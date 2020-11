Gara tek Shkencat e Natyrës, lista e fituesve të rinj që do ndjekin studimet në “Master”

Pranvera Kola

Pas mbylljes së procesit të aplikimeve, komisionet e vlerësimit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës kanë shpallur tashmë listën zyrtare të fituesve që do të ndjekin studimet e nivelit të dytë në programet “Master profesional”, si dhe “Master shkencor” për vitin e ri akademik 2020-2021. Listën e detajuar të fituesve të pranuar në degët e departamentit të Biologjisë, Bioteknologjisë, Fizikës, Kimisë, Informatikës, Kimisë Industriale, Matematikës, si dhe Matematikës së Aplikuar e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit.

Për të mos humbur degën e fituar, studentët që janë pjesë e këtyre listave duhet të kryejnë procedurën e regjistrimit brenda afateve të përcaktuara. Autoritetet e këtij fakulteti bëjnë me dije se procesi i regjistrimit të fituesve do të vijojë deri në datën 15 nëntor. Dy janë mënyrat se si mund të bëni regjistrimin si fitues, nëpërmjet sistemit online, ose duke u paraqitur personalisht pranë sekretarive mësimore të fakultetit për të dorëzuar dokumentet e duhura. Një ndër dokumentet e rëndësishme që duhet të dorëzoni është edhe deklarata e njohjes së gjuhës së huaj për fituesit në programet e Masterit të nivelit shkencor. Konkretisht, në këtë dokument, studenti duhet të deklarojë me përgjegjësi se do të dorëzojë pranë sekretarisë së degës mësimore të ciklit të dytë çertifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj deri në datë 15 shkurt 2020, referuar Udhëzimit 52, datë 03.12.2015. Në rast të kundërt ky student nuk do të lejohet që të hyjë në sezonin e provimeve të dimrit.

Gjithashtu sqarohet se para se të kryeni procedurën e regjistrimit, duhet të shlyeni edhe tarifën prej 2,000 lekësh në një nga bankat e nivelit të dytë, mandatin e sëcilës duhet ta dorëzoni më pas në dosjen e dokumenteve të regjistrimit.

Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, programet e studimit “Master profesional” u ofrojnë të diplomuarve një diplomë të ciklit të parë me njohuri me karakter praktik profesional në drejtimin përkatës. Këto programe realizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit, ose dy vite akademike. Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e fakultetit për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” në fushën e arsimimit të krye.

Ndërsa programet e studimit të ciklit të dytë në “Master i Shkencave” i pajisin të diplomuarit që zotërojnë diplomën universitare “Bachelor”, me njohuri të thelluara shkencore teorike dhe praktike në drejtimin përkatës. Këto programe mund të realizohen me 120 kredite me kohëzgjatje normale jo më pak se dy vite akademike. Këtu përfshihen 30-40 kredite për një projekt kërkimor, nën udhëheqje të kualifikuar, i cili përfundon me diplomë (mikrotezë). Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master i Shkencave” në fushën e arsimimit të kryer.

Viti i ri akademik 2020-2021 ka filluar përgjatë javës së shkuar në datën dy nëntor. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e Covid-19, procesi mësimor për të paktën një muaj do të zhvillohet në platformën online, ndërkohë që më vonë në varësi të situatës së raportuar nga strukturat e shëndetit, do të merret edhe vendimi nëse studentët do të kthehen në auditore, apo do të vijojnë me mësimin online.

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

Master i Shkencave ne Biologjine Molekulare

Emër Atësi Mbiemër

Iris Abedin Markja

Keisi Berti Meçaj

Ornela Mehmet Sakaj

Sindi Alfred Tace

Desara Idajet Tafa

Sindi Petrit Karaboja

Josela Gazmend Agolli

Keit Ardian Rahmani

Kamela Aleks Domi

Glenira Genc Sala

Adesa Bardhyl Ruçaj

Dajana Roland Klosi

Edjona Edmond Duhanxhiu

Rovena Fatmir Alla

Ornela Mehmet Spahiu

Geri Genci Dule

Xhenisa Perikli Dedaj

Besiana Nexhat Murati

Blend Ekrem Jerliu

Shkumbin Burim Vehapi

Fituesit Master i Shkencave në Biologjinë Mjedisore

Emër Atësi Mbiemër

Xhulio Gëzim Adillari

Anabela Veli Zeka

Klaudia Ardian Manellari

Deart Eduard Dervishi

Adriana Astrit Selimi

Tesi Baftjar Kazia

Marko Gjin Prendi

Anxhela Niko Balliu

Arlinda Agim Halilaj

Redon Perifan Hasanllari

Brisilda Gazmend Banushi

Florenc Syrja Muçollari

Kristina Kostandin Nasi

Aida Durim Shyti

Klarisa Sokol Sulo

Besmir Selim Muslia

Besjana Nezir Cenaj

Fituesit Master i Shkencave në Biologji AML

Ardita Ardian Billa

Anjela Fitim Stafa (Shehi)

