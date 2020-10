Gara për universitetin/ Ja kuotat e lira për konkurimin e raundit të fundit

Nis sot aplikimi për raundin e fundit të pranimeve të reja të 2020-s në universitete. Të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që nuk janë regjistruar ende si fitues në asnjë institucion të arsimit të lartë, duhet të aplikojnë online në portalin u-albania për të plotësuar Formularin A3 ku mund të zgjedhin deri në 10 preferenca, me të cilat do të garojnë për të fituar një nga kuotat e lira të raportuara nga universitetet.

Plotësimi i këtij formulari do të bëhet online në adresën www.ualbania.al mbi bazën e notës mesatare të përcaktuar nga qeveria për çdo program studimi, si dhe kritereve të tjera të përcaktuara nga vetë universitetet për pranimet e vitit të ri akademik 2020-2021. Data 12 tetor është përcaktuar si afati i fundit për të bërë plotësimin e formularit. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuara kuotat e lira të raportuara nga të gjitha universitetet publike në vend.

Në këtë raund kanë të drejtë të garojnë të gjithë maturantët dhe kandidatët që kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë ose të dytë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë, dhe të dytë dhe nuk janë shpallur fitues, kandidatët që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe ata që janë ç’regjistruar pas përfundimit të raundit të parë ose të dytë.

Regjistrimi i preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë.

Sistemi online do të pranojë për regjistrim vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesataren e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, që kanë shlyer pagesën pre 2,000 lekësh në afatet e përcaktuara, dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë. Kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në një nga programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, apo në degët e arteve dhe të sporteve nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria.

Sipas afateve të përcaktuara më herët, lista e fituesve do të bëhet publike në datën 19 tetor. Një ditë më pas të pakënaqurit me renditjen mund të kryejnë ankimimin pranë fakultetit ku dhe do të marrin shpjegimin përkatës. Pas kësaj do të nisë procesi i regjistrimit. Në këto kushte, regjistrimet për fituesit e raundit të tretë fillojnë do të kryhen në datat 21 tetor deri 26 tetor (3 faza 48-orëshe: 21-22, 23-24 dhe 25-26 tetor). Në këto data të gjithë aplikantët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e tretë dhe janë shpallur fitues, kryejnë procesin e regjistrimit duke paraqitur dokumentacionin në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Për regjistrim (mund t’i dorëzoni personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana juaj) duhet ky dokumentacion: dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja, fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, deklaratën të cilën e gjeni në udhëzimin e plotë, duhet ta printoni dhe plotësoni në sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni.

UNIVERSITETI i TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Gjuhë – Letërsi 165 17

Histori 100 56

Gjeografi 180 90

Gazetari 100 22

Arkeologji 80 29

Biologji 100 16

Bioteknologji 100 10

Kimi 100 67

Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 56

Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 16

Matematikë 100 29

Fizikë 90 67

Informatikë 200 2

Teknologji Informacioni 100 5

Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 6

Gjuhë Angleze 240 19

Gjuhë Frënge 120 70

Gjuhë Gjermane 120 3

Gjuhë Italiane 150 58

Gjuhë Greke 30 25

Gjuhë Turke 60 31

Gjuhë Ruse 30 30

Gjuhë Spanjolle 80 50

Gjuhë Angleze (Sarandë) 45 38

Psikologji 110 4

Punë Sociale 100 9

Filozofi 80 60

Sociologji 90 12

Shkenca Politike 100 18

Administrim dhe Politika Sociale 100 11

Administrim – Biznes 420 11

Ekonomiks 100 3

Financë 440 7

Informatikë Ekonomike 240 4

Administrim – Biznes (Sarandë) 65 39

Drejtësi 620 15

UNIVERSITETI I MJEKËSISË SË TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Mjekësi e Përgjithshme 260 0

Farmaci 90 0

Stomatologji 100 0

Infermieri e Përgjithshme 280 4

Mami 45 1

Teknike Laboratori 50 2

Fizioterapi 50 2

Logopedi 25 4

Teknike Imazherie 50 4

Higjenist Dentar 70 7

Teknikë Dentare 35 2

Shëndet Publik 20 6

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Inxhinieri Informatike 100 0

