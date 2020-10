Gara për maturantët/ Kuotat e lira, kërkesa që duhet të dorëzoni për universitetin!

Edhe pas mbylljes së regjistrimeve të Raundit 3, universitetet publike vijojnë të raportojnë me mijëra kuota të lira. Autoritetet e dikasterit të Arsimit bëjnë me dije se do të ketë sërish regjistrime të reja për plotësimin e këtyre kuotave, duke u dhënë kështu edhe një tjetër mundësi maturantëve dhe kandidatëve të viteve të shkuara të rikthehen në garë për universitetin.

Por ndryshe nga sa ka ndodhur deri më tani, për plotësimin e këtyre kuotave të lira nuk do të ketë më plotësim formulari me prefrenca të reja. Konkurimi në këtë fazë do të zhvillohet me preferencat e përzgjedhura në raundin e tretë. Në këto kushte, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në raundin e tretë në programet përkatëse të secilit fakultet, të cilët nuk kanë qenë fitues dhe nuk janë të regjistruar në një program tjetër studimi (si në universitetet publike, ashtu edhe në ato private) duhet të paraqesin kërkesën pranë sekretarive mësimore për të vijuar me procesin e konkurimit.

Dorëzimi i kërkesës duhet të bëhet deri në mbyllje të ditës së sotme për një pjesë të fakulteteve, ndërsa për të tjerat do të vijojë edhe përgjatë ditës së nesërme. Konkretisht për kuotat e lira të Universitetit të Mjekësisë dorëzimi i kërkesave mund të bëhet sekretarisë së regjistrimeve nga ora 09:00-14:00 deri në datën 29 tetor. Pas vlerësimit të të gjitha kërkesave po në këtë datë do të bëhet shpallja e fituesve që në dy ditët e mëpasshme do të mund të vijojnë me procedurat e regjistrimit si fitues.

Të njëjtën linjë konkurimi do të ndjekin edhe institucionet e arsimit të lartë publik në rrethe, ku numri i kuotave të lira në to paraqitet të jetë sërish i lartë. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e plotë të kuotave të shpallura tashmë në portalin u-albania për secilin program studimi.

Edhe në këtë fazë të fundit pranimesh, për regjistrim si fitues (mund t’i dorëzoni personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana juaj) duhet ky dokumentacion: dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja, fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, deklaratën të cilën e gjeni në udhëzimin e plotë, duhet ta printoni dhe plotësoni në sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni.

Sipas kushteve të përcaktuara më herët, programet e ciklit të parë të studimit “Bachelor”, organizohen me jo më pak se 180 kredite evropiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është tri vite akademike. Studentët në programet e ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Institucionet e arsimit të lartë përcaktojnë në rregulloren e tyre pragun e notës mesatare, që i jep të drejtë studentit të ciklit të parë të diplomohet, duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome. Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Në udhëzimin e miratuar përgjatë muajit të shkuar nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë saktësohet se studentët do të rikthehen në auditore për të nisur vitin e ri akademik 2020-2021 në datën 2 nëntor. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e Covid-19, edhe për vitin e ri akademik universitetet do të zbatojnë rekomandimet e strukturave të shëndetit publik për frenimin e përhapjes së mëtejshme të virusit, ku procesi mësimor do të zhvillohet i alternuar ndërmjet pjesëmarrjes në auditore dhe mësimit online. Kjo në varësi në ecurisë së pandemisë. Masa që duhet të zbatohen gjatë frekuentimit të auditoreve kanë të bëjnë jo vetëm me kujdesin për higjienën, por vecanërisht respektimit të distancës fizike dhe mbajtjes së detyrueshme të maskës. Tashmë universitetet kanë miratuar dhe shpallur rregulloret që do zbatohen gjatë frekuntimit të auditoreve nga studentët, nga stafi akademik, si dhe punonjësit e tjerë të këtyre institucioneve.

