Gara për universitetin/ Lista e fituesve të raundit të dytë

Pranvera Kola

Dalin fituesit e raundit të dytë. Pjesa dërrmuese e institucioneve të arsimit të lartë publik dhe privat në vend kanë nisur të zbardhin që gjatë ditës së djeshme listat e fituesve të raundit të dytë, për çdo program studimi me kuota të lira. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e fituesve të degëve të Universitetit të Mjekësisë, Fakultetit Ekonomik të UT-së, Shkencave të Natyrës, si dhe Fakultetit të Drejtësisë.

Maturantët, apo edhe kandidatët e tjerë që janë të pakënaqur me renditjen mund të paraqesin ankesën pranë fakultetit përkatës përgjatë ditës së sotme, për të cilën do marrin sqarimin brenda 24 orëve. Ndërkohë që në datën 30 shtator do të nisë zyrtarisht edhe procesi i regjistrimit për këtë raund të ri pranimesh.

Sipas udhëzimit të miratuar më herët nga dikasteri i Arsimit, regjistrimet e raundit të dytë do të zhvillohen në datat 30 shtator, deri 9 tetor 2019, të ndara në pesë faza të ndryshme 48-orëshe, përkatësisht : 30 shtator-1 tetor: 2 dhe 3 tetor, 4 dhe 5 tetor, 6 dhe 7 tetor, si dhe faza e fundit e përcaktuar në datat 8 dhe 9 tetor. Çka do të thotë se lista e fituesve do të ndryshojë pesë herë në varësi të kuotave të lira që do të mbeten në secilën fazë.

Kështu, të gjithë aplikantët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë universitetit të preferuar, duke paraqitur dokumentacionin përkatës në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Ndryshimin e listës së fituesve mund ta shikoni çdo 48 orë online në portalin “U-albania”, www.ualbania.arsimi.gov.al. Pasi të hapni këtë faqe, duhet të klikoni në “këndin e maturantit”, dhe pasi të hapet faqja përkatëse duhet të vendosni numrin tuaj të identifikimit. Pas këtij veprimi do të shfaqet tabela me të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të parë. Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo.

Çdo preferencë që është shënuar me ngjyrë të gjelbër tregon që ju jeni fitues në këto programe studimi. Në këtë rast duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në të kundërt e humbisni degën e fituar, duke i dhënë kështu mundësinë një tjetër maturanti që të jetë fitues në fazën e dytë të regjistrimit që do të zhvillohet në 48 orët e ardhshme.

Preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe tregojnë se nuk jeni fitues në këto programe studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Ndaj këshillohet që të shikoni çdo herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të raundit të parë.

Më tej sqarohet në rastet kur preferenca juaj shfaqet me ngjyrë të verdhë, kjo do të thotë se ju jeni fitues, por që procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. Ndërsa preferencat e shënuara me gri tregojnë se ju nuk mund të jeni fitues në këto programe studimi. Edhe në këtë raund kandidati që nuk është i kënaqur me degën ku është shpallur fitues mund të bëjë çregjistrimin për të hyrë sërish në garë përgjatë aplikimeve të raundit të tretë.

Kujdes!

Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e raundit të dytë fillojnë prej datës 30 shtator, e do të vijojnë deri në datën 9 tetor. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 5 faza 48-orëshe. Në rastin e mosregjistrimit brenda 48 orëve, ju e humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program ku jeni përzgjedhur. Në të tilla raste duhet të prisni raundin e tretë për të garuar sërish, por kësaj here vetëm për degët që do kenë kuota të lira.

Drejtesia

finance

informatike ekonomike

Farmaci

Fizioterapi

Higjenist-Dentar

Infermieri-e-pergjithshme

Logopedi

Shendet-Publik

Stomatologji

Teknike-Dentare

Teknike-Imazherie

Teknike-Laboratori

Biologji

Bioteknologji

Fizike 2019

R2 Informatike 2019

R2 Inxhinieri

Matematike dhe Informatike 2019 R2

Kimi 2019 R2

Kimi dhe Teknologji Ushqimore 2019 R2

Kimi Industriale dhe Mjedisore 2019 R2

Matematike 2019 R2

Teknologji Informacioni 2019 R2