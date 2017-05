“Gërdeci” i harruar i Matit

Udhëtim në Selicën e tragjedisë së kobshme, në Gërdecin e harruar të Matit ku 20 vite më parë u shuan 23 jetë si pasojë e për shkak të një pushteti që i dërgoi shtetasit e vet në buzë të greminës . Më pas …heshtje dhe vetëm heshtje…!

Bektash Zeneli

Mu në mesin e pesëdhjetë kilometrave, mes qendrës së Matit, Burrelit dhe qytetit të Krujës (afër Qafshtamës) ndodhet fshati i thellë malor i Selicës.

I izoluar thuajse nga të gjitha anët, me një rrugë copë-copë, me pak banorë të mbetur atje të cilët rropaten me ato pak ara e me blegtorinë që mbarështojnë, vetëm me një shkollë fillore me fare pak nxënës , thuajse gjithçka këtu ka mbetur në vendnumëro.

Fshati vogël i ngulur mes malesh, në një terren natyre të rrepte, thirret ndryshe edhe si fshati i tragjedisë. Në atë fillim Maji të ’97 këtu është përjetuar ndër më të rëndat tragjedi të kobshme. Pikërisht këtu mbi “kokë “ të Selicës do të shuheshin 23 jetë nga shpërthimi i një tuneli famëkeq, për shkak të municioneve të mbetura aty. Nga një pakujdesi e fshatarëve të cilët i kishte çuar aty halli për bukën e gojës. Tuneli shpërtheu i tëri… mori plot 23 jetë, tunel vdekjeje, tunel i mallkuar… mori Fitimin, Liljanën, Artanin, Nurien, Arbenin, Lulzimen, Dëshirën, Rabien, Trëndafilen, Myrveten, Sherifin, Sofien,Majlindën, Allamanin, Eglantinën, Ruzhdien, Edmondin, Ramizin, Fatimen, Verën, Feritin, Agimin dhe Esatin. Shumica fëmijë e të tjerët të rinj në moshë… 15 viktima vetem nga i njëjti fis – Dishani. ndër ta Hazisi Dishani si më i dëmtuari i cili ka humbur 7 pjesëtarë të familjes. E rënda sa malet është pesha e dhimbjes, për të gjithë banorët e këtij fshati.

Pas tragjedisë së Gërdecit, kjo do të ishte e dyta për nga numri I viktimave të shkaktuara, por që në fakt ky “Gërdeci´ i Selicës së Matit kishte ndodhur para Gërdecit të Vorës. Ky i dyti u kombëtarizua e ndërkombëtarizua gati në çdo cep të botës, ndërsa “Gërdeci” i ndodhur më parë në Selicën e largët u la krejt në harresë, madje vazhdon të mbetet i tillë. Sikurse për tragjedinë e Gërdecit të njohur ku humbën jetën 26 vetë për faj të vetë shtetit edhe për atë të Selicë së Matit po shteti qe shkaktari e për faj të tij do të ndodhte tragjedia e cila përpiu 23 jetë. Nëqoftëse që nga Gërdeci ishte organizuar nga vetë shteti “tregtia” e municioneve me pasoja tragjike, thuajse e njëjta gjë kish ndodhur më parë në Selicën e largët, me tunelet plot e përplot me municione luftarake ku tregtia e paligjshme e gëzhojave, e kapsollave prej bronxi “prodhoi” tragjedinë e dhimbshme. Dhe çuditërisht është heshtur gjatë….

…Ishte fillim maji i vitit ’97. Ai vit i mbrapshtë s’do kursente thuajse asgjë. As depot e ushtrisë e magazinat e panumërta të municioneve…as këto tunele municionesh mbi Selicë, mes malesh shkëmborë.

Lufta për mbijetesë i çoi viktimat në atë tunel të mallkuar që befas shpërtheu e shkatërroi gjithcka sipas të afërmeve të viktimave, ata kanë depërtuar nëpër tunel për të marrë që andej gëzhoja e kapsolla të bronxta të predhave të artilerisë për t’i shitur për kafshatën e bukës. Tregtia realizohej përmes shoferësh kamionësh për të kaluar më pas në kufirin me Malin e Zi.

