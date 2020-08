Gazetari armik i Veliajt që botoi i pari emrin real të Ndroqit: E dinte që po hetohej nga SPAK, provokoi me qëllim sherrin me Veliajn që ta përdorte si alibi

Biznesmeni Ylli Ndroqi është shoqëruar sot në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ku është marrë në pyetje, pasi Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, urdhëroi sekuestrimin e 26 pasurive të tij, të cilat dyshohet se janë përfituar nga aktivitet kriminal.

Ashtu sic pritej ai u mbrojt me tezën që po e sulmojnë politikisht. Këtë tezë e përdorën avokatët e tij si dhe Berisha në një postim në rrjete sociale.

Në fakt Ndroqi, me një nga pronat nën sekuestro, televizionin Ora News ka sulmuar kohët e fundit kreun e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj.

Sulmi për ata që i njohin të dy dukej pa kuptim sepse Ndroqi dhe Veliaj kanë patur prej vitesh raporte shumë të mira.

Por për disa gazetarë investigativë, sulmi i nisur nga hiçi dhe i amplifikuar me shpejtësi ka patur shkak provokimin e Veliajt dhe përdorimin e konfliktit publik me të, si alibi pas njoftimit të akuzave të SPAK ndaj Ndroqit.

Vetë Ndroqi ka qenë në dijeni prej muajsh të faktit që dosja e tij e drogës ishte hapur nga SPAK. Në këto rrethana atij i duhej patjetër një alibi politike, sipas gazetarëve që kanë ndjekur këtë debat.

Një prej tyre, që njihet edhe si armik i betuar i Veliajt, është gazetari investigativ Elvi Fundo. Ai ka burime të shumta afër Ndroqit, madje arriti të faktojë dokumentat e ndërrimit të identitetit, duke publikuar faksimilet zyrtare të falsifilimeve në Gjendjen Civile.

“Këto ngjarje të çojnë në dyshime të forta në lidhje me arsyen reale të përplasjes me Erion Veliajn.

Ylli Ndroqi e dinte shumë mirë arrestimin e tij në Turqi, e dinte shumë mirë edhe ndërrimin e emrit dhe mbiemrit” – shkruan Fundo duke shtuar se sherri me Veliajn, dhe “lufta si opozitar”, ishte një lëvizje e qëllimshme e Ndroqit.

“Në rast se do të përballej me një situatë të tillë ai të justifikohej se po i bëhej një sulm si opozitar dhe jo si një ish-i dënuar për trafik droge. Gjë e cila në fakt u tregua sot edhe me qëndrimin që mbajti për mediat avokati i Ylli Ndroqit, i cili tentoi të justifikojë klientin e tij, ndërsa tha se “është një gjyq politik për shkak të përplasjeve me Veliajn” – shkruan Fubdo dhe shton:

“Sherri ka ketë qënë i qëllimshëm, që sot Ndroqi ta përdorë si alibi”.

d.a. / dita