Armisa Arian Halili

Anjeza Izet Hoxha

Artiola Baftjar Muça

Armela Aranit Imeraj

Sara Gëzim Pupe

Albina Qemal Ismaili

Jona Petrit Saliaj

Elda Latif Syla

Brunilda Fatmir Dashi

Tedi Shefqet Kanani

Armela Gazmir Gazidedja

Medina Petrit Shijaku

Elidiona Skënder Hasula

Bronilda Gjon Gjonaj

Arjana Bardhok Zefi

Albana Lazër Spaho

Aferdita Rexhep Gaxha

Egli Naim Subashi

Ornela Vangjo Vako

Ardenisa Petrit Myftari

Enkeleda Ramiz Avdyli

Rediola Altin Lamce

Elona Ramazan Mamica

Laura Ridvan Bregu

Kamelja Agron Kalthi

Klaudja Kujtim Gaçi

Aida Petrit Sokoli

Xhesiana Xhevair Aliaj

Florida Jetnor Jahaj

Adela Adriatik Zypçe

Besmir Xheladin Mena

Xhildo Bashkim Hoxha

Jonida Luan Dinoshi

Jonida Shaip Bajra

Pranvera Nderim Kuka

Rexhina Idajet Dedej

Viana Mikail Kane

Ergita Fitim Hoxhaj

Miselda Servet Meta

Mimoza Ndrecë Dedaj

DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISEË

Fituesit në Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale dhe Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore dhe Industriale

Armela Gazmir Gazidedja

Anxhela Niko Balliu

Elisa Tomor Shehaj

Ornela Zyrdi Memaj

Misarela Refit Kallaji

Klarisa Sokol Sulo

Eliza Behard Qehajaj

Enxhi Gjergji Vija

Klaudia Gjergji Kacori

Klodjan Shpëtim Stafa

Eraldi Xhavit Çera

Blerta Lulzim Mustafaj

Enxhi Gjovalin Marku

Henri Ilir Teneqexhiu

Marsela Vladimir Koçi

Xhesjana Xhevair Aliaj

Dritan Vilamin Agaci

Deja Shefqet Sulku

Lenie Selam Bocaj

Viktoria Shpetim Ahmeti

Violeta Leonart Kalemi

Artenisa Artan Gaba

Marina Dashnor Rapushaj

Zoica Sotir Ballo

Amela Riza Beshiri

Xhesjana Dashnor Kanani

Rovena Fatmir Alla

Xhoi Fatmir Xibri

Xhulia Shpëtim Nezha

Desara Bujar Hysa

Sindi Alfred

Sara Rexhep Qerimi

Bronilda Isuf Pepa

Panajota Ilir Ruzi

Melisa Aranit Hysi

Alreda Astrit Dalipi

Eva Artan Mërtiri

Afize Agur Sula

Klerisa Shkëlqim Suli

Albina Hysni Bilalaj

Kristina Kostandin Nasi

Iris Besnik Binjaku

DEPARTAMENTI I FIZIKËS

Fituesit në Master Shkencor në Fizikë

Ervis Pjetër Gega

Daniela Misir Hoxha

Zoi Vladimir Çollaku

Enkeleda Hysen Elezi

Fatmire Hamit Deda

Miklovan Behar Beqiraj

Roxhesa Xhevit Bogdani

Elidona Krenar Bardhaj

Biondina Mazllum Korenica

Klevist Petrit Dalipaj

Azem Rexhep Poka

Fituesit në Master Shkencor AML në Fizikë

Megisiana Xhaferr Sallja

Silvia Fatos Doko

Fllanza Nehat Memishaj

Natali Ylli Meçaj

Rebeka Ismail Puci

Ornela Xhevdet Kurti

Antoneta Gjon Pemaj

Rafaela Jak Trokthi

Kejsi Ardian Pjetrushaj

Denisa Bardhyl Hoxha

Seda Sazan Muça

Kristina Dilaver Duka

Algerta Muhamet Dushku

Silindjona Mustafa Kuqi

Zeqije Siri Xhika (Sala)

