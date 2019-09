Gazetari: Grupi paramilitar nuk u vendos në aktivitet më 8 qershor

Këtë javë është bërë publik dokumenti sekret që SHISH i pati dërguar Presidentit Ilir Meta si infomacion të klasifikuar. Presidenti ka deklaruar se ka anuluar datën e zgjedhjeve të 30 qershorit bazuar në këtë informacion. Sipas dokumentit, brenda protestës së opozitës të datës 8 qershor do të përfshihej një grup paramilitar nga Kosova apo trevat e tjera etnike shqiptare.Ky grup, që në përbërje kishte njerëz me formim ushtarak, kishte për qëllim djegien e Kuvendit të Shqipërisë.

Gazetari investigativ Artan Hoxha është pronocuar në lidhje me këtë informacion në Report TV, Sipas tij bëhet fjalë për një grup prej 10-14 personash nga Kosova që kanë qenë edhe pjesë e luftës dhe që kishin ardhur në Tiranë 48 orë para protestës, jo vetëm asaj të 8 qershorit, por edhe në protestën pararendëse. Hoxha thekson se grupi nuk u vendos në aktivitet pasi në rast incidentesh përgjegjësia do të ishte e organizatorëve.

Ai shton se grupi mund të përdoret sërish për të destabilizuar vendin prandaj duhet të hetohet.

Gazetari Hoxha u shpreh: “Që kur ka nxjerrë dekretin Presidenti, që atëherë kam kërkuar që Presidenti të japë sqarime se për çfarë bëhet fjalë, nga çfarë rreziku po na shpëton ai. Kaloi 30 qershori, sërish i kërkuam kush ishte rreziku?

Është një info që e kam marrë kur zhvilloheshin protestat, mesa di unë SHISH i ka çuar info policisë që ka info që grupe personash nga Kosova me të kaluar ushtarake mund të jenë pjesë e një skenari që do të synojë incidente me pasoja në Tiranë.

Situata u bë më e rëndë kur orari i protestave ndryshoi nga dita dhe kaloi gjatë natës. U bë edhe më problematike, pasi incidentet nuk ndodhnin më para Kryeministrisë, por para Parlamentit, hapësira ishte e ngushtë, ndriçimi i dobët dhe bëhej e vështirë mbajtja. Unë këtë info e kam konsultuar me policinë, ata kishin dijeni. Bëhej fjalë për një grup 10-14 persona që kishin ardhur 48 orë para protestës, jo 8 qershorit, por një përpara. Ky grup ra në sy sepse përbërja ishte e njohur për aktivitete në Kosovë dhe Maqedoni dhe në rast të një situate mund të shkaktonin probleme, incidente apo vrasje. Ky grup nuk u vendos në aktivitet.

Aleatët tanë, SHBA këmbëngulën që nëse do të kishte incidente përgjegjësia do të ishte e organizatorëve dhe ata nuk kishin interes që të ndodhte diçka e tillë, pasi ata e kishin thirrur protestën. Ata kanë ardhur dhe kjo është e dokumentuar. Ka shkresa zyrtare. Para çdo proteste SHISH ka çuar shkresa të tilla. Policia e Tiranës është njoftuar nga SHISH, jo vetëm më 8 qershor, por edhe më parë. Ky grup vjen nga Dukagjini. Kanë marrë pjesë në luftërat për çlirimin e Kosovës, kanë njohje dhe organizim me njëri tjetrin. Kush i pengon agjencitë tona që të hetojnë? Ky grup mund të përdoret sërish për të destabilizuar vendin”.

e.ll./dita