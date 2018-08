Gara tek Sportet/ Pikët që fitohen nga mesatarja e Maturës Shtetërore

Përzgjedhja e fituesve që do të vijojnë për herë të parë studimet e larta në degët e Universitetit të Sporteve të Tiranës për vitin e ri akademik 2018-2019, kushtëzohet nga pikët që çdo konkurrent siguron prej notës mesatare të Maturës Shtetërore, si dhe pikëve të testimit praktik që do të zhvillohet në datat e përcaktuara për secilin specialitet.

Tre ditë nga hapja e regjistrimeve për 2661 kandidatët që janë në garë për të siguruar një të drejtë studimi në dy fakultetet e këtij institucioni të arsimit të lartë publik, drejtuesit e Universitetit të Sporteve kanë shpallur edhe raportin që do të kenë në përzgjedhje pikët e konkursit individual që do të zhvillojë secili maturant, si dhe pikët e mesatares së Maturës Shtetërore për garën e këtij viti. Konkretisht pikët e konkursit vlerësohen me 60 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve (60 pikë në total), ndërsa ato të mesatares së Maturës Shtetërore vlerësohen me 40 për qind të ndikimit në përzgjedhjen e fituesve (40 pikë në total).

Pikët që fitohen nga mesatarja e Maturës Shtetërore

Në vendimin e miratuar nga Rektorati i këtij institucioni të arsimit të lartë përcaktohet se nota mesatare e çdo maturanti do të vlerësohet nga 0 deri në 40 pikë. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar pikët që i takojnë secilës notë mesatare, duke nisur nga nota 6.00 deri tek nota 10:00.

Në këto kushte, çdo maturant mund të verifikojë vetë totalin e pikëve që do të sigurojë nga rezultatet e shkollës së mesme, teksa me pikët e konkursit do të njihet në përfundim të çdo faze testimi që do të zhvillojë gjatë javës së ardhshme.

Testimet individuale

Që të gjithë maturantët që janë pjesë e listës së zbardhur pak ditë më parë dhe që kanë kryer procedurat e regjistrimit në afatet e përcaktuara, do t’u nënshtrohen testeve praktike individuale sipas profileve në të cilat konkurojnë. Sipas vendimit të marrë, datat e konkursit praktik në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes janë 20-23 gusht, ku secili kandidat do të kalojë disa prova para një komisioni ekspertësh.

Ndërsa për degët e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, konkurset praktike do të zhvillohen në datat 24-26 gusht sipas kushteve të përcaktuara. Për 300 vendet e miratuara për fituesit e rinj të këtij viti, do të garojnë 2661 maturantë dhe kandidatë të tjerë që plotësojnë kriteret e përcaktuara. Në faqen zyrtare të këtij universiteti do të gjeni online edhe llojet e testeve praktike që do të kalojë secili kandidat që konkuron tek sportet, si dhe pikët e vlerësimit të çdo faze të konkursit, si për djemtë, ashtu edhe për vajzat.

Shpallja dhe regjistrimi i fituesve

Sipas udhëzimit zyrtar të MASR, në datën 28 gusht 2018, të gjitha universitetet publike dhe private në vend do të publikojnë listat e renditjes së aplikantëve fitues të raundit të parë, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID e tyre.

Në datat 30 gusht deri 12 shtator 2018, të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, duhet të kryejnë procesin e regjistrimit me dokumentacion në sekretaritë mësimore të universiteteve përkatëse në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet, nga ora 08:00 deri në orën 16:30.

Periudha 30 gusht deri 12 shtator është e ndarë në 7 faza 48-orëshe regjistrimi. Çka do të thotë se secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes si fitues të tij në njërin, apo disa programe studimi nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit. Kur maturanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh.

Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48-orësh, ai e humbet degën e fituar, pasi nuk ka kryer regjistrimin në afatin e përcaktuar. Çka do të thotë se ai nuk mund të regjistrohet më në degën ku është shpallur fitues në këtë raund.

Fazat e ndryshimit të listës së fituesve të raundit të parë vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 12 shtator 2018. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të rikthehen në garë aplikantët e shpallur fitues në fazat paraardhëse, të cilët nuk rezultojnë të regjistruar në programe të tjera studimi.

Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për rundin e parë. Gjatë regjistrimit si fitues në degën e përzgjedhur secili kandidat duhet të shlyejë edhe tarifën e regjistrimit. “Tarifa e regjistrimit për fituesit propozohet të jetë 2 000 lekë dhe i dërgohet për miratim Bordit të Administrimit”, sqarohet nga drejtuesit e këtij universiteti.

Skema e vlerësimit me pikë të Mesatares së Maturës Shtetëror

Pranvera Kola – DITA