Adriana Ardjan Palushi

Anxhela Arben Bala

Adela Florenc Bregu

Donalda Fatmir Bozha

Xhordiana Xhemil Muçaj

DEPARTAMENTI I INFORMATIKES

Fituesit në Master Shkencor Informatikë

Kevin Kujtim Dule

Evald Genci Nexhipi

Islajd Fatmir Meço

Regi Dritan Muçi

Megan Eduard Ismaili

Sindi Nikolin Kaçorri

Edit Refat Muzhaqi

Megi Lefter Menalla

Mexhit Sulejman Kurti

Alteo Arban Alushi

Karafil Hysejn Kareçi

Sara Ilir Gjikdhima

Sofia Sokol Demetja

Kevin Ylli Haxhi

Simona Jorgji Fani

Margerita Shkelqim Qerimi

Stiven Ardian Kërthi

Ledjon Petrit Cili

Marvin Kastriot Mino

Tea Bujar Liço

Rigers Ali Qemalli

Skerdio Adnant Skendaj

Egland Naim Lleshi

Joralda Nikoll Molla

Estel Gentian Dona

Fjorentina Ferit Hoxha

Nefo Nimet Tatari

Rexhinald Petrit Cuke

Artens Ylli Ceruni

Skender Adrian Tepshi

Naum Theodhor Todolli

Sonjeta Mimini

Andi Kujtim Prifti

Egljan Hafëz Bregu

Irini Gentjan Rusta

Loren Mehdi Zuna

Agathi Ferdinant Drago

Jugerta Artur Idrizi

Sara Baja

Almir Maksim Gruçka

Klaudia Edmond Musollari

Eliana Luan Kryeziu

Juliana Shpëtim Isallari

Xhuljana Bastrit Muskaj

Neraida Fatbardh Muho

Klesti Besnik Kokona

Kejsi Ardian Asllanaj

Sindi Arjan Mio

Bajram Enver Shehi

Glenis Mentor Tivari

Fituesit në Master i Shkencave në Teknologji Informacioni

Andi Vasil Leka

Bruno Amir Bregu

Viselda Eduart Beqiraj

Floralb Skënder Xhelaj

Dafina Loni Marku

Buena Shkëlqim Rroshi

Aida Pullumb Abazi

Kledis Anesti Pashaj

Eris Edmond Allkanjari

Artur Viktor Molla

Adela Zyrjan Alushi

Gerjan Preng Lleshaj

Erisa Agim Demiraj

Emiljano Hysni Demirxhiu

Segi Shpëtim Sula

Adela Agim Mahmutllari

Sabina Petrit Kica

Kristi Aleks Mëngri

Demir Fredi Metko

Sokol Agim Damani

Xhejms Ndue Puka

Darli Stefan Varfi

Alma Valentin Deja

Erda Perparim Qosja

Flogert Bashkim Çiku

Sojada Agron Meci

Endi Shefqet Mimini

Orgesa Flamur Beqiri

Luciano Lulezim Bardhi

Patrik Arben Nasufi

Esmeralda Petro Xhengo

Aishe Veli Topi

Sara Abdyl Ceka

Rebeka Avdulla Grëmi

Gjovalin Benjamin Deda

Jonel Vullnet Laho

Ervisa Petref Çakaj

Redi Edmond Ibra

Irdi Rrahim Teqja

Gerald Josif Domi

Fituesit në Master i Shkencave në Informatikë AML

Aferdita Sokol Hoxha

Elena Josif Bima

Mirela Nusret Gjeta

Renato Rifat Mulaj

Albina Dashamir Popoçi

Anxhela Caush Kabashi

Avni Bajram Karaj

Vitore Ndue Ndreka

Rozeta Pjetër Ndokaj

Xhesina Neim Shalca

Fituesit në Master Profesional në Informatike Biznesi

Tea Bujar Liço

Jonida Kujtim Qoshku

Denata Hazis Mata

Denis Vasil Ndreraj

Eglantina Kapllan Tola

Dario Arqile Loçe

Sonja Adriatik Mici

Oraldo Besim Hoxhallari

Redjola Perparim Karriqi

Artijola Perparim Lushi

Megi Fadil Halitaj

Irajda Perikli Qorri

Klara Krenar Zyko

