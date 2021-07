Gara për maturantët, datat kur duhet të plotësoni Formularin A2

Pranvera Kola

Konkurimi për pranimet e reja në universitete nis zyrtarisht javën e ardhshme. Duke nisur nga dita e hënë datë 5 korrik, të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të kthehen në garë për studimet e lart mund të fillojnë me procedurat e aplikimit për universitetin. Në urdhërin më të fundit të miratuar nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit (QSHA), si dhe Qendra Institucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH) janë përcaktuar afatet dhe procedurat se si do të bëhen aplikimet dhe regjistrimet për fituesit e rinj në universitete për pranimet e 2021 në çdo program studimi, si në strukturat publike të arsimit të lartë, ashtu edhe në ato private.

Për të qenë pjesë e garës për kuotat e 2021, maturantët fillimisht duhet të shlyejnë tarifën e aplikimit, e cila edhe për këtë vit nuk pëson ndryshime mbetet në kuotën e 2,000 lekëve. Maturantët kanë afat nga data 5 deri në 28 korrik për të bërë derdhjen e pagesës në pikat e përcaktuara. Vetëm pasi të kenë kryer këtë procedurë do mund të vijojnë me plotësimin e Formularit A2, ku do të zgjedhin preferencat me të cilat do të garojnë për të fituar një të drejtë studimi në institucionet e arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë. Pranimet e reja në të gjitha institucionet e arsimit të lartë (publike dhe private) edhe për këtë vit do të zhvillohen me tre raunde.

Tarifa e aplikimit për universitetin

“Maturantët dhe kandidatët e tjerë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit online duhet të kryejnë pagesën prej 2,000 lekësh në Zyrat e Postës Shqiptare, apo në bankat e nivelit të dytë nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën mund ta shkarkoni nga portali “u-albania” ndërmjet datave 5 deri në 28 korrik. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer deri më datën 29 korrik po nëpërmjet portalit dhe vetëm më pas nis plotësimi i preferencave në Formularin A2 “, përcaktohet në udhëzimin e miratuar së fundmi nga QSHA dhe RASH sa i takon procedurave të aplikimit për universitetin.

Në këto kushte, maturantët që plotësojnë kushtet për të konkuruar në raundin e parë të pranimeve të reja, deri në datën 28 korrik duhet të shkarkojnë nga portali www.ualbania.al , faturën e aplikimit dhe ta shlyejnë atë në një nga bankat e nivelit të dytë, ose pikat e Postës Shqiptare. Pas kryerjes së kësaj procedure në datën 28 korrik këta kandidatë mund të listojnë edhe 10 preferencat me të cilat do të garojnë për të fituar universitetin.

Mesatarja që duhet për konkurim

Në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, mund të konkurojnë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë minimalisht me notë mesatare 6.5. Në degët e gjuhëve të huaja do të mund të konkurojnë vetëm maturantët dhe kandidatët e tjerë që disponojnë një mesatare të shkollës së mesme duke nisur nga nota 7. Po ashtu, edhe për degët e mësuesisë në garë mund të përfshihen të gjithë maturantët që kanë mesatare të gjimnazit jo më të ulët se sa nota 7.5.

Edhe Universiteti i Mjekësisë ka vendosur më herët në lidhje me kriterin e mesatares që duhet për të konkuruar në degët e këtij profili. Konkretisht, për të garuar në degët për programet e teknikës dentare dhe higjienist dentar duhet një mesatare mbi notën 7, për degët logopedi, teknik laboratori, teknik imazherie, mami, fizioterapi, infermieri e përgjithshme duhet notë mbi 7.5, për degën e shëndetit publik duhet mesatare e gjimnazit mbi notën 8, si dhe për degët siç janë: mjekësia, farmacia, dhe stomatologjia në garë mund të përfshihen vetëm kandidatët që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 8.5 dhe më lart. Mesatarja nuk është kusht aplikimi për kandidatët që do të garojnë për degët universitare me karakter profesional, apo në programet e arteve dhe të sporteve.

Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si vijon: “mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore”. Institucionet arsimore të arsimit të mesëm të lartë dhe institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, janë përgjegjëse për përllogaritjen e notës mesatare dhe dërgimin e këtyre të dhënave në Qendrën e Shërbimeve Arsimore.

AFATET PËR RAUNDIN E PARË TË PRANIMEVE

Në periudhën 29 korrik deri në datën 3 gusht maturantët dhe kandidatët që duan të ndjekin studimet në institucionet arsimit të lartë, përfshirë këtu edhe kandidatët që kanë mbaruar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit, mund të aplikojnë në portalin “u-albania” nëpërmjet formularit A2 mbi bazën e notës mesatare të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, si dhe kritereve të tjera të vendosura nga vetë fakultetet, duke zgjedhur deri në 10 programe studimi sipas listës së miratuar nga çdo universitet për vitin e ri akademik”, saktësohet në udhëzimin e shpallur nga QSHA dhe RASH.

Maturantët kanë afat 6 ditë për të përfunduar dhe dorëzuar formularin e plotësuar të preferencave. Po sipas afateve të përcaktuara shpallja e fituesve të raundit të parë do të bëhet zyrtarisht në datën 31 gusht, dhe në datën 1 gusht do të zhvillohet procesi i ankimimit për të pakënaqurit. Për raundin e parë regjistrimet e fituesve do të zhvillohen në datat 2 deri në 15 shtator. Procedura e regjistrimit të fituesve të këtij raundi do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe. Çka do të thotë se vija e fituesve do të spostohet me përfshirjen e fituesve të rinj për çdo fazë 48-orëshe të mbylljes së regjistrimeve. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Aplikanti fitues në këtë raund ka të drejtë që të ndryshojë degën e studimit, për të hyrë sërish në garë për aplikimet e raundit të dytë. Ky kandidat, pasi ka bërë regjistrimin me dokumentacion dhe ka nënshkruar në regjistër si fitues, ka të drejtë që të çregjistrohet në datat e përcaktuara 16 dhe 17 shtator, për të vijuar sërish aplikimin për kuotat e raundit të dytë. Për këtë ai duhet të paraqesë një kërkesë për ç’rregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Nëse nuk e kryen këtë proces brenda afatit të vendosur, ky kandidat nuk ka më të drejtë që të ndryshojë degën e studimit për vitin e ri akademik.

AFATET PËR RAUNDIN E DYTË

Maturantët që nuk siguruan dot një të drejtë studimi në aplikimet e fazës së parë do të mund të bëhen sërish pjesë e garës në Raundin e dytë të pranimeve që do të zhvillohet po sipas të njëjtave procedura.

Edhe në këtë raund gara do të zhvillohet sërish me 10 preferenca që duhet të përzgjidhen ndërmjet datave 19 shtator-21 shtator. Ndërsa shpallja e fituesve të këtij raundi do të bëhet në datën 28 shtator. Regjistrimet për fituesit në raudnin e dytë do të zhvillohen në datat 30 shtator deri në datën 9 tetor në 5 faza 48-orëshe, sikundër ndodh edhe në pranimet e raundit të parë.

AFATET PËR RAUNDIN E TRETË

Ndërsa aplikimet për Raundin e tretë do të zhvillon në datat 12 tetor-14 tetor. Maturantët do të mund të garojnë sërish për kuotat e mbetura të paplotësuara nga dy fazat e mëparëshme. Procesi i regjistrimit të fituesve në këtë raund do të bëhet në 3 faza 48-orëshe që do të zhvillohen përkatësisht në datat 21-26 tetor. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar kalendarin e plotë të datave të aplikimit për universitetin, afateve të regjistrimit, ankimimit dhe çregjistrimit për të tria raundet e pranimeve të reja të parashikuara për vitin akademik 2021-2022.

Procedura që duhet të ndjekin maturantët nga 5 korrik: