregti” 35

Ekonomiks 60

Fakulteti i Bujqësisë

Agroushqim 50

Agrobiznes 50

Inxhinieri Agronomike 60

Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulture 40

Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Veterinar” 45

Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Biznesi Bujqësor” 55

Program Profesional 2-vjeçar “Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve” 60

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN

Fakulteti i Shkencave Humane

Gjuhë-Letërsi 90

Gjuhë-Letërsi shqipe dhe Frënge 35

Histori- Gjeografi 80

Histori dhe gjuhë gjermane 35

Gjeografi dhe gjuhë italiane 48

Gjuhë angleze 105

Gjuhë gjermane 35

Gjuhë frënge 35

Gjuhë italiane 58

Gazetari 58

Gazetari-Anglisht 58

Gjuhe Shqipe dhe Rome 15

Program Profesional 2-vjeçar “Sekretar të specializuar dhe Administrativ” 70

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji-Kimi 90

Matematikë-Fizikë 70

Teknologjitë e informacionit 120

Teknologji laboratori (2vjeçar) 100

Fizikë kompjuterike 40

Matematikë Informatike 70

Program Profesional 2-vjeçar “Mekatronikë” 100

Program Profesional 2-vjeçar “Logjistikë” 100

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e përgjithshme 200

Infermieri-Mami 130

Fizioterapi 100

Logopedi 80

Imazheri 100

Teknologji laboratori 100

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Mësuesi për Arsimin Fillor 89

Mësuesi për Arsimi Parashkollor 84

Edukim qytetar 50

Punonjës social 73

Filozofi-Sociologji 50

Psikologji 67

Edukim Fizik dhe Sporte 60

Fakulteti Ekonomik

Administrim-Biznes 115

Financë-Kontabilitet 115

Ekonomia dhe e drejta 115

Informatikë ekonomike 115

Ekonomi turizmi 70

Administrim biznesi dhe Inxhinieri 70

Shkenca Juridike në Biznes 70

Shkenca Juridike në Sektorin Publik 70

Pranvera Kola – DITA