Gara për infermierët/ 886 kandidatët që duhet të japin provimin e licencës

Të fundit që do të përmbyllin garën për licencat e reja në mjekësi janë infermierët. Duke nisur nga dita e martë me 14 janar, e deri në datën 22 janar, qindra infermierë të rinj do të garojnë nëpërmjet provimit të shtetit për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit.

Pas verifikimit të listave të dërguara nga Urdhri Profesional, Qendra e Shërbimeve të Arsimit (QSHA) ka detajuar tashmë edhe listën zyrtare të 886 kandidatëve që do të garojnë për licencën profesionale përgjatë këtij sezoni. Për secilin prej kandidatëve pjesë e listës së detajuar në vijim të shkrimit, është përcaktuara data dhe ora e saktë, se kur duhet të paraqiten në ambientet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit për të zhvilluar provimin në profilin e tyre.

Për shkak të numrit të madh të kandidatëve, edhe për këtë profil provimet do të zhvillohen me tre turne gjatë ditës.

Sipas rregullave të përcaktuara më herët nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit, të gjithë kandidatët që janë pjesë e listës së detajuar në vijim, duhet të paraqiten për të zhvilluar provimin vetëm në datën dhe orarin e përcaktuar vetëm për të.

Në të kundërt, nuk do mund të japin më provimin përgjatë këtij sezoni, duke humbur kështu të drejtën për të konkuruar për vendet e lira të punës në strukturat mjekësore publike apo private në vend përgjatë muajve në vijim. Këta kandidatë duhet të presin sezonin e ardhshëm të testimeve të shtetit për të garuar sërish për licencën profesionale.

Ndërkohë që mjaft kujdes duhet të tregoni edhe me zbatimin e rregullave të përcaktuara në ditën e provimit. Kjo pasi gjatë sezoneve të shkuara shumë kandidatë janë penalizuar për shkak të mos zbatimit të këtyre rregullave. Konkretisht, për të mos rrezikuar përjashtimin, në ditën e provimit duhet të keni detyrimisht me vete këto dokumente: Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë) për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal) dhe dy kopje të tyre, faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të dredhur në një nga bankat e nivelit të dytë, ose në Postë, të specifikuar sipas herës së pjesëmarrjes.

Bëni kujdes pasi fatura duhet të ketë detyrimisht vulën e bankës përkatëse. Për paraqitjen në qendrat e provimit kandidati duhet të ketë parasysh rregullat në vijim ku: ndalohet marrja me vete dhe përdorimi i celularëve dhe mjeteve të tjera të komunikimit gjatë zhvillimit të provimit, pasi kjo vlerësohet si kriter skualifikimi, ndalohet duhani, dhe konsumimi i ushqimit në mjediset e provimit, si dhe komunikimi gjatë zhvillimit të provimit.

Testimi do të jetë i informatizuar dhe çdo kandidat duhet të paraqitet në ambientet e kësaj qendre, në ditën e përcaktuar për specialitetin e tij, për të plotësuar testin me alternativa online.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të QSHA-së.

Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës.

Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit, si dhe kualifikimet profesionale në atë profesion, të cilat duhet të vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara nga institucionet përgjegjëse brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për profesionet e rregulluara.

Ditën e provimit kandidati duhet të jetë i pajisur me:

• Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë) për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal).

• Kopje të Kartë ID ose Pasaportë.

• Faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit për llogari të QSHA, nga një bankë të nivelit të dytë/postë sipas herës së pjesëmarrjes. Kujdes: fatura të ketë vulën ebankës përkatëse.

KLIKO ketu PER LISTEN ME EMRAT

o.j/dita