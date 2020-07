Gara për universitetin/ Dalin kuotat e pranimeve për të 12 universitetet publike

Krahas kritereve të aplikimit, maturantët që do të garojnë përgjatë kësaj vere për universitetin, kanë tashmë në dispozicion edhe kuotat e mundshme të pranimeve për çdo program studimi në institucionet e arsimit të lartë publik. Në varësi të kritereve dhe kuotave çdo kandidat mund të identifikojnë më lehtë degët në të cilat kanë më shumë shanse për të qenë fitues për raundin e parë të pranimeve.

Prej ditës së djeshme në të gjithë vendin ka nisur aplikimi në portalin online për të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të vijojnë studimet e larta për vitin e ri akademik 2020-2021. Në vijim të shkrimit do të gjeni të plota kuotat e studimit për të gjitha degët e Universitetit të Tiranës, Politeknikut, Mjekësisë, Sporteve, Arteve, si dhe universiteteve të rretheve.

Të drejtën e aplikimit për raundin e parë e gëzojnë vetëm kandidatët që kanë përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm, që kanë kryer pagesën e plotësimit të formularit A2, dhe plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave (me përjashtim të kategorive të përcaktuara), si dhe kriteret shtesë të pranimit që janë konfirmuar tashmë nga vetë universitetet.

Ndryshe nga sa ndodh me programet e tjera të studimeve, kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, tek degët e arteve, apo edhe tek sportet, nuk kanë detyrim të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar.

Sipas afateve të përcaktuara më herët, sa i takon aplikimeve të raundit të parë, maturantët kanë afat deri në datën 3 gusht për të bërë të mundur përzgjedhjen e 10 preferencave me të cilat do të konkurojnë për studimet e larta, si në strukturat publike, ashtu edhe në ato private të arsimit të lartë në vend.

Shpallja e fituesve të raundit të parë do të bëhet zyrtarisht në datën 31 gusht, dhe në datën 1 gusht do të zhvillohet procesi i ankimimit për të pakënaqurit. Për raundin e parë regjistrimet e fituesve do të zhvillohen në datat 2 deri në 15 shtator. Procedura e regjistrimit të fituesve të këtij raundi do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe. Çka do të thotë se vija e fituesve do të spostohet me përfshirjen e fituesve të rinj për çdo fazë 48-orëshe të mbylljes së regjistrimeve. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Maturanti pasi ka bërë regjistrimin me dokumentacion dhe ka nënshkruar në regjistër, ka të drejtë që të regjistrohet në datat e përcaktuara për të vijuar sërish aplikimin në raundin e dytë. Për këtë ai duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Nëse nuk e kryen këtë proces brenda aftit të vendosur, ky kandidat nuk ka më të drejtë që të ndryshojë degën e studimit për vitin e ri akademik. Nëse në përfundim të raundit të parë do të ketë kuota të paplotësuara, atëherë do të zhvillohet edhe raundi i dytë i pranimeve, më tej edhe raundi i tretë, sipas afateve të përcaktuara.

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Fakulteti i Mjekësisë

Programi i studimit Kuotat

Mjekësi e Përgjithshme 260

Farmaci 90

Shëndet Publik 20

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Stomatologji 100

Teknikë Dentare 35

Higjienist Dentar 70

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e Përgjithshme 280

Mami 45

Teknikë e Lartë Laboratorike 50

Fizioterapi 50

Logopedi 25

Imazheri 50

UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakulteti Histori Filologji

Histori 100

Gjeografi 180

Gjuhë letërsi 165

Gazetari 100

Arkeologji 80

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji 100

Bioteknologji 100

Kimi 100

Kimi industriale dhe Mjedisore 100

Kimi dhe teknologji ushqimore 100

Matematikë 100

Fizikë 90

Informatikë 200

Teknologji Informacioni 100

Inxhinieri matematike dhe informatike 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë angleze 240