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Mjekësi e Përgjithshme 260 0

Farmaci 90 0

Stomatologji 100 0

Infermieri e Përgjithshme 280 2

Mami 45 1

Teknike Laboratori 50 1

Fizioterapi 50 1

Logopedi 25 3

Teknike Imazherie 50 1

Higjenist Dentar 70 3

Teknikë Dentare 35 2

Shëndet Publik 20 4

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Gjuhë – Letërsi 165 8

Histori 100 53

Gjeografi 180 81

Gazetari 100 15

Arkeologji 80 14

Biologji 100 9

Bioteknologji 100 8

Kimi 100 66

Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 48

Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 5

Matematikë 100 24

Fizikë 90 67

Informatikë 200 2

Teknologji Informacioni 100 2

Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 3

Gjuhë Angleze 240 12

Gjuhë Frënge 120 65

Gjuhë Gjermane 120 3

Gjuhë Italiane 150 40

Gjuhë Greke 30 24

Gjuhë Turke 60 28

Gjuhë Ruse 30 30

Gjuhë Spanjolle 80 48

Gjuhë Angleze (Sarandë) 45 37

Psikologji 110 3

Punë Sociale 100 6

Filozofi 80 52

Sociologji 90 8

Shkenca Politike 100 12

Administrim dhe Politika Sociale 100 3

Administrim – Biznes 420 8

Ekonomiks 100 2

Financë 440 6

Informatikë Ekonomike 240 2

Administrim – Biznes (Sarandë) 65 37

Drejtësi 620 8

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Inxhinieri Informatike 100 0

Inxhinieri Elektronike 100 2

Inxhinieri Telekomunikacioni 100 0

Automatizimi i Industrisë 70 3

Inxhinieri Elektrike – Energjitikë 70 3

Inxhinieri Mekanike 145 5

Arkitekturë profili Arkitekt 90 4

Inxhinieri Materiale 70 18

Inxhinieri Ndërtimi 120 1

Inxhinieri Hidroteknikë 60 1

Inxhinieri Mjedisi 60 3

Inxhinieri Gjeodezi 50 0

Arkitekturë profili Urbanist 40 0

Inxhinieri Gjeologjike 50 25

Inxhinieri Gjeoinformatike 50 3

Inxhinieri e Burimeve Minerare 50 30

Inxhinieri Gjeomjedis 50 11

Inxhinieri Mekatronike 70 1

Inxhinieri Ekonomike 85 11

Inxhinieri Fizike 70 51

Inxhinieri Matematike 70 29

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 2

Inxhinieri Tekstili dhe Mode 70 9

Inxhinieri e Naftes dhe Gazit 50 7

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Mjekësi Veterinare 109 7

Menaxhim Veterinar 32 8

Menaxhim Agrobiznesi 120 2

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural 90 2

Financë Kontabilitet 120 0

Ekonomiks i Aplikuar 90 2

Informatikë Biznesi 90 1

Menaxhim Turizmi Rural 90 2

Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh 75 44

Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë 60 46

Inxhinieri Agrare profili : Agronomi 60 44

Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale 60 55

Biologji Marine dhe Akuakulturë 60 51

Teknologji Ushqimore 102 0

Vreshtari Enologji 104 95

Mbarështim Pyjesh 52 39

Përpunim Druri 30 16

Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit 105 9

Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi 90 37

Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit 50 17

Inxhinieri Agromjedisi 100 9

Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm 60 46

Menaxhimi i Burimeve Natyrore 80 26

Zooveterinari 50 12

Kopshtari 60 17

Agrobiologji 50 39

Bioteknologji Zooveterianare 60 55

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I ARTEVE TË TIRANËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Aktrim 10 0