Kanë qënë pesë tunele të rreshtuara njëri pas tjetrit në një shpat mali të gurtë. Tunele gjigande ; 100m të gjatë e 45m të gjërë. Aty “flinin” tonelata të shumllojta municionesh. Dy prej depove kanë shpërthyer me shpejtësinë e forcën e një vullkani të vërtetë. Edhe gurët janë thërmuar, trupat e viktimave copë-copë… Ndodhëia do të ishte një çmenduri e vërtetë.

S.D një ish-ushtarak flet për shkaqet që çuan në tragjedinë e tmerrshme të Selicës duke thënë se :

– Viktimat, shumica fëmijë e të rinj, kanë hyrë në tunel për të marrë kapsollat prej bronxi të predhave të artilerisë. I çmontonin ato, u hiqnin barutin dhe më pas i nxirrnin ato jashtë. Baruti derdhej në dyshemenë e depos. Natën e gjëmës një shkëndijë e rastësishme nga pishtarët që viktimat mbanin në dorë shkaktoi shpërthimin e tmerrshëm”. Ish ushtaraku vijon: “tunelet ishin braktisur nga rojet pasi shteti nuk qe korrekt për pagesën e tyre…Ai gjithashtu vijoni me shpjegimin se ka qenë varfëria ajo që ka shtyrë viktimat të futen në “zonën e ndaluar”. Një gëzhojë bronxi kushtonte 1000 lekë. Aty vinin mjete të rënda të cilat ngarkoheshin për t’i çuar më pas në Mal të Zi…”

Edhe vetë ish-ushtaraku rrëfyes është njëri nga të prekurit rëndë nga tragjedia. Në tunel kanë mbetur 6 të afërm të tij, midi tyre 3 fëmijë.

Ishte vendosur fshatçe që pritja dhe përcjelljet për këtë fatkeqësi të pashoqe të kryheshin në një vend të përbashkët;-në mjediset e shtëpisë së Lik Dishanit, një kullë 2-katëshe e cila të ngjan me një kështjellë në miniaturë. Viktimat, ndonëse në mungesë qahen me emër e me ligje sipas zakonit. Fjalët e dhimbjes janë tejet prekëse që plasin gurin , vetëm zemrat e forta i përballojnë: “ ore djalë i nanës o/nuk të qajnë as zogjtë e malit të rinë tënd o djalë” …

…Gratë të ulura në oborrin e kullës qajnë e burrat e fshatit qëndrojnë shtrënguar pa derdhur lot. Dhimbja duket se i ka ngurtësuar e detyruar të mbajnë mbi supe gjëmën … kalonin orë të tëra, ditë , javë… ceremonia e rrallë, e zgjatur vazhdonte. U gjetën katër viktima… e para…e pesta e gjashta…e njëmbëdhjeta… U dërguan ashtu copë-copë trupat e tyre në varre… të tjerët nuk u gjetën…As deri më sot për ta nuk ekziston varri. Për ta trupat e 12 viktimave të pa gjetura varr është qielli, shpirtrat e të cilëve “fluturuan” në lartësitë e tij përgjithnjë.

Për çdo vit familjarët dhimbshëm kujtojnë viktimat në ceremoni të përbashkëta e veç e veç, secila familje pjesëtarët e vet. Shteti jo. Për asnjë rast nuk u kujtua për ta’. Shteti ka heshtur . Asnjë përgjegjësi , asnjë ndihmë a mbështetje familjarëve fatkeq.

Luan Dishani, aktualisht kryetar fshati në Selicë, në në këtë fshat që mban mbi vete si vetë tunelin famëkeq atje mbi të’ edhe peshën e dhimbjes së madhe, rrëfen përmbledhtazi situatën aktuale të fshatit të një mijë e një halleve ngulur atje mes malesh: -pa rrugë të rregullt , pa shkollë e shërbime shëndetësore, pa përkujdesje për gjatë gjithë këtyre viteve. E për shkak të kësaj braktisje masive nga 60 familje që numëroheshin që nga ai vit i tragjedisë, aktualisht kanë mbetur 12 të tilla.

Selica tashmë thuajse është braktisur thënë ndryshe po shkon drejt “shuarjes”. Më së pari për shkak të anashkalimit nga pushtetet e më pas të detyruar edhe nga banorët e saj. Atje kanë mbetur fare pak banorë të cilët rropaten në këtë zonë të izoluar. Bashkë me këta “qëndrestarë”, bashkëjeton edhe ajo, tragjedia e kobshme e njëzet viteve më parë…