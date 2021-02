Gazetari i njohur analizon sondazhet dhe ka një apel: Mos shkojmë drejt shtetit-baba dhe inkurajimit të injorantëve

Publicisti dhe gazetari i njohur Agim Baçi shpreh shqetësim në një postim në rrjete sociale mbi manipulimin e opinionit publik me sondazhet pêr 25 prillin, por jo vetëm.

Baçi flet për një “stil manipulimi” dhe shkruan se me anë të tij është synuar krijimi i një varësie sa më të madhe nga ajo që thotë Qeveria.

Më poshtë, pjesë nga postimi:

“Kontrolli i mendimeve të qytetarëve çon në kontrollin e veprime të tyre”, shkruante Zhak-Zhak Rusoi në Kontratën Shoqërore. Sipas tij, gjithçka duhet të lëvizë mes konceptit “qytetari-fëmijë” dhe “shteti-baba”.

Këtë koncept rusoinian ka kërkuar të vërë në funksion z.Rama gjatë viteve në pushtet, sidomos kur e paraqet vetveten si “shteti i vetëm i shqiptarëve”, duke dashur të fiksojë idenë se ai është gjithçka që shqiptarët kanë dhe gjithçka që shqiptarët janë.

Në fakt, të njëjtën gjë kanë bërë edhe më parë fashistët, nazistët dhe marksistët, të cilët prodhuan diktaturat gjakatare në mjaft vende, duke ndërtuar trekëndëshin vrastar të mendimit: “Gjithçka për Shtet, asgjë jashtë Shtetit, asgjë kundër Shtetit”.

Po të vëmë re me kujdes edhe deklaratat e Ramës “Është fat që më keni mua”, që më pas u bazuan me memet qesharake të këtij dimri se “Falë Ramës ra dhe kjo borë”, apo “Falë Ramës do çelin lulet në pranverë”, janë vijim i së njëjtës logjikë fashisto-marksiste.

Edhe pse shumë nga shqiptarët mund të kenë qeshur me këtë këmbëngulje të z. Rama për të bindur shqiptarët se gjithçka rrotullohet rreth tij, ai po tregon se e ka shumë seriozisht kur i drejtohet shqiptarëve me refrenin se duhet të shohin te ai të vetmin shpëtimtar të jetës së tyre.

Kjo edhe për faktin se ai prej kohësh investon miliona nga buxheti, nga taksat tona, jo për të kuptuar se çfarë bëjnë shqiptarët, por vetëm të dijë se çfarë mendojnë shqiptarët. Duke tentuar të ketë nën kontroll median dhe komunikimin social ai ka synuar në mënyrë të hapur ngritjen e një inxhinieringu propagande me qëllim dhënien e një versioni të vetëm socio-politik për zgjedhjet e 25 Prillit: Rama është zgjidhje për shqiptarët!

Ky investim i pandërprerë nga z. Rama për ndryshimin ideologjik të shqiptarëve, ka sjellë një realitet nën një pushtet të hapur e të dhunshëm manipulimi, një realitet të cilin ai e nisi fillimisht me partinë e tij. Kështu, z. Rama përdori nxitjen e shijes dhe nevojave të turmave dhe largoi nga PS thuajse të gjithë ata që kërkonin një marrëdhënie politike dinjitoze. Shpejtësia me të cilën ai ushqeu konformizmin në PS, bëri që sot të kemi kriter imitimin dhe duartrokitjen, ndërkohë që nuk ekziston thuajse asnjë alternativë debatuese.

Rama futi, gjithashtu, kulturën e keqkuptimit apo devijimit të të dhënave zyrtare, duke bërë që të jenë në fuqi gjysmë të vërtetat apo gënjeshtrat e plota, e ku askush nuk di me siguri se çfarë dodh realisht me paratë e taksapaguesve.

Vetë Rusoi, që frymëzoi këtë devijim kulturor, këtë inxhiniering të kontrollit të shoqërive përmes shpikjes së shtetit-baba, shkruante se “veset nuk janë të lindura te njeriu, por janë fryt i qeverisjes së keqe”.

Një nga filozofët e sotëm amerikanë, Noam Çomski, shkruan se “qeveritë e bazojnë sot suksesin e tyre të inkurajimi i injorantëve që të ndjehen krenarë me padijen e tyre”. Madje Çomski duket se e ka shkruar posaçërisht për Ramën kur thotë se, kjo yshtje për të bërë krenarë të paditurit me injorancën e tyre, krijon në shoqëri ndjenjën e vetëfajësimit- pra një shoqëri ku shumë njerëz kritikojnë vetveten përse nuk shfrytëzuan rastin për të vjedhur, përse nuk u bënë të pasur me pasurinë publike apo të tjetrit kur mundeshin, përse nuk arritën të pushtonin pronën e dikujt.

Këtij pushteti të forcës Rama i ka kombinuar spektaklin dhe propagandën, duke tentuar kështu që kushdo të mos ketë qëllim të lexojë dhe arsyetojë mbi realitetin, por t‘i dorëzohet një realiteti të ri, të cilin z. Rama ka marrë përsipër ta ndërtojë përmes tallavasë së përditshme të komunikimit, ku përfshihen edhe porno-sondazhet e zgjedhjeve”.

n.s. / dita