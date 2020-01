Gazetari komenton vrasjen e Prengës: Shqiptarët tronditën tregun e kokainës, e çuan nga 37 në 20 mijë paund kg

Gazetari Muhamed Veliu, i cili ka punuar për shumë vite në Angli, ka rrëfyer detaje rreth krimit që ka ngritur në këmbë të gjitha strukturat shtetërore së fundmi, atë të Jani (Jak) Prengës.

Sipas Veliut, në një lidhje telefonike në emisionin “Open”, autoritetet britanike nuk kanë asnjë informacion me pengmarrjen e Jani Prengës, pasi në të kundërt do të ndërhynin.

Veliu u shpreh se edhe vrasja e avokatit Ravik Gurra ëhstë kryer nga një grup kriminal nga Elbasani por që operon në Britaninë e Madhe. Sipas burimeve që ka gazetari nga kolegët e tij në Angli, bandat shqiptare e kanë zgjeruar tregun e kokainës, pasi tashmë shkojnë vetë në burim, në Ekuador.

“Krijimi i bandave shqiptare nisi në vitin 1998 ku shqiptarët në Angli dhe Belgjikë trafikonin vajzat shqiptare për prostuticion. Ata në Angli hapën edhe shtëpi publike dhe paguanin shuma të mëdha për t’i reklamuar në gazetat lokale. Pas 10 viteve lulzim në fushën e prostitucionit ato filluan me trafikun e lëndëve narkotike. U bënë direkt të njohura sepse ulën çmimin e produkteve narkotike. Më herët 1 kg kokanë kushtonte 37 mijë paund ndërsa sot shkon nga 20-27 mijë paund. Kjo ulje erdhi sepse mafia shqiptare mori mallin e parë në Amerikën e Jugut. Edhe vrasja e Ravik Gurrës ka të bëjë me një grup kriminal që operon në Britanin e Madhe. Nga Elbasani. Ka patur edhe në Angli raste ku si pasojë e prishjes së pazareve të drogës janë bërë atentate. Jani Prenga kishte katër vëllezër. Dy prej tyre i kishte në Angli. Dy të tjerët janë të lirë. Ka dyshime të forta se dy vëllezërit që janë të lirë, janë ata që kanë marrë përsipër të çojnë në destinacion drogën. Është një sasi shumë e madhe kokaine. Policia britanike nuk ka sjellë asnjë informacion, pasi nuk ka. Ata do të ndërtonin një operacion vetë për të kapur atë sasi droge. Ata nuk kanë asnjë lloj informacioni. Nëse do ta kishin, do të ndërhynin me patjetër. E kam si informacion nga kolegët në Angli,”– tha gazetari Muhamed Veliu.

Ravik Gurra humbi jetën në një atentat mafioz mbrëmjen e 22 marsit në Elbasan. Ai njihet edhe si avokati i Emiljano Shullazit dhe i familjes Çapja në Elbasan dhe u ekzekutua në një lokal teksa po pinte kafe.