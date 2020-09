GARA PËR UNIVERSITETIN / Mbyllen regjistrimet për Raundin 1, dega e fituar mund të ndryshohet, ja çfarë duhet të bëni!

Pranvera Kola

Përfundojnë regjistrimet për fituesit e raundit të parë të pranimeve në universitete për vitin e ri akademik 2020-2021. Ditën e djeshme ka përfunduar edhe faza e fundit e regjistrimeve për fituesit e këtij raundi, ku për kuotat që do të mbeten të paplotësuara do të zhvillohet raundi i dytë i aplikimeve sipas afateve të përcaktuara më herët nga autoritetet përgjegjëse të arsimit të lartë në vend.

Por sipas udhëzimeve, kandidatët që tashmë janë regjistruar në degët e fituara, kanë mundësi që të bëjnë ndërrimin e tyre, duke rihyrë sërish në garë gjatë aplikimeve të raundit të dytë. Por për të finalizuar këtë hap, duhet që më parë këta kandidatë të kryejnë procesin e çregjistrimit ku janë shpallur dhe regjistruar si fitues gjatë raundit të parë. Kështu, çdo kandidat pasi ka bërë regjistrimin me dokumentacion dhe ka nënshkruar në regjistër në sekretaritë mësimore të fakulteteve përkatëse, ka të drejtë të çregjistrohet në datat 16-17 shtator duke paraqitur të plotësuar një kërkesë për çregjistrim, teksa do të mund të tërheqë edhe dokumentet e dorëzuara.

Ekspertët e arsimit sqarojnë se në rastet kur ju nuk kryeni këto procedura në afatet e përcaktuara, ju nuk keni më të drejtë që të ndryshoni programin e studimit për vitin e ri akademik 2020-2021, duke humbur kështu të drejtën për të rihyrë në garë gjatë aplikimeve që do të zhvillohen në raundin e dytë dhe të tretë të pranimeve në të gjitha institucionet e arsimit të lartë publik në vend.

Në çdo rast, çregjistrimi do të kryhet në portalin U-Albania nga sekretaria mësimore e fakultetit. Sekretaritë mësimore, në përfundim të procesit të çregjistrimit të aplikantëve dhe dorëzimit të dokumentacionit, përcjellin në portalin U-Albania listën e aplikantëve të çregjistruar në format elektronik, brenda datës së përcaktuar në kalendarin e miratuar nga QSHA dhe RASH. Pasi të përfundojnë edhe afatet e çregjistrimeve, do të shpallet edhe lista e kuotave të lira që do të jenë në dispozicion rë kandidatëve që do të aplikojnë për raundin e dytë të pranimeve, aplikimet e të cilit pritet të nisin në fundjavë.

Sipas kushteve të përcaktuara më herët, në këtë raund të dytë kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi të gjithë maturantët dhe kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe ata që janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë. Në lidhje me aplikimin, sqarohet se plotësimi i formularit të preferencave edhe në këtë raund do të zhvillohet online në portalin u-albania sipas kushteve të përcaktuara.

Aplikimet për çdo program studimi edhe në këtë raund do të pranohen vetëm mbi bazën e notës mesatare sipas VKM përkatëse, si dhe kritereve të tjera të përcaktuara nga vetë fakultetet, duke zgjedhur deri në 10 programe studimi nga lista e programeve që ofrohen nga universitetet publike dhe ato private.

Kandidatët që do të aplikojnë për herë të parë në raundin e dytë duhet të kenë shlyer më parë edhe tarifën e aplikimit prej 2,000 lekësh në një nga bankat e nivelit të dytë. Kjo pagesë mund të kryhet deri në datën 17 shtator. Nëse nuk e bëni këtë pagesë ju nuk mund të vijoni më tej me aplikimin online për përzgjedhjen e 10 preferencave me të cilat do të aplikoni në raundin e dytë. Ndërsa maturantët dhe kandidatët e tjerë që kanë aplikuar në raundin e parë, por që për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të sigurojnë dot një të drejtë studimi, nuk do të kryejnë më pagesë aplikimi për garën që do të zhvillohet sa i takon kuotave të raundit të dytë.

Në mbyllje të muajit do të bëhet publike edhe lista e fituesve të raundit të dytë, të cilët do të mund të kryejnë edhe procedurat e regjistrimit si fitues në pesë fazat e përcaktuara që do të zhvillohen ndërmjet datave 30 shtator-9 tetor. Nëse edhe në përfundim të këtij raundi do të ketë sërish kuota të lira në universitete do të zhvillohet edhe një raund i tretë aplikimesh.

Ndryshimi i degës së studimit mund të bëhet vetëm nëse: