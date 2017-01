Gazetarja Jonida Shehu vesh fustanin e nusërisë, “martohet” në ekran (FOTO)

Prej vitesh, gazetarja e njohur Jonida Shehu, jeton një dashuri të bukur me partnerin e saj, Albi Ҫifligu, dhe prej disa muajsh ata janë prindër të vajzës Kristal, e cila, dje ka qenë dëshmitarja kryesore e “dasmës” televizive të mamit të saj.

Si një prej të ftuarave të para të edicionit të ri të “E diell” në Top Channel, produksioni kishte menduar që Jonidën ta prezantonte në një mënyrë tjetër.

E veshur me fustan të bardhë për herë të parë në jetën e saj, Jonida ndau me të gjithë momentin që ajo kishte ëndërruar deri vonë në jetën e saj.

Fillimisht, Adi Krasta e prezantoi Jonidën bashkë me vajzën e saj Kristal, e cila kishte ardhur enkas për të qenë “dëshmitare” në martesën e së ëmës.

E emocionuar, Jonida pranoi se fustanin e bardhë e kishte ëndërruar për vite me radhë, por me kalimin e viteve, pasi zbriti nga retë në tokë, kuptoi se ajo nuk ishte prerja për të qenë nuse me fustan të bardhë dhe se nuk do të bënte ndonjëherë ndonjë ceremoni martese. Por edhe partneri i saj po kështu.

E pyetur pse nuk kishte bërë një dasmë, Jonida tha se ata të dy mendonin njëlloj në këtë drejtim: “Ka tri arsye. Mes nesh nuk është shtruar kurrë si temë diskutimi, e dyta ne e kemi kuptuar që nuk na pëlqejnë grumbullimet e mëdha. Sa herë kemi provuar të grumbullohemi, kemi dështuar. Së treti nuk kemi aq shumë para për t’i prishur kot. Po të kishim më shumë, ndoshta do të mendonim diҫka, por në këto kohë të vështira, tani që edhe Kristali ka ardhur në jetë…. Por ne nuk na pëlqen dasma”, – tha ajo pa mohuar se, megjithatë, fustani i bardhë i ka pëlqyer gjithmonë.

Ndërsa për ndjesinë që ka pasur para se të dilte kështu para publikut, Jonida tregoi: “Nuk kam fjetur gjithë natën. Kisha merakun se do merrja me vete edhe vajzën, është shumë ftohtë, meraku si do dukem. Por mbase ishte fasada e merakut, sepse këtë e kam mbajtur si ëndërr në sirtar. Deri vonë, diku te të 25-at, e imagjinoja si do ishte damsa ime. Tek të 30-at, fillova të mendoja se nuk jam nga ato që do bëjnë një dasmë tradicionale dhe afër të 35-at thashë unë nuk jam për fustan të bardhë.”

E pyetur edhe për marrëdhënien me Albin, Jonida tregoi se ai është një natyrë që nuk i pëlqen të jetë publik, aq sa edhe nuk i pëlqen të jetë publik, shkruan revista Class.

Edhe në një rast të vetëm kur fotoja e të dyve kishte qarkulluar në media, Albi ishte mërzitur shumë, prej saj dhe prej titujve të portaleve “Jonida Shehu prezanton të dashurin”. Megjithatë, me apo pa miratimin e Albit, produksioni i “E diell” ia kishte “vjedhur” një foto për ta prezantuar edhe atë me publikun.