Gjuhë angleze filiali Sarandë 45

Gjuhë gjermane 120

Gjuhë italiane 150

Gjuhë greke 30

Gjuhë frënge 120

Gjuhë turke 60

Gjuhë ruse 30

Gjuhë spanjolle 80

Fakulteti i Shkencave Sociale

Psikologji 110

Punë sociale 100

Filozofi 80

Sociologji 90

Shkenca Politike 100

Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti Ekonomik

Administrim–Biznes 420

Administrim Biznes Sarandë 65

Ekonomiks 100

Financë 440

Informatikë Ekonomike 240

Fakulteti i Drejtësisë

Drejtësi 620

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

Shkencat e Lëvizjes 140

Shkencat e Rehabilitimit 25

Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË

Fakulteti i Artit Skenik

Regji Filmi dhe Televizioni 7

Aktrim 10

Regji 8

Skenografi – Kostumografi 10

Koreografi 10

Fakulteti i Arteve të Bukura

Pikturë 50

Skulpturë 16

Fakulteti i Muzikës

Muzikologji 3

Kompozim 4

Dirizhim 3

Piano 12

Violinë 17

Violonçel 4

Violë 4

Kitarë 5

Kontrabas 3

Flaut 6

Oboe 3

Klarinetë 6

Fagot 3

Korno 2

Trombë 5

Trombon 3

Bastubë 2

Kanto 29

Pedagogji Muzikore 16

Fizarmonikë Klasike 4

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Inxhinieri Ndërtimi 120

Inxhinieri Hidroteknike 60

Inxhinieri Mjedisi 60

Inxhinieri Gjeodezi 50

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

Arkitekturë (Arkitekt) 90

Arkitekturë (Urbanist) 40

Arkitekturë interier dhe dizajn 30

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70

Inxhinieri Elektrike (Energjetike) 70

Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Inxhinieri Fizike 70

Inxhinieri Matematike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Inxhinieri Mekanike 145

Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70

Inxhinieri Materiale 70

Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

Inxhinieri e Burimeve Minerare (Bachelor) 50

Inxhinieri e Naftës dhe Gazit (Bachelor) 50

Inxhinieri Gjeoinformatike (Bachelor) 50

Inxhinieri Gjeologjike (Bachelor) 50

Inxhinieri Gjeomjedis (Bachelor)I50

Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit

Inxhinieri Elektronike 100

Inxhinieri Informatike 100

Inxhinieri Telekomunikacioni 100

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Agrobiologji (Bachelor) 50

Bioteknologji Zooveterianare (Bachelor ) 60

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural (Bachelor) 90

Ekonomiks i Aplikuar (Bachelor) 90

Financë Kontabilitet (Bachelor) 120

Informatikë Biznesi (Bachelor) 90

Menaxhim Agrobiznesi (Bachelor) 120

Menaxhim Turizmi Rural (Bachelor) 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm (Bachelor) 60