Gentjan Baftjar Ferati

Elia Ardian Omeri

Xhoni Bekim Xhafa

Arjol Ramo Bega

Jurgen Lek Cukaj

Xhoenina Zyhdi Bahiti

Gentjan Shtjefen Shtjefni

Olger Gazmir Hasa

Ilirjan Nusret Gjeta

Ersida Bledar Karaboja

Elvis Albert Cane

Raglixhena Roland Arizi

Flavian Luigj Vasa

Marjan Mark Kola

Jurges Ferdinant Alushi

Jordi Lefter Marku

Suiza Sulejman Kasma

Dhurata Muharrem Saraçi

Kristian Viktor Hysi

Kle Rromeo Ismalaja

Vjola Alfred Beqo

Besjana Ramazan Hoxha

Amarildo Arben Deliu

Xhemaile Luan Vargu

Daniel Dashnor Spahiu

Terri Genci Shteto

Xhuliana Gjelosh Fierza

Fatbardh Genc Molla

Elmedina Astrit Ademaj

Haris Ferit Mezini

Migena Luan Losha

Enri Besnik Skenderi

Egli Sajmir Maja

Mirjana Viktor Herri

Albana Astrit Nushi

Megita Bashkim Cela

Erlin Ndriçim Shehaj

Aksel Albert Bozhanaj

Shaban Halil Shehi

Klaudio Tahir Hoxha

Fituesit në Master Profesional në Teknologji Informacioni

Ramazan Dylber Disha

Emanuel Artan Topjana

Majlinda Hariz Dumi

Enerida Fuat Hunda

Denis Vasil Ndreraj

Eglantina Kapllan Tola

Erald Vladimir Hasani

Stelina Shkelqim Sinani

Armando Kadri Kamburi

Erik Flamur Elmasllari

Ina Idlir Metaliu

Arbion Fatmir Canga

Ervis Llazar Toska

Endri Premtim Mato

Imeda Artur Bektashi

Klea Shefqet Elezi

ANISA KOL NDOCI

Amarildo Zyhdi Çela

Xhuliana Flamur Myslymi

Anri Arben Kurti

Elgin Qamil Alizoti

Mihal Roland Nushi

Ardit Fatmir Gjylbegu

Elvis Mhill Lleshi

Ledio Bardhyl Osmënaj

Ernest Rahim Cena

Kristi Dritan Hysi

Erisa Agim Shabani

Irzena Vullnet Taka

Vanesa Arqile Como

Mikel Llazi Gjylameti

Albana Xhevat Fazliu

Dorad Adnan Ulqinaku

Gerti Idaet Shkulaku

Xhuliana Gjelosh Fierza

Armelinda Halim Gjorretaj

Ira ilmi Bardha

Xhuljana Perparim Markaj

Agisa Agim Biraci

Elona Todi Bushi

Endri Robert Mera

Nikoll Lulash Ndreu

Blerand Agim Hulaj

Elson Sehar Çako

Denald Dritan Shehaj

Kledis Luan Ndreu

Enxhinin Gezim Luka

Enxhi Jonuz Koni

Gilbert Arben Xhelili

Jurgen Perparim Kryeziu

Eugen Ilir Sada

Lorenco Bujar Liçi

Xhesi Avdyl Çimo

Arigo Kostandin Vrenos

Ardit Kastriot Kallabaku

Ergi Barjam Jaupi

Olsian Artur Bengaj

Serjan Nuri Lekzeqiri

Gazmend Imer Demaliaj

Ferdi Xhemal Hodo

DEPARTAMENTI I KIMISË

Fituesit në Master i Shkencave në Kimi

Helena Vasil Ҫyri

Ana Artan Ameda

Lueda Server Kulla

Xhesika Përparim Bërziu

Florida Xhelil Koҫi

Kristi Vullnet Shahu

Sidorela Gazmir Pashaj

Diana Vuksan Gecaj

Sonjela Sel Hysa

Besmir Pëllumb Minja

Klevis Kastriot Kadiu

Adisa Idajet Vokrri

Blerta Xhevat Seferi

Aurela Edlir Avdi

Marselda Shkëlqim Pepa

Dorjan Robert Bylykbashi

Parisa Refik Sulollari

Kevi Lulëzim Pupa

Megi Ylli Dervishi

Migena Mestan Kollҫaku

Elda Kelment Elmasllari

Adem Arif Palushi

