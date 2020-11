Gati 500 raste të reja në 24 orë, a do rimbyllemi sërish pas rritjes së shifrave të COVID? Zv.ministrja e Shëndetësisë: Nuk kemi ende një skenar të tillë

Prej ditësh në Shqipëri numri i të infektuarve me Covid-19 ka ardhur në rritje, ndërsa ky tregues po shqetëson jo vetëm qytetarët, por edhe institucionet shtetërore.

Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli ka deklaruar se pavarësisht rasteve të rritje të të infektuarve, tha se për momentin nuk po mendohet asnjë skenar, i cili planifikon rimbyllje.

“Ne jemi duke ndjekur me shumë vëmendjen situatën. Problemi i shëndetit është problem kompleks, që është i lidhur me ekonominë, por edhe me problemet e tjera sociale. Ne nuk duam të mbyllemi krejtësisht siç bëmë në fillim. Këtë nuk e duam as ne dhe as qytetarët. Që në mos të arrijmë këtu nuk e kemi në dorë ne, por këtë e kanë në dorë qytetarët. Të përdoret maska me shumë dëshirë. Njerëzit nuk e mbajnë maskën në mënyrë korrekte, vazhdojnë të qëndrojnë me orë të zgjatura në bare e restorante dhe nuk ruajnë distancën.

Gjithçka varet nga shifrat. Shifrat janë të larta dhe po rriten ndjeshëm, po rritet numri i të shtruarave, numri i vdekjeve në përputhje me numrin e të shtrimeve nuk po rritet me proporcionalitet. Një analizë e tyre e kombinuar do na detyrojë që të marrin ato masa në uljen e rasteve, por do jenë masa të mirëmenduara. Në këtë moment që po flasim jo. Gjithçka varet nga situata dhe ne jemi në 24/7 ditë të javës në monitorim të situatës. Nuk kemi mbyllje të universiteteve, por mësim online, Universitetet nuk u hapën, jo se u mbyllën”, theksoi ajo.

j.l./ dita