Koreografi 10 0

Skenografi -Kostumografi 10 0

Muzikologji 3 2

Kompozicion 4 2

Dirizhim 3 1

Piano 12 1

Violinë 17 1

Violonçel 4 2

Kitarë 5 0

Kontrabas 3 3

Flaut 6 3

Oboe 3 0

Klarinetë 6 1

Fagot 3 2

Korno 2 1

Trombë 5 4

Trombonë 3 3

Bastubë 2 1

Kanto 29 2

Pedagogji Muzikore 16 0

Fizarmonikë Klasike 4 0

Pikturë 50 0

Skulpturë 16 0

Regji Filmi TV 7 0

Regji 8 0

Violë 4 2

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I SPORTEVE

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Shkenca e Lëvizjes 148 8

Fushat e Veprimtarisë Fizike,Shëndetit e Rekreacionit 164 14

Shkenca të Rehabilitimit 25 0

KUOTAT E LIRA NË UNIVERSITETIN E DURRËSIT

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Shkenca Kompjuterike 100 8

Sisteme Informacioni 80 66

Teknologji Informacioni 100 22

Matematikë Informatikë 60 48

Multimedia dhe Televizioni Dixhital 60 40

Administrim Biznesi 80 8

Komunikim me Marketing Digjital 60 46

Menaxhim Marketing 80 31

Shkenca Ekonomike 80 40

Financë Kontabilitet 106 0

Bankë Financë 106 10

Menaxhim Hotel Restorant 50 23

Menaxhim Turizëm Kulturor 40 31

Menaxhim Turizëm Arkeologjik 40 38

Gjuhë Angleze 66 11

Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI 50 10

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 17

Gjuhë Letërsi – Anglisht 50 23

Gjuhë Gjermane dhe Angleze 41 6

Infermieri e Përgjithshme 130 0

Mami 51 0

Fizioterapi 50 1

Navigacion dhe Menaxhim Detar 40 8

Teknik Elektrik 42 6

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime 40 13

Ndihmës Dentist 45 4

Menaxhim Ndërtimi 40 12

Menaxhim Transporti Detar/Tokësor 42 5

Asistent Ligjor 35 12

Asistent Administrativ 35 9

Teknologji Automobilash 55 1

Specialist Rrjetesh Kompjuterike 34 15

Informatikë Praktike 34 14

Drejtësi 280 25

Shkenca Politike 70 44

Administrim Publik 70 29

Politikat Ekonomike 70 53

Marrëdhënie me Publikun 70 29

Histori 40 34

Menaxhim i Bankave 20 13

Menaxhim Hoteleri Turizëm 20 19

Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 20 17

Psikologji 50 18

Filozofi – Sociologji 35 31

Specialist i Sistemeve të kondicionimit 35 14

Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore 45 33

Aplikacion Ëeb dhe Dizenjim Grafik 60 12

Specialist pajisjesh elektronike 60 21

Mekanik Detare 35 25

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I SHKODRËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Gjuhë – Letërsi 43 32

Gazetari dhe Komunikim 43 21

Biologji – Kimi 55 45

Infermieri (Mami) 50 0

Infermieri (Fizioterapi) 40 0

Mësuesi për Arsimin Fillor 60 45

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60 47

Edukim Fizik dhe Sporte 79 4

Pedagogji muzikore 30 20

Pikturë e grafikë 30 4

Administrim – Biznes 85 3

Financë – Kontabilitet 100 3

Turizëm 70 3

Histori 40 38

Gjeografi 50 46

Matematikë 40 29

Fizikë 30 28

Informatikë 65 26

Infermieri e Përgjithshme 100 0

Psikologji 60 29

Punë Sociale 60 2

Gjuhë Angleze 60 9

Gjuhë Italiane 17 11

Gjuhë Gjermane 20 5

Gjuhë Frënge 20 17

Drejtësi 300 148

Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike 20 0

Udhërrëfyes turistik për rajonin verior 20 8

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I KORÇËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Biznesi në Marketing 30 15

