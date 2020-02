Gazetari ironizon deklaratën e Ramës në Kongresin e PS

Gazetari Dritan Hila, i njohur si një nga mbështetësit më fanatikë të Ramës, ka ironizuar deklaratat e këtij të fundit në kongresin e PS.

Rama kërcënoi (për të disatën herë gjatë këtyre viteve qeverisje) se nuk do të tolerohen më ata kryetarë organizatash që kërkojnë punë vetëm për kushërinjtë e tyre.

“Edi Rama: “Nuk do tolerohen me ata kryetare organizatash qe kerkojne pune per kusherinjte…….pastaj ……. duhet te interesoheni per punesimin e njerëzve”. (O njësh, po si i behet që vetëm kushërinjtë kërkojnë punë, se i mbajti kryetari organizatës me shpresë që ky vend do behet. Të tjerët ja kanë mbathur me kohë)”,- shkruan në një reagim në Facebook, Dritan Hila.

l.h/ dita