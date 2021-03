Gazetari i kërkon senatorit amerikan që të vendosë maskën, përgjigja e tij bëhet virale

Senatori Ted Cruz të mërkurën refuzoi të vinte një maskë gjatë një konference për shtyp dhe pretendoi në mënyrë të gabuar se ai ishte duke ndjekur udhëzimet nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).

Kështu shkruajnë mediat e huaja, sipas të cilave, debati erdhi teksa senatori i Teksasit mbajti një konferencë shtypi me senatorë të tjerë republikanë për të diskutuar emigracionin dhe një udhëtim të ardhshëm në kufirin e SHBA-së me Meksikën.

Pamjet e konferencës për shtyp, në të cilën reporterët mund të shihen duke qëndruar afër Cruz, u transmetuan nga mediat dhe u shpërndanë edhe në mediat sociale – ku ka marrë edhe shumë reagime.

Por çfarë ka rënë në sy është momenti kur një reporter pyeti senatorin: “Pse s’e vendos maskën?”.

“Po, kur jam duke folur para kamerave televizive nuk do të mbaj maskë dhe të gjithë ne jemi vaksinuar”, ka thënë Cruz.

“Kjo do të na bënte të ndiheshim më mirë”, kishte vazhduar reporteri.

Dhe reagimi i Cruz ka qenë jo shumë i pritur.

“Jeni të lirë të largoheni – nëse do dëshironi”, është përgjigjur Cruz.

REPORTER: “Would you mind putting on a mask for us?”

CRUZ: “Yeah, when I’m talking to the TV camera, I’m not going to wear a mask. All of us have been immunized.”

REPORTER: “It’d make us feel better.”

CRUZ: “You’re welcome to step away if you’d like.” pic.twitter.com/0d0rvz0OAJ

