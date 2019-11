Ndikimet politike, Arta Marku: Kajmaku u shkarkua pas hetimit tonë

Gara për kryeprokuror ka hyrë në fazën e fundit të përzgjedhjes së personit që do të drejtojë edhe organin e akuzës, atë të intervistimit.

Pas njoftimit, tre kandidatët kanë pasur 10 ditë kohë që të përgatiten dhe sot ka dalë para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorja e Përgjithshme e përkohshme, Arta Marku.

Anëtari i KLP Bujar Sheshi ka pyetur kryeprokuroren Arta Marku se çfarë garancie i ofron KLP, dhe a do të ishte në gjendje për t’i qëndruar larg presionit të politikës. Marku përmendi rastin e ish-kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku.

“Këto dy vite kam punuar në presion politik dhe mediatik. Pa institucione të tjera. Kam dëshmuar se s’kam varësi nga politika. Kjo është bërë sa herë ka pasur një rast. Por në më shumë se një rast kam vërtetuar se s’kam lidhje me politikën. Rasti më i fundit është Agim Kajmaku. Nuk është tregues i vogël që ne e hetuam dhe ai u shkarkua. Kjo tregon se s’kam lidhje me politikën. Kam pasur mbështetje vetëm të njerëzve që kanë vlera morale dhe profesionale. Nuk kam mbështetje politike, më ka mbështetur faktori ndërkombëtar. Nëse në dy vite kam punuar e pavarur me një mandat të plotë është shumë më e thjeshtë”, tha Marku.

Kryeprokurorja Arta Marku ka deklaruar se Prokuroria e Përgjithshme nuk me kryeministrin Edi Rama është takuar vetëm në kohën e protestave.

“Ishte koha e protestave kur u takova me Ramën. Takimi me Ramën nuk ka qenë raportues“, ka deklaruar ajo.

Më tej ajo ka deklaruar se në 2017 si kryeprokurore nuk e ka zgjedhur politika, por ka pasur mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ajo ka theksuar se rasti i Agim Kajmakut, i cili u shpall në kërkim, tregoi se nuk ka lidhje me politikën.

“Më duhet t’u prezantoj që puna në Shkodër ka qenë e lartë, në vitin 2014 kam parë edhe përgëzime për punën atje. Më 2017 unë pata kurajon që të merrja pjesë në garën për kryeprokuror. Ka qenë një eksperiencë e mirë për mua, ka qenë periudhë jo e lehtë, ka pasur probleme me drejtësinë. Ka pasur kufizime të karakterit administrativ në sistem. Në sistem mungojnë hallkat. Puna ime nuk ka qenë e lehtë, kam hasur vështirësi në terren. Gjatë jetës sime jam marrë me shumë çështje. Kryesisht me veprat e korrupsionit. Kam fituar eksperiencë në luftën kundër korrupsionit”, është shprehur Arta Marku.

Në garë për kreun e Prokurorisë së Përgjithshme janë Fatjona Memcaj, Arta Marku dhe Olsian Çela. Një ditë më parë në mbledhje KLP vendosi që brenda 10 ditësh duhet të emerohen 8 prokurorët e SPAK-ut dhe brenda 14 dhjetorit Shqipëria do të ketë Kryeprokurorin e ri.

