Gara tek Ekonomiku, nis sot aplikimi për studimet “Master”

Nis aplikimi për studimet e ciklit të dytë “Master profesional”, si dhe “Master Shkencor” në programet e studimit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Studentët dhe të gjithë kandidatët e tjerë që plotësojnë kushtet për të konkuruar për programet e ciklit të dytë, duke nisur nga dita e sotme mund të paraqiten pranë strukturave të përcaktuara për të dorëzuar dosjen e konkurimit. Aplikimet për të gjitha degët e këtij fakulteti do të zhvillohen çdo ditë nga ora 09:00-14:00, pranë Zyrës së Shërbimeve, Kati II, Godina A.

Në dokumentacionin që duhet të dorëzoni në dosjen e konkurimit duhet të përfshini detyrimisht: diplomë dhe listë notash të ciklit të parë, të njehsuara me origjinalin, dëftesë pjekurie ose diplomë dhe certifikatë notash e shkollës së mesme, të njehsuara me origjinalin, 2 fotografi standarde personale, fotokopje të mjetit të identifikimit, si dhe certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj që duhet vetëm për aplikantët që do të garojnë për kuotat e miratuara në programet e studimit të nivelit “Master i shkencave. Për programet e nivelit shkencor çdo aplikues duhet të zotërojë të paktën në nivelin B 1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht)”.

Pjesë e dosjes së konkurimit duhet të jetë edhe formulari i aplikimit, në të cilin listohen edhe degët ku do të garoni për të vijuar ndjekjen e studimeve të nivelit të dytë. Krahas plotësimit të të dhënave personale dhe degëve ku do të garoni, në formular, kandidati duhet të deklarojë se nuk po ndjek ndonjë program tjetër studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë, dhe se nuk do të ndjek njëkohësisht një program tjetër studimi deri në përfundimin e programit të studimit ku po aplikon. Mungesa e njërit prej dokumenteve ju përjashton nga konkurimi.

Cdo kandidat ka të drejtë që të garojë duke përzgjedhur deri në katër programe të ndryshme studimi të secilit nivel studimi. Gjatë plotësimit të formularit, duhet të bëni edhe renditjen e këtyre programeve nga1, deri tek 4, ku doni të ndiqni vijimin e studimeve të ciklit “Master” për vitin e ri akademik.

Autoritetet e Fakultetit Ekonomik bëjnë me dije se për pranimet e vitit të ri akademik 2020-2021, në ciklin e dytë do të mund të garohet për 11 programe studimi në “Master profesional”, si dhe 12 programe studimit në “Master Shkencor”, ku për secilën prej tyre janë përcaktuar jo vetëm kuotat e mundshme të pranimeve, por edhe kriteret mbi bazën e të cilave do të bëhet përzgjedhja e fituesve. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar ndarjen e plotë të kuotave për secilën degë të ciklit “Bachelor”, si dhe të programeve të “Masterit”.

Sipas kushteve të përcaktuara më herët, prioritet në përzgjedhje do të kenë fillimisht kandidatët që kanë kryer studimet e larta të ciklit të parë në degët e këtij fakulteti. Ndërkohë që më pas përzgjedhja do të vijojë me kandidatët që kanë mbaruar studimet e larta po në degë të njëjta në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat vendas dhe të huaj. “Do të pranohen diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës”, sqarojnë autoritet e këtij fakulteti. Më tej, përzgjedhja do të vijojë me kandidatët që kanë mbaruar studimet në degë të përafërta me degët ku do të vijojnë studimet e ciklit të dytë.

Duke qenë se kërkesat për studimet të këtij cikli janë më të larta se sa kuotat e miratuara për çdo program, ekspertët bëjnë me dije se studentët fitues do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe tre preferencave të mësipërme. Procedurat e aplikimit tashmë kanë nisur edhe në institucionet e tjera të arsimit të lartë në vend.

Në “Master profesional” mund të garohet për këto degë:

(MPSEE) Master Profesional në Studime Ekonomike Evropiane (120 kredite).

(MPMTU) Master Profesional në Menaxhim Turizmi (120 kredite).

(MPMR) Master Profesional në Marketing (120 kredite).

(MPAP) Master Profesional në Administrim Publik (120 kredite).

(MPAB) Master Profesional në Administrim Biznes (120 kredite).

(MPSIE) Master Profesional në Sisteme Informacioni në Ekonomi (120 kredite).

(MPTIMPB) Master Profesional në Teknologjia e Informacionit dhe Manaxhimi i Proceseve të Biznesit (90 kredite).

(MPKA) Master Profesional në Kontabilitet (120 kredite).

(MPFKA) Master Profesional në Financë, Kontabilitet dhe Auditim (90 kredite).

(MPF) Master Profesional në Financë (120 kredite).

NË “MASTER SHKENCOR” MUND TË GAROHET PËR KËTO DEGË:

(MSHE) Master i Shkencave në Ekonomiks.

(MSHTU) Master i Shkencave në Menaxhim Turizmi.

(MSHMR) Master i Shkencave në Marketing.

(MSHAP) Master i Shkencave në Administrim Publik.

(MSHAB) Master i Shkencave në Administrim Biznes.

(MSHKO) Master i Shkencave në Kërkime Operacionale në Menaxhim.

(MSHSIE) Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Ekonomi.

(MSHSI) Master i Shkencave në Siguria e Informacionit.

(MSHSZ) Master i Shkencave në Statistikat Zyrtare.

(MSHKA) Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim.

(MSHF) Master i Shkencave në Financë.

(MSHMRI) Master i Shkencave në Menaxhim Risku.