Inxhinieri Agrare profili : Agronomi (Bachelor) 60

Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi (Bachelor) 90

Inxhinieri Agrare profili : Biologji Marine dhe Akuakulturë (Bachelor) 60

Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë (Bachelor) 60

Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh (Bachelor) 75

Inxhinieri Agromjedisi (Bachelor) 100

Kopshtari (Program Profesional 2-vjeçar) 60

Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore (Bachelor) 80

Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale (Bachelor) 60

Zooveterinari (Program Profesional 2-vjeçar) 50

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore (Bachelor) 102

Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji (Bachelor) 104

Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit (Bachelor) 105

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Mbarështim Pyjesh 52

Përpunim Druri 30

Inxhinieri përpunim Druri 50

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Mjekësi Veterinare 109

Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 32

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” NË DURRËS

Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznesi 80

Menaxhim-Marketing 80

Shkenca Ekonomike 80

Financë-Kontabilitet 106

Bankë Financë 106

Menaxhim Hotel Restorant 50

Menaxhim Turizëm Kulturor 40

Menaxhim Turizëm Arkeologjik 40

Komunikim dhe Marketing Digjital 60

Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike

Drejtësi 280

Shkenca Politike 70

Administrim Publik 70

Politikë Ekonomike 70

Marrëdhënie me Publikun 70

Histori 40

Fakulteti i Studimeve profesionale

Infermieri e Përgjithshme 130

Mami 51

Fizioterapi 50

Navigacion dhe Peshkim Detar 38

Mekanik Detar program profesional 2-vjecar 35

Mekanikë Industriale dhe Bujqësorev program profesional 45

Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 43

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 40

Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 45

Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 40

Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 42

Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 35

Asistencë Administrative (2 vjeçar) 35

Teknologji Automobilash (2 vjeçar) 45

Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 42

Informatikë Praktike (2 vjeçar) 34

Navigacion dhe menaxhim Detar 40

Specialist sistemesh kondicioni 35

Fakulteti i Edukimit

Gjuhë Angleze 66

Mësuesi për Arsim Fillor 50

Mësuesi për Arsim Parashkollor 45

Gjuhë Letërsi-Anglisht 50

Gjermanisht-Anglisht 41

Ekspert në Proceset e Formimit 55

Psikologji 50

Filozofi Sociologji 35

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Shkenca Kompjuterike 100

Sistemet e Informacionit 80

Teknologji Informacioni 100

Matematikë-Informatikë 60

Aplikacion Ëeb dhe Dizenjim Grafik (Program Profesional 2-vjeçar) 60

Specialist pajisjesh elektronike (Program Profesional 2-vjeçar) 60

Multimedia dhe Televizion Dixhital 60

Fakulteti i Studimeve të Integruara për Praktikën

Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 2o

Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 20

“Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme 20

UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjuhë letërsi 43

Gazetari dhe komunikim 43

Histori 40

Gjeografi 50

Udhërrëfyes turistik dhe menaxhues itineraresh program 2-vjecar profesional 20

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Matematikë 40

Fizikë 30

Informatikë 65

Biologji-Kimi 60

Infermieri e përgjithshme 100

Infermieri (Mami) 50

Infermieri (Fizioterapi) 40

Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike program profesional 20

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Mësuesi Arsimi Fillor 60

Mësuesi arsimi parashkollor 60

Psikologji 60

Punë sociale 60

Edukim fizik dhe sporte 75

Pedagogji muzikore 30

Pikturë grafike 30

Fakulteti Ekonomik

Financë-Kontabilitet 100

Administrim-Biznes 85

Turizëm 70

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë Angleze 70

Gjuhë Italiane 20

Gjuhë Gjermane 20

Gjuhë Frënge 20

Fakulteti i Drejtësisë

Drejtësi 300

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN

Fakulteti i Shkencave Humane

Gjuhë-Letërsi 41

Gjuhë-Letërsi shqipe dhe Frënge 20

Histori- Gjeografi 40

Histori dhe gjuhë gjermane 22

Gjeografi dhe gjuhë italiane 22

Gjuhë angleze 70

Gjuhë gjermane 23

Gjuhë frënge 23

Gjuhë italiane 23

Gazetari 42

Gazetari-Anglisht 44

Gjuhe Shqipe dhe Rome 9

Program Profesional 2-vjeçar “Sekretar të specializuar dhe Administrativ” 50

Operator Turistik 50

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji-Kimi 50

Matematikë-Fizikë 50

Teknologjitë e informacionit 100

Teknologji laboratori (2vjeçar) 80

Fizikë kompjuterike 30

Matematikë Informatike 50

Program Profesional 2-vjeçar “Mekatronikë” 100

Program Profesional 2-vjeçar “Logjistikë” 80

Teknik mjedisi program dy vjecar 100

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e përgjithshme 200

Infermieri-Mami 130

Fizioterapi 100

Logopedi 50

Imazheri 100

Teknologji laboratori 100

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Mësuesi për Arsimin Fillor 48

Mësuesi për Arsimi Parashkollor 48

Edukim qytetar 35

Punonjës social 55

Filozofi-Sociologji 35

Psikologji 35

Edukim Fizik dhe Sporte 80

Fakulteti Ekonomik

Administrim-Biznes 10

Financë-Kontabilitet 100

Ekonomia dhe e drejta 100

Drejtësi program i integruar 115

Informatikë ekonomike 100

Ekonomi turizmi 60

Administrim biznesi dhe Inxhinieri 60

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Fakulteti i Shkencave Teknike

Matematikë 35

Fizikë 20

Shkenca Kompjuterike 40

Teknologji Informacioni 40

Informatikë 30

Inxhinieri Navale 25

Inxhinieri Mekanike 50

Navigacion 35

Kimi 20

Biologji 38

Inxhinieri Elektrike 50

Fakulteti i Ekonomisë

Administrim Biznesi 104

Menaxhim Turizmi 50

Ekonomiks 80

Financë 150

Kontabilitet 150

Marketing 40

Fakulteti i Shkencave Humane

Mësuesi për Arsimin Fillor 30

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 30

Pedagogji e Specializuar 40

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 50

Gjuhë Angleze 70

Gjuhë italiane 20

Histori-gjeografi 30

Drejtësi 200

Matematikë Fizikë 25

Fakulteti i Shëndetit Publik

Infermieri e përgjithshme 190

Infermier Mami 90

UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN S. NOLI”

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Gjuhë-Letërsi 30

Gjuhë dhe Kulture Frënge 20

Gjuhë Angleze 45

Mësuesi për Arsimin Fillor 25

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20

Histori-Gjeografi 25

Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 25

Program 2- vjeçar “Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv 25

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

Filozofi-Sociologji 3

Matematikë-Fizikë 35

Matematikë-Informatikë 35

Biologji- Kimi 30

Teknologji Informacioni 33

Infermieri e përgjithshme 60

Mami (Infermier) 30

Administrim dhe Politika Sociale 60

Program profesional 2- vjeçar “Shërbim Social” 40

Edukim fizik dhe sporte 45

Fakulteti i Ekonomisë

Financë-Kontabilitet 71

Menaxhim 60

Administrim Biznesi në Marketing 30

Administrim Biznesi në Turizëm 30

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher” 45

Bachelor në “Informatikë Biznesi” 30

Bachelor në “Biznes dhe Tregti” 30

Ekonomiks 30

Fakulteti i Bujqësisë

Agroushqim 35

Inxhinieri Agronomike 40

Menaxhim Agrobiznesi (Bachelor) 30

Menaxhim Biznesi Bujqësor (Program Profesional 2-vjeçar) 35

Menaxhim Veterinar (Program Profesional 2-vjeçar) 35

Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë (Bachelor) 20

Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve (Program Profesional 2-vjeçar) 35

UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Biologji-Kimi 20

Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10

Matematikë-Fizikë 1

Matematikë-Informatikë 15

Teknologji Informacioni 20

Infermieri e Përgjithshme 80

Infermieri Mami 20

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç (Program Profesional 2-vjeçar) 40

Gjuhë Angleze (Bachelor) 22

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (Bachelor) 20

Gjuhë Italiane (Bachelor) 15

Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek (Bachelor) 15

Histori dhe Gjuhë Italiane (Bachelor) 15

Histori Gjeografi (Bachelor) 20

Mësuesi për Arsimin Fillor (kl. I-VI) (Bachelor) 20

Mësuesi për Arsimin Parashkollor (Bachelor) 20

Udhërrëfyes Turistik (Program Profesional 2-vjeçar) 30

Fakulteti Ekonomik

Kontabilitet-Financë 40

Administrim-publik 40

Ekonomi Turizmi 20

Program profesional 2- vjeçar “Asistent administrativ” 40

Program profesional 2- vjeçar “Ndihmës ekonomist” 40

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike”

Librar dhe biblotekar 30

Situata e Covid-19

ISHP: Dje 2 viktima dhe 108 raste të reja infektimi

Shifrat e infektimeve të reja të raportuara gjatë ditës së djeshme vijojnë të jenë të larta. Autoritetet e Institutit të Shëndetit Publik kanë bërë me dije se nga hetimet në terren tek rastet e dyshuara janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 108 persona të tjerë, ndërkohë që janë shënuar edhe dy viktima të tjera.

“Ministria e Shëndetësisë ju informon mbi situatën epidemiologjike në vendin tonë, duke ju drejtuar që në fillim të këtij komunikimi çdo qytetari me thirrjen për të vendosur detyrimisht maskën në ambientet e mbyllura, për të ruajtur distancën në çdo ambient dhe për rëndësinë e higjienës vetjake dhe kolektive për frenimin e përhapjes së Covid-19.

Fatkeqësisht, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen në spitalin Covid-1, një 68 vjeçare nga Shijaku me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Ka humbur jetën në spitalin Covid2 “Shefqet Ndroqi, një 60 vjeçare nga Tirana, pa sëmundje të tjera”, ka deklaruar ditën e djeshme, Mirela Cami, drejtore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor.

Aktualisht në Spitalin Infektiv dhe Spitalin “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 125 pacientë, 17 janë në terapi intensive dhe 7 pacientë janë të intubuar. Në 24 orët e shkuara, janë kryer 502 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar 108 raste pozitive.

Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 52 raste në Tiranë, 12 në Krujë, 7 në Kukës, 6 në Fier, 5 në Mirditë, 4 në Tropojë, nga 3 raste në Vlorë, Kamëz, Përmet, nga 2 raste në Elbasan, Tepelenë, Memaliaj, nga 1 rast në Kurbin, Korçë, Lezhë, Has, Berat, Pogradec, Prrenjas,

“Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 41 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 2830, që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe njëherë bizneseve, bareve, restoranteve institucioneve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë, të miratuara nga autoritetet shëndetësore. Telefononi në numrin unik të Urgjencës Kombëtare 127 nëse keni shenja të sëmundjes, dhe në linjën e gjelbër 0800 40 40 për informacion rreth Covid19 apo këshillim psikologjik”, ka theksuar më tej Cami.

COVID-19 – Statistika (29 Korrik 2020)

Testime totale 40192

Raste pozitive 5105

Raste të shëruara 2830

Raste Aktive 2125

Humbje jete 150 (Qarku Tiranë 80, Shkodër 23, Durrës 20, Fier 6, Elbasan 5, Kukës 4, Vlorë 4, Korçë 3, Dibër 2, Lezhë 2, Berat 1)

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 1146

Durrës 255

Shkodër 202

Vlorë 105

Lezhë 83

Fier 76

Korçë 69

Kukës 60

Elbasan 49

Berat 30

Gjirokastër 29

Dibër 21