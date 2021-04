Gara për 2021: Kuotat e reja për studimet në “Bachelor” dhe “Master”

Pranvera Kola

E ndërsa maturantët po vijojnë me përgatitjet për provimet e Maturës Shtetërore 2021, nga ana tjetër institucionet e arsimit të lartë krahas kritereve, po shpallin edhe kuotat e reja të pranimeve për vitin akademik 2021-2021. Universiteti i Tiranës, degët e të cilit janë ndër më të kërkuarat në radhët e maturantëve ka miratuar tashmë kuotat e pranimeve për të dyja ciklet e studimit “Bachelor” dhe “Master”.

Kuotat për ciklin “Bachelor”

Në vendimin e fundit të aprovuar nga Senati Akademik i UT-së, saktësohet se në ciklin “Bachelor” do të mund të vijojnë për herë të parë studimet e larta gjatë këtij viti 5981 studentë. Pranimet në këtë nivel përfshijnë kuotat për maturantët që do të garojnë përgjatë muajit korrik, kuotat për studentët e trojeve, kuotat për shtetasit e huaj, pranimet për kategoritë e veçanta siç janë personat me statusin e jetimit, ata me aftësi të kufizuara, romët-egjiptianët, programet e dyta të studimit, si dhe kuotat e transferimit. Ndarjen e plotë të kuotave për secilën nga këto kategori studentësh e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit.

Sipas kushteve të përcaktuara më herët, pranimi në programet e studimit të ciklit të parë, të programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë është i mundur për çdo kandidat, i cili ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm, ose zotëron një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar nga ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, si ekuivalente me të, dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuara nga qeveria, si dhe kriteret shtesë të konfirmuara nga vetë institucionet e arsimit të lartë. Në Universitetin e Tiranës, maturantët dhe kandidatët e tjerë do të garojnë për të fituar të drejtën e vijimit të studimeve të larta në një nga degët e 6 fakulteteve që janë pjesë e këtij institucioni: Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, si dhe Fakultetin e Histori-Filologjisë.

Kuotat e reja të pranimeve në degët e “Masterit”

Ndërsa në degët e nivelit të dytë të studimeve “Master” do të pranohen 6787 studentë të rinj për vitin akademik 2021-2022. Në këtë këtë cikël gara do të zhvillohet për 4133 kuota pranimi në programet “Master Shkencor”, si dhe 2654 kuota pranimi në programet “Master profesional”. Edhe në këtë rast pranimet përfshijnë kuotat për studentët brenda bendit, shtetasit e huaj, kuota për transferime në vite të ndërmjetme, kuota për programe të dyta studimi, si dhe kuotat për kategoritë e veçanta të cilat i gjeni të detajuara në vijim të shkrimit.

Në ciklin e dytë kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë, në një program të ciklit të parë në fushën përkatëse të studimit ose në fusha të tjera të përafërta, i cili rezulton i licencuar në momentin e regjistrimit të studentit dhe akredituar në momentin e diplomimit të studentit. Po ashtu mund të aplikojnë edhe të gjithë kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë, të licencuar dhe akredituar. Në çdo rast pranimi, kandidati duhet të ketë kryer njësimin e diplomës pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin e lartë.

Kriter pranimi në një program studimi të ciklit të dytë “Master i shkencave” është njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht. Nëse individi ka fituar një diplomë të një programi studimi të kryer në një nga këto gjuhë, diploma e fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri. Renditja e aplikantëve do të bëhet në bazë të mesatares së ponderuar të ciklit të parë të studimeve të diplomës “Bachelor” dhe në përputhje me kriteret e tjera të vendosura nga njësia bazë përgjegjëse për programin e studimit, ku prioritet kanë aplikantët që zotërojnë një diplomë “Bachelor” të ngjashme me fushën ku konkuron për vijimin e studimeve të nivelit të dytë.

Kuotat e pranimit në ciklin “Bachelor” për vitin 2021

Kuotat e pranimit për kandidatët studentë brenda vendit 5133

Kuotat e pranimit për kandidatët student nga trojet shqiptare 249

Kuotat e pranimit për kandidatët student shtetas të huaj 48

Kuotat për kategoritë e veçanta (me aftësi të kufizuara, jetimët, romët-egjiptianët 160

Kuotat e pranimit për kandidatët student që aplikojnë për transferim studimesh 206

Kuotat e pranimit për kandidatët studentë në një program të dytë studimi 95

Kuotat e pranimit në ciklin “Master shkencor” për vitin 2021

Kuotat e pranimit për kandidatët studentë brenda vendit 3223

Kuotat e pranimit për kandidatët student nga trojet shqiptare 305

Kuotat e pranimit për kandidatët student shtetas të huaj 58

Kuotat për kategoritë e veçanta( me aftësi të kufizuara, jetimët, romët-egjiptianët 203

Kuotat e pranimit për kandidatët student që aplikojnë për transferim studimesh 113

Kuotat e pranimit për kandidatët studentë studentë në një program të dytë studimi 231

Kuotat e pranimit në ciklin “Master profesional” për vitin 2021