Elisabeta Veli Velaj

Endrit Resul Hoxhallari

Ernesto Preng Lleshaj

Matilda Arben Bashllari

Gjergj Bashkim Koltraka

Fituesit në Master i Shkencave në Kimi AML

Frida Gjergj Marku

Ergi Ardian Hoxha

Xhesika Siri Xhika Nasufi

Mbaresa Bexhet Marra

Blendi Afrim Gjozi

Esmeralda Ndrec Ndreca

Anxhela Zaim Allaraj

Nevila Muhamed Omuri

Vasilika Aleksander Qirjo

Daniela Theodhor Thano

Erjona Fitor Gashi

Artiola Baftjar Muҫaj

Aleksander Shani Ferataj

Lume Muhamet Gega

Anduela Fadil Gllavaj

Darina Sadik Pula Halili

Leonora Nuredin Gjuni

Ambra Ilir Saliaj

Melisa Lirim Muҫo

Stela Adrian Gjika

Xharie Rexhep Luca

Esmeralda Kamber Sefolli

Evisa Engjellush Rustem

Ekrem Baftjar Zyberi

Marina Gëzim Tufa

Anxhela Todi Karoli

Ardiana Sokol Tërshalla

Ada Miti Tajaja

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS SË APLIKUAR

Fituesit Master i Shkencave në Inxhinierine Matematike dhe Informatike

Gerald Gani Cakoni

Ornela Selami Gordani

Renisa Arben Goçllari

Sandra Luan Bardhi

Kristina Fatmir Daullja

Klea Beqir Hasmeta

Anxhela Kristaq Semanjaku

Klaus Kujtim Hajdaraj

Ledja Klodian Kasmollari

Bruno Luan Baçi

Kristi Aleks Mëngri

Armando Besnik Çaçi

Megi Genci Petrela

Kevin Ibrahim Metkola

Klevisa Arben Shahini

Besarta Faik Matranxhi

Fituesit në Master Profesional në Inxhinierine Matematike dhe Informatike

Kamela Astrit Avdiu

Enkeleda Sami Bardhi

Laura Arben Mone

Xheni Isa Çela

Anduela Ndrec Përkeqi

Klaudia Petrit Yskollari

Nije Artur Xhediku

Erdoela Shaban Zaganjori

Oldjana Adrian Çaka

Erta Meleq Nana

Ledjo Kapllan Shukulli

Elia Ardian Omeri

Emanuel Gëzim Isehiti

Arian Selim Haradinaj

Ervis Zenel Leka

Ersida Bledar Karaboja

Leona Artan Xhafi

Nurie Fatos Ramallari

Klodjan Emri Bitri

Florinda Zef Dedaj

Elvis Mhill Lleshi

Xhevrie Besnik Koroveshaj

Virion Luan Kamberi

Ernest Rahim Cena

Drina Ramadan Sulaj

Isuf Haki Buci

Kristela Bujar Hasa

Ilda Ferat Lako

Melisa Ali Beluli

Anxhela Ndriçim Karaj

DEPARTAMENTI I KIMISE INDUSTRIALE

Fituesit në Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore

Aishe Lani

Arjola Toska

Armela Zanaj

Dasara Fezollari

Dorina Kamberi

Eglantina Avdullai

Egnis Muca

Ejona Habilaj

Elio Sema

Emanuela Nezaj

Eni Proda

Enkeled Muco

Erland Sene

Esmeralda Gjoka

Esmeralda Hidri

Fatjona Brakaj

Florida Canaj

Fotaq Gazeli

Gerti Nikolla

Gjergji Koltraka

Greta Marku

Hateme Zeqaj

Ina Daci

Klevi Vogli

Kristiana Mile

Kristjana Kresto

Lejdi Curumi

Luiza Prenga

Marjana Cota

Marsela Hidri

Matilda Bashllari

Matilda Hysa

Megi Caushaj

Megi Dedeji

Megi Dervishi

Melda Duli

Melisa Byku

Odise Pellumbi

Olsa LLuka

Ondesa Zhupa

Parisa Sulollari

Rafaela Licka

Redon Beqiraj

Saniela Hoxha

