Gazetari i përgjimit dëshmon sot te Krimet e Rënda, ja çfarë do i kërkojë prokuroria

Gazetari Jetmir Olldashi do të jetë dëshmitari i radhës që do të pyetet nga prokurori i Krimeve të Rënda, në vijim të hetimeve për audio-përgjimin me Dëshmitarin X.

Mësohet se në orën 10:00 është parashikuar që të merren në pyetje dy përfaqësuesit e PD-së Enkelejd Alibeaj dhe Ervin Salianji dhe më pas Gazmend Bardhi. Por nuk përjashtohet edhe fakti se mund të ketë një ndryshim dhe gazetari Olldashi të dalë para tyre para prokurorëve të çështjes.

Dëshmia e gazetarit konsiderohet kyçe nga Krimet e Rënda, pasi atij do t’i kërkohen pajisjet e përdorura në përgjim, si kamera, aparate, telefona dhe materiali bruto i përgjimit. Kjo për faktin se duhen mjetet origjinale për të nxjerrë dhe një ekspertizë sa më të saktë dhe më të besueshme për zërat që dëgjohen në audio-përgjim.

Gazetari Jetmir Olldashi do të pyetet edhe për bashkëpunëtorin X, Albert Veliu, takimet me të dhe çështjet e përmendura në përgjim. Pas dëshmive do të nisë edhe ekspertiza e audio-përgjimit. Olldashi në një deklaratë për mediat ditën e shtunë tregoi detaje se si kishte nisur çështja e përgjimit të Agron Xhafajt si dhe të gjithë itinerarin e ndjekur gjatë një projekti të nisur prej tij si investigim mbi çështjet e trafikut në Vlorë dhe i publikuar më pas nga Partia Demokratike.

l.h/ dita