Administrim Biznesi në Turizëm 30 20

Histori Gjeografi 25 8

Mësuesi për Arsimin Fillor 25 11

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 18

Gjuhë Angleze 45 15

Gjuhë dhe Kulturë Frenge 20 19

Agroushqim 35 25

Inxhinieri Agronomike 40 28

Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë 20 19

Menaxhim Agrobiznesi 30 24

Administrim dhe Politika Sociale 60 11

Matematikë Fizikë 35 27

Matematikë Informatikë 35 22

Teknologji Informacioni 33 4

Infermier i përgjithshëm 60 0

Biologji Kimi 30 15

Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve 35 13

Mami 30 0

Financë Kontabilitet 71 2

Menaxhim 60 24

Ekonomiks 30 19

Filozofi Sociologji 30 24

Biznes dhe Tregti 30 27

Informatike Biznesi 30 15

Menaxhim Biznesi Bujqësor 35 3

Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv 25 4

Asistent Menaxher 45 5

Shërbim Social 40 4

Menaxhim Veterinar 35 9

Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme 25 2

Gjuhë Letërsi 30 23

Edukim Fizik dhe Sporte 45 0

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I VLORËS

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Inxhinieri Mekanike 50 4

Inxhinieri Navale 25 18

Inxhinieri Elektrike 50 1

Navigacion 35 22

Biologji 38 19

Kimi 20 20

Fizikë 20 20

Matematikë 35 32

Informatikë 30 17

Teknologji Informacioni 40 21

Shkenca Kompjuterike 40 13

Infermieri e pergjithshme 190 0

Infermieri Mami 90 0

Gjuhë Letërsi 50 47

Drejtësi 200 105

Gjuhë Angleze 70 45

Gjuhë Italiane 20 19

Mësuesi për Arsimin Fillor 30 24

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 30 24

Pedagogji e Specializuar 40 23

Histori Gjeografi 30 26

Financë 150 85

Kontabilitet 150 116

Administrim Biznesi 104 70

Marketing 40 30

Ekonomiks 80 55

Meaxhim Turizmi 50 33

Matematike fizike 25 22

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I ELBASANIT

Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira

Edukator për fëmijët 0-3 vjeç 58 3

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 41 36

Histori dhe Gjeografi 40 34

Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 22 22

Gjuhë Shqipe dhe Frënge 20 20

Histori dhe Gjuhë Gjermane 22 22

Gjuhe Shqipe dhe Rome 9 9

Gjuhë Angleze 70 53

Gjuhë Frënge 23 23

Gjuhë Italiane 23 23

Gazetari 42 33

Gazetari dhe Gjuhë Angleze 42 35

Biologji – Kimi 50 50

Matematikë – Fizikë 50 49

Teknologjitë e Informacionit 100 39

Teknologji Laboratori 80 12

Fizikë Kompjuterike 30 30

Matematikë – Informatike 50 50

Infermieri e Përgjithshme 200 0

Infermieri Mami 130 0

Fizioterapi 100 24

Logopedi 50 38

Imazheri 100 30

Teknik Laboratori 100 28

Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI 48 40

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 48 38

Logjistikë 80 39

Edukim Qytetar 30 30

Sekretar I Specializuar dhe Administrativ 50 11

Punonjës Social 55 20

Mekatronikë 100 29

Filozofi – Sociologji 35 35

Psikologji 35 28

Edukim Fizik dhe Sporte 85 5

Administrim – Biznes 100 60

Financë – Kontabilitet 100 43

Ekonomia dhe e Drejta 100 76

Informatikë Ekonomike 100 77

Ekonomi Turizmi 60 47

Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 60 48

Gjuhë Gjermane 23 20

Teknik Mjedisi 100 24

Operator Turistik ne Gjuhe Gjermane 50 31

Drejtësi 115 46

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS

Biologji Kimi 20 18

Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10 10

Matematikë Fizikë 10 10

Matematikë Informatike 15 14

Teknologji Informacioni 20 10

Infermieri e Përgjithshme 80 6

Infermieri Mami 20 14

Histori Gjeografi 20 19

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20 18

Gjuhë Angleze 22 18

Gjuhë Italiane 15 15

Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek 15 3

Histori dhe Gjuhë Italiane 15 13

Mësuesi për Arsimin Fillor (kl. I-VI) 20 16

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 17

Kontabilitet Financë 40 8

Administrim Publik 40 26

Turizëm 20 8

Udhërrëfyes Turistik 30 16

Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç 40 1

Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike 40 11

Ndihmës ekonomist 40 4

Asistent administrativ 40 6

Librar dhe Biblotekar 30 14