Inxhinieri Elektronike 100 3

Inxhinieri Telekomunikacioni 100 0

I.Elektrike – Automatizimi i Industrisë 70 4

Inxhinieri Elektrike – Energjitikë 70 5

Inxhinieri Mekanike 145 6

Arkitekturë profili Arkitekt 90 4

Inxhinieri Materiale 70 35

Inxhinieri Ndërtimi 120 2

Inxhinieri Hidroteknikë 60 1

Inxhinieri Mjedisi 60 3

Inxhinieri Gjeodezi 50 2

Arkitekturë profili Urbanist 40 1

Inxhinieri Gjeologjike 50 26

Inxhinieri Gjeoinformatike 50 4

Inxhinieri e Burimeve Minerare 50 33

Inxhinieri Gjeomjedis 50 23

Inxhinieri Mekatronike 70 6

Inxhinieri Ekonomike 85 19

Inxhinieri Fizike 70 57

Inxhinieri Matematike 70 40

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 2

Inxhinieri Tekstili dhe Mode 70 13

Inxhinieri e Naftes dhe Gazit 50 13

UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Aktrim 10 0

Koreografi 10 0

Skenografi -Kostumografi 10 0

Muzikologji 3 2

Kompozicion 4 2

Dirizhim 3 1

Piano 12 1

Violinë 17 1

Violonçel 4 2

Kitarë 5 0

Kontrabas 3 3

Flaut 6 4

Oboe 3 0

Klarinetë 6 4

Fagot 3 2

Korno 2 1

Trombë 5 5

Trombonë 3 3

Bastubë 2 1

Kanto 29 2

Pedagogji Muzikore 16 0

Fizarmonikë Klasike 4 0

Pikturë 50 0

Skulpturë 16 0

Regji Filmi TV 7 0

Regji 8 0

Violë 4 2

UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Shkenca e Lëvizjes 140 0

Veprimtaria, Shëndeti e Rekreacioni 150 0

Shkenca të Rehabilitimit 25 1

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Mjekësi Veterinare 109 9

Menaxhim Veterinar 32 12

Menaxhim Agrobiznesi 120 5

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural 90 2

Financë Kontabilitet 120 2

Ekonomiks i Aplikuar 90 3

Informatikë Biznesi 90 2

Menaxhim Turizmi Rural 90 6

Mbrojtje bimësh 75 47

Hortikulturë 60 50

Inxhinieri Agrare profili : Agronomi 60 46

Zootekni e produkteve Blegtorale 60 55

Biologji Marine dhe Akuakulturë 60 51

Teknologji Ushqimore 102 4

Vreshtari Enologji 104 96

Mbarështim Pyjesh 52 40

Përpunim Druri 30 17

Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit 105 13

Arkitekture Peizazhi 90 49

Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit 50 23

Inxhinieri Agromjedisi 100 24

Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm 60 49

Menaxhimi i Burimeve Natyrore 80 37

Zooveterinari 50 13

Kopshtari 60 31

Agrobiologji 50 43

Bioteknologji Zooveterianare 60 56

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Shkenca Kompjuterike 100 14

Sisteme Informacioni 80 68

Teknologji Informacioni 100 34

Matematikë Informatikë 60 49

Multimedia dhe Televizioni Dixhital 60 43

Administrim Biznesi 80 13

Komunikim me Marketing Digjital 60 48

Menaxhim Marketing 80 37

Shkenca Ekonomike 80 40

Financë Kontabilitet 106 1

Bankë Financë 106 18

Menaxhim Hotel Restorant 50 27

Menaxhim Turizëm Kulturor 40 32

Menaxhim Turizëm Arkeologjik 40 38

Gjuhë Angleze 66 16

Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI 50 11

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 17

Gjuhë Letërsi – Anglisht 50 24

Gjuhë Gjermane dhe Angleze 41 9

Infermieri e Përgjithshme 130 0

Mami 51 0

Fizioterapi 50 1

Navigacion dhe Menaxhim Detar 40 9

Teknik Elektrik 42 9

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime 40 14

Ndihmës Dentist 45 5

Menaxhim Ndërtimi 40 17

Menaxhim Transporti Detar/Tokësor 42 9

Asistent Ligjor 35 17

Asistent Administrativ 35 9

Teknologji Automobilash 55 1

Specialist Rrjetesh Kompjuterike 34 18

Informatikë Praktike 34 22

Drejtësi 280 48

Shkenca Politike 70 44

Administrim Publik 70 34

Politikat Ekonomike 70 54

Marrëdhënie me Publikun 70 34

Histori 40 34

Menaxhim i Bankave 20 13

Menaxhim Hoteleri Turizëm 20 20

Menaxhim i ndërmarrjeve 20 16

Psikologji 50 20

Filozofi – Sociologji 35 32

Specialist i Sistemeve të kondicionimit 35 19

Mekanik Impiante Industriale, Bujqësore45 37

Aplikacion Ëeb dhe Dizenjim Grafik 60 17

Specialist pajisjesh elektronike 60 28

Mekanik Detare 35 29

UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuotat e lira

Gjuhë – Letërsi 43 34

Gazetari dhe Komunikim 43 25

Biologji – Kimi 60 51

Infermieri (Mami) 50 0

Infermieri (Fizioterapi) 40 0

Mësuesi për Arsimin Fillor 60 45

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60 48

Edukim Fizik dhe Sporte 75 0

Pedagogji muzikore 30 23

Pikturë e grafikë 30 7

Administrim – Biznes 85 5

Financë – Kontabilitet 100 5

Turizëm 70 6

Histori 40 38

Gjeografi 50 47

Matematikë 40 29

Fizikë 30 28

Informatikë 65 26

