Genoveva Ruiz Calavera largohet nga posti i kreut të ONM-së, emërohet në Drejtorinë e Përkthimit në BE

Genoveva Ruiz Calavera, kreu i Drejtorisë për Ballkanin Perëndimor dhe njëkohësisht kreu i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është larguar nga kjo detyrë.

Siç mësohet ajo është emëruar drejtoreshë e sektorit të përkthimit në BE, çka është drejtoria që merret më përkthimin e konferencave dhe dokumenteve në gjuhët e 27 vendeve anëtare të BE-së.

Tani pritet që Komisioni Europian të emërojë një zyrtar të ri si në postin e Drejtorisë së Ballkanit Perëndimor, por edhe të kreut të OMN-së.

Spanjollja Calavera është sulmuar kohët e fundit nga politikanë të opozitës, si ish-kryeministri Sali Berisha dhe kreu i LSi-së Monika Kryemadhi.

Lajmin për largimin e Calaverës e bëri të ditur zëdhënësja e Komisionit për Zgjerimin Ana Pissonero.

“Është një humbje e madhe për ne pasi ajo ka kontribuar për integrimin e vendeve të Ballkanit në BE”, shkruan Pisonero.

👏🏼👏🏼👏🏼😊Congratulations to @CalaveraRuiz, director for the Western Balkans in @eu_near since 2016 for her appointment as Director General for Interpretation.

Great loss for us! many thanks for tireless efforts to bring Western Balkans closer to EU

Best of luck 4 the new adventure

— AnaPisonero (@APisoneroECSpox) January 27, 2021