Silvia Hoxhaj

Sonja Piperi

Urfete Kallabaku

Vilma Toshkollari

Zinete Hamzallari

Fituesit në Master i shkencave të Inxhinierisë dhe proceseve Kimike

Adem Palushi

Aldo Dermyshi

Alma Peposhi

Anna Taka

Anxhela Balliu

Ardit Mihali

Artenisa Hoxha

Bleona Zagani

Blerta Seferi

Dorarda Brunga

Elefteri Bllako

Endri Halili

Enedja Rrusho

Enkeleda Cali

Erald Boka

Erlinda Zane

Esidjan Shkjau

Eva Haxhiu

Gresada Cocka

Hyrmet Shehu

Ina Sheme

Kristi Terihati

Kristina Doko

Ledina Allushi

Mario Dhana

Megi Lazaj

Melisa Iljazi

Rea Pasho

Redjan Kanani

Rezarta Tafa

Sheri Fejzaj

Someda Ruci

Vasilika Kazo

Xhesika Krasniqi

Xhesjona Deda

Xhulja Hasani

Fituesit në Master I Shkencave Kimia Industriale dhe Mjedisore

Alesja Zyriqi

Anxhela Kiri

Arsida Mucaj

Darina Gjonaj

Ersoela Vani

Hermes Dede

Igli Hoxha

Jani Nakuci

Madona Laska

Marsela Ogici

Suela Cenaj

Vanesa Bardhi

Xhesika Lajmeri

Xhesika Vaci

Xhoani Brami

DEPARTAMENTI I MATEMATIKES

Fituesit në Master I Shkencave në Matematikë

Idra Ardian Muça

Olger Gezim Qoku

Bleona Samir Kimça

Geraldo Pjeter Bushi

Irisa Edmond Aliaj

Klevis Nazar Ymeri

Eralda Ibrahim Raza

Albana Qazim Baushi

Klaudio Sami Pirra

Hysen Gezim Doko

Sindi Sami Mekolli

Dhurata Gazmen Iseberi

Etleva Rushit Mena

Arjeta Xhevit Bytyçi

Kristofer Fatmir Tabakaj

Fituesit në Master I Shkencave në Matematikë AML

Albana Qazim Baushi

Dhoksia Vangjel Kozho

Jeta Mitat Çaçi

Klevisa Llazaros Leka

Leonora Arben Hasmuça

Antonela Gramos Cane

Brunilda Shkelzen Hasanpapa

Viola Besnik Gremi

Dhimiter Apostol Prifti

Sindi Sami Mekolli

Ardita Lirim Abdurramani

Olsa Rustem Dervishi

Besarta Hasim Djenasevic

Lorela Dode Lleshaj

Esmira Petrit Gjana

Dhurata Gazmen Iseberi

Jona Rifat Balliu

Mishel Eduart Brahushaj

Blerta Bujar Meshi

Etleva Rushit Mena

Denada Musa Lena

Eglantina Kujtim Jaçelli

Elda Fatos Sufaj

Eralda Nimet Gega

Mirjam Robert Vangjeli

Arjola Qani Zeqo

Dhimitër Llambi Jani

Mariela Xhoxhi Argjiri

Valentina Zydi Muça

Merita Agustin Marku

Xhevedie Qamil Bresa

Marinela Fatos Giçi

Eni Çelo Dolla

Xhorxhina Hysni Gjergji

Dajana Dine Marku

Klei Eni Lloga

Anxhela Nriçim Karaj

Adelina Ruzhdi Belba

Ornela Shahin Gjana

Endroena Perparim Peti

Marsida Rushdi Shima

Lorena Shkelqim Karanxha

Lediana Destan Balla

Nedison Shëndet Bezati

Jonida Arjan Haxhi

Ejona Ramiz Hoxha

Zoje Halil Peka

Mariglena Haxhi Myrtaj

Rezarta Misim Islamaj

Nertila Haxhi Metra

Sealda Sejdin Dardha

Erlin Fadil Kosta

Xhoana Hamdi Taullahu

Rexhina Florenc Manoku

Idra Ardian Muça

Irisa Edmond Aliaj

Bere Ismail Tifekçiu

Xhorxhina Florenc Manoku

Edona Fuat Preza

Lijada Jakov Karaj

Ersmir Rasim Zogu

Saranda Isen Xharra