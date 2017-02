Gati 11 planet vendore; Këshilli Kombëtar i Territorit i miraton në mbledhjen e sotme

Pas miratimit të pesë planeve vendore (Berat, Fier, Elbasan, Kuçovë dhe Lushnjë)me financim nga donatorët e huaj, Këshilli Kombëtar i Territorit pritet të shprehet për të tjera projekte. Në mbledhjen e sotme do të miratohen 11 plane vendore ( duke e çuar numrin e të miratuarave në 16) që do të financohen me paratë e buxhetit të shtetit nga 26 që janë në total. Bashkisë përfituese janë : Korça, Kruja, Kurbini, Kukësi, Divjaka, Gjirokastra, Skrapari, Ura Vajgurore, Poliçani, Librazhdi dhe Cërriku.

Ministria e Zhvillimit Urban e ka nisur punën për hartimin e këtyre planeve në janar të vitit 2016, pas mbylljes së procedurës së prokurimit ndërkombër ku pati aplikime si nga studio vendase, ashtu edhe e të huaja. Studiot që u përzgjodhën si fituese u ndanë në 10 lote (ku studio fituese e çdo loti punoi me 2 apo 3 bashki njëkohësisht), duke i asistuar dhe ndihmuar gjatë gjithë procesit stafet teknike të bashkive.

15 planet e tjera vendore do të miratohen në mbledhjen e radhës të Këshillit Kombëtar të Territorit, raporton Monitor.

Kurbin

Plani i bashkisë Kurbin propozon politika për promovim potencialesh turistike; nxitje të vlerave bujqësore; masa konkrete për mbrojtjen nga rreziqet natyrore; si dhe aksesim të vlerave natyrore, kulturore, përmes infrastrukturës me impakt të ulët në mjedis.

Krujë

Plani propozon objektivat për: qendër turistike kombëtare; turizëm të alternuar gjithëvjetor, historik-kulturor, eko, malor, kulinar; mbrojtje të mjedisit; qendër logjistike, si dhe zhvillim të bujqësisë.

Kukës

Vizioni për bashkinë Kukës kërkon të promovojë një zhvillim të integruar territorial, që mbështet zhvillimin ekonomik të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të potencialeve territoriale, të tilla si: burimet hidro-energjetike, trashëgimia kulturore dhe natyrore, depozitat minerare, pozicioni ndërkufitar strategjik për të përmirësuar cilësinë e jetës me qasje në rritjen dhe më të mirë të shërbimeve, si për qytetarët ashtu dhe për vizitorët.

Divjakë

Vizioni i planit vendor e orienton zhvillimin e ardhshëm të bashkisë Divjakë sipas 5 shtyllave bazë: trashëgimi; natyrë, ekonomi, projektim urban dhe marketing

Ura Vajgurore

E ndodhur mes qendrave të rëndësishme urbane si Fieri, Elbasani e Berati, do të funksionojë si një Bashki me karakter bujqësor modern e konkurrues, me prodhime e produkte, duke respektuar mjedisin dhe mbrojtur burimet natyrore, bazuar në pozicionin kyç lidhës e kalimtar të bashkisë.

Poliçan

E ndodhur në afërsi të zonës turistike dhe kulturore të Beratit, do të shërbejë si satelit plotësues agro-turistik, nëpërmjet menaxhimit të integruar dhe të qëndrueshëm të tokës bujqësore.

Skrapar

Me mjediset e pasura e me shumë vlera natyrore, do të shërbejë si një qendër malore për zhvillimet e shërbimeve inovative e të qëndrueshme në lidhje me bujqësinë dhe blegtorinë, me mbështetje tek objektet e vogla industriale, të cilat do të furnizohen me produkte vendase dhe forma të tjera të turizmit malor.

Gjirokastër

Si porta jugore e Shqipërisë, do të shërbejë si pol turistik për të gjithë rajonin, nxitur nga traditat e pasura dhe trashëgimisë së shumëllojshme kulturore dhe nga afërsia me zonat bregdetare turistike të zhvilluara.

Librazhd

Nëpërmjet hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor synohet që Bashkia Librazhd të jetë vendi i mundësive të shumta për zhvillimin ekonomik dhe turistik duke u mbështetur sipas disa elementëve.

Cërrik

Synohet zhvillimi i infrastrukturës në mënyrë që kjo bashki të kthehet nga regresive në një bashki progresive, përmes zhvillimit të industrisë, nxjerrjes në pah e vlerave historike, natyrore dhe turistike, përmirësimit të infrastrukturave sociale, dhënies së përparësisë të sektorit e bujqësorë dhe atij turistik.

Korçë

Synohet zhvillimi si qendër rajonale me rendësi kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi e turizëm të zhvilluar do të orientohet përmes pesë dimensione zhvillimi, të cilat kanë për synim udhëheqjen dhe monitorimin e përparimit të objektivave strategjike të zhvillimit, programeve dhe projekteve të zhvillimit në drejtimin:

Lista

