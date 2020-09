“Gazivoda”/ Flet Vuçiç pas marrëveshjes: Nuk do të ketë më taksa

Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandër Vuçiç nënshkruan sot një marrëveshje me presidentin e SHBA-së Donald Trump mbi normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në Shtëpinë e Bardhë.

Vuçiç tha se të dy palët ranë dakord të punojnë së bashku me SHBA në një studim të fizibilitetit për liqenin e Ujmanit.

“Në këtë moment, ne nuk marrim asnjë kilovat energji elektrike nga Gazivoda. Pavarësisht se si e ndajmë atë, ne do të marrim. Kjo është arsyeja pse ata u grindën. Është shumë e rëndësishme që amerikanët të bëjnë një studim të fizibilitetit,” tha Vuçiç.

Ai deklaroi se delegacioni i Prishtinës tha se do të nënshkruajë gjithçka vetëm për kthimin e pikës 10.

“Hoti këmbënguli për këtë dhjetë herë. Ata u zotuan me kontratën e tyre me amerikanët që të bashkohen në mini-Shengen. Kjo do të sigurojë rrjedhën e lirë të njerëzve, kapitalit, shërbimeve. Është e një rëndësie fantastike për të gjithë ne. Nuk ka më taksa”, tha ai.

Vuçiç deklaroi se hapja e Fondit Amerikan të Zhvillimit është planifikuar vetëm për Serbinë dhe nuk ka diçka të tillë për askënd tjetër në rajon.

“Ky do të nënkuptojë një sinjal të fortë për të gjitha agjencitë e kreditit. Kjo tregon se sa Amerika është e interesuar të punojë me Serbinë. Amerikanët do të punojnë në projekte me ne,” vuri në dukje ai.

Vuçiç tha se marrëveshja e nënshkruar nuk është një marrëveshje trepalëshe, por një marrëveshje dypalëshe që Serbia nënshkroi me Shtetet e Bashkuara.

“Pala e tretë nuk njihet si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, e cila ishte shumë e rëndësishme për ne,” u shpreh ai.

Vuçiç ka bërë të ditur se në Zyrën Ovale ka ftuar presidentin Trump për vizitë në Serbi.

Ndërsa, ministri i Financave i Serbisë Sinisha Mali tha për Tanjug nga Uashingtoni, se marrëveshja ofron mundësinë që i gjithë rajoni të përparojë ekonomikisht.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë së Serbisë, Marko Çadezh, tha se marrëveshja e nënshkruar sot ofron një marrëdhënie të re të bashkëpunimit të ndërsjellë ekonomik, krijimin e një hapësire reale ekonomike ku të gjithë mund të përfitojnë, qarkullim të lirë të mallrave, njerëzve dhe kapitalit, si dhe mbështetje të drejtpërdrejtë për sektorin privat dhe hapje të vendeve të reja të punës.

Drejtori i së ashtuquajturës Zyra serbe për Kosovën Marko Gjuriq marrëveshjen e konsideron një sukses të madh për palën serbe.