Infermieri e Përgjithshme 100 1

Psikologji 60 30

Punë Sociale 60 5

Gjuhë Angleze 60 17

Gjuhë Italiane 20 15

Gjuhë Gjermane 20 7

Gjuhë Frënge 20 20

Drejtësi 300 169

Teknik sistemesh errjetesh kompjuterike 20 1

Udhërrëfyes turistik për rajonin verior 20 9

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” ELBASAN

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuota të Lira

Edukator për fëmijët 0-3 vjeç 58 7

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 41 36

Histori dhe Gjeografi 40 34

Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 22 22

Gjuhë Shqipe dhe Frënge 20 20

Histori dhe Gjuhë Gjermane 22 22

Gjuhe Shqipe dhe Rome 9 9

Gjuhë Angleze 70 54

Gjuhë Frënge 23 23

Gjuhë Italiane 23 23

Gazetari 42 34

Gazetari dhe Gjuhë Angleze 42 36

Biologji – Kimi 50 50

Matematikë – Fizikë 50 49

Teknologjitë e Informacionit 100 40

Teknologji Laboratori 80 30

Fizikë Kompjuterike 30 30

Matematikë – Informatike 50 50

Infermieri e Përgjithshme 200 0

Infermieri Mami 130 1

Fizioterapi 100 27

Logopedi 50 39

Imazheri 100 38

Teknik Laboratori 100 34

Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI 48 40

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 48 39

Logjistikë 80 48

Edukim Qytetar 35 35

Sekretar I Specializuar dhe Administrativ 50 19

Punonjës Social 55 26

Mekatronikë 100 39

Filozofi – Sociologji 35 35

Psikologji 35 29

Edukim Fizik dhe Sporte 80 0

Administrim – Biznes 100 61

Financë – Kontabilitet 100 44

Ekonomia dhe e Drejta 100 76

Informatikë Ekonomike 100 78

Ekonomi Turizmi 60 48

Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 60 48

Gjuhë Gjermane 23 20

Teknik Mjedisi 100 40

Operator Turistik ne Gjuhe Gjermane 50 36

Drejtësi 115 52

UNIVERSITETI FAN S. NOLI KORÇË

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuota të Lira

Biznesi në Marketing 30 18

Administrim Biznesi në Turizëm 30 21

Histori Gjeografi 25 9

Mësuesi për Arsimin Fillor 25 12

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 18

Gjuhë Angleze 45 16

Gjuhë dhe Kulturë Frenge 20 19

Agroushqim 35 26

Inxhinieri Agronomike 40 28

Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë 20 19

Menaxhim Agrobiznesi 30 24

Administrim dhe Politika Sociale 60 16

Matematikë Fizikë 35 27

Matematikë Informatikë 35 23

Teknologji Informacioni 33 5

Infermier i përgjithshëm 60 0

Biologji Kimi 30 16

Teknika të Prodhimit të Farave 35 18

Mami 30 0

Financë Kontabilitet 71 3

Menaxhim 60 25

Ekonomiks 30 22

Filozofi Sociologji 30 24

Biznes dhe Tregti 30 27

Informatike Biznesi 30 15

Menaxhim Biznesi Bujqësor 35 11

Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë 25 6

Asistent Menaxher 45 7

Shërbim Social 40 4

Menaxhim Veterinar 35 14

Edukim për Fëmijërinë e Hershme 25 5

Gjuhë Letërsi 30 23

Edukim Fizik dhe Sporte 45 0

UNIVERSITETI EQEREM ÇABEJ GJIROKASTËR

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuota të Lira

Biologji Kimi 20 18

Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10 10

Matematikë Fizikë 10 10

Matematikë Informatike 15 14

Teknologji Informacioni 20 12

Infermieri e Përgjithshme 80 10

Infermieri Mami 20 15

Histori Gjeografi 20 19

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20 18

Gjuhë Angleze 22 18

Gjuhë Italiane 15 15

Gjuhë dhe Qytetërim Grek 15 3

Histori dhe Gjuhë Italiane 15 12

Mësuesi për Arsimin Fillor 20 16

Mësuesi Parashkollor 20 17

Kontabilitet Financë 40 12

Administrim Publik 40 28

Turizëm 20 11

Udhërrëfyes Turistik 30 23

Edukatore 0-3 vjeç 40 2

Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike 40 28

Ndihmës ekonomist 40 10

Asistent administrativ 40 7

Librar dhe Biblotekar 30 21

UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

Programi i studimit Kuota të miratuara Kuota të Lira

Inxhinieri Mekanike 50 5

Inxhinieri Navale 25 21

Inxhinieri Elektrike 50 3

Navigacion 35 22

Biologji 38 20

Kimi 20 20

Fizikë 20 20

Matematikë 35 32

Informatikë 30 17

Teknologji Informacioni 40 27

Shkenca Kompjuterike 40 13

Infermieri e pergjithshme 190 0

Infermieri Mami 90 0

Gjuhë Letërsi 50 47

Drejtësi 200 110

Gjuhë Angleze 70 47

Gjuhë Italiane 20 19

Mësuesi për Arsimin Fillor 30 24

Mësuesi për Arsimin Parashkollor 30 24

Pedagogji e Specializuar 40 23

Histori Gjeografi 30 26

Financë 150 92

Kontabilitet 150 116

Administrim Biznesi 104 70

Marketing 40 32

Ekonomiks 80 56

Meaxhim Turizmi 50 35

Matematike fizike 25 22