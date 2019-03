Gjenerali: Shqipëria, rrugë kalimi për heroinën e Afganistanit e Turqisë

Kreu i Repartit të Parë në Drejtorinë e Përgjithshme të Antimafias Italiane, Gjenerali Antonio Basilicata ka paralajmëruar Shqipërinë se mund të preket nga mafia pulieze.

Në një intervistë eksluzive për televizionin “Ora Nevs”, dhënë gazetares Alba Kepi, Basilicata tha se bashkëpunimi i grupeve pulieze dhe shqiptare mund të zhvendosen në vendin tonë, si pasojë e zhvillimeve në turizëm vitet e ardhshme.

Gjenerali Antonio Basilicata flet edhe për rolin dominues të kriminalitetit shqiptar në trafikimin e lëndëve narkotike në Itali e në Europë, lidhjet e tyre me ndranghetan kalabreze.

Gjenerali italian nënvizon se Shqipëria është dhe një rrugë kalimi për heroinën e ardhur nga Afganistani e Turqia. Kjo rrugë ballkanike ka çuar që të zhvillohen aftësitë e shqiptarëve në tregtimin e lëndëve narkotike.

“ Në krye të Repartit të Parë të Antimafias Italiane kam për detyrë dhe të përgatis për Ministrin e Brendshëm e për Parlamentin Italian raportin gjashtëmujor mbi ecurinë e aktivitetit të krimit të organizuar italian e të huaj në Itali e jashtë saj. Në këtë raport të fundit kemi evidentuar të gjitha aktivitetin e grupeve kriminale autoktone e të huaja në territor. Në përgjigje të pyetjes tuaj mbi situatën e krimit të organizuar shqiptar më lejoni të ndërtoj një kronologji të ngjarjeve. Në fillim të viteve ’90 pas problemeve në Ballkan nisi emigrimi i shqiptarëve fillimisht kryesisht meshkuj e pas pak kohëve dhe i gjinisë femërore. Nga ky moment nisi dhe aktiviteti kriminal i tyre. Sot kjo situatë është zhvilluar shumë e nuk mund të japim një tregues të përgjithshëm me një emërues të përbashkët për të gjithë territori, pasi varet gjithmonë nga zona e aktivitetit të tyre. Kriminalitetit shqiptar në Itali zhvillohet sipas kërkesave gjeografike dhe kërkesave ekonomike të territorit. Natyrisht pozita gjeografike e Shqipërisë jep një lidhje të drejtpërdrejtë me rajonin e Puglias, prandaj kriminaliteti pugliez ka krijuar raporte mjaft të mirë me kriminalitetin shqiptar. Madje në një nga hetimet e fundit falë një skuadre të përbashkët investigative mes Antimafias së Barit dhe Policisë shqiptare mundëm të arrestojmë 46 persona. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Shqipëria duke qënë një urë drejt Europës e sidomos me Italinë përfaqëon një pikë gjeografike interesante sidomos për rrugën trafikut të lëndëve narkotike, Kjo rrugë e njohur si karteli i Ballkanit karakterizohet nga kalimi i të gjitha lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë e gjithë Europës.

Mos të harrojmë se Shqipëria ka dhe auto prodhim të marijuanës, pra shqiptarët e tregtojnë vetë marijuanën. Por gjithashtu Shqipëria është dhe një rrugë kalimi për heroinën e ardhur nga Afganistani e Turqia. Kjo rrugë ballkanike ka çuar që të zhvillohen aftësitë e shqiptarëve në tregtimin e lëndëve narkotike.

Fillimisht kur kanë mbërritur në Itali, kriminalitetit shqiptar e ka nisur aktivitetin e tij me grabitje të bandave të organizuar në bazë të lidhjeve familjare e të repektit mes tyre, tipar që i karakterizon dhe sot. Krimet e para kishin të bënin me grabitje vilash, vjedhje etj e ende ekzistojnë në territor banda të tilla.

Sa i takon trafikut të drogës grupet kriminale shqiptare përveç marrëdhënies dominuese me rajonin e Puglias e kriminalitetin puglieze ekzitojnë prova gjyqësore të lidhjes së tyre më mafian kalabreze Ndrangheta duke krijuar raporte mes tyre. Disa operacione të fundit të DIA kanë evidentuar dhe në zonën adriatike italiane si në rajonin e Molises, Abruzzo etj ekzistencën e grupeve kriminale shqiptare e lidhjeve të tyre më kriminalitetin italian. Them se sot aktiviteti kryesor i krimit të organizuar shqiptar në Itali mbetet trafiku i drogës. Por nuk duhet të nënvleftëojmë dhe aktivitetin e tyre dhe në shfrytëzimin e prostitucionit dhe në atë të akteve të grabitjeve e vjedhjeve. Pra kriminaliteti shqiptar në Itali ka një raport të privilegjuar me trafikun e drogës që sjell shuma të mëdha parash, por nëse duhet e është e nevojshme merret dhe me krime të tjera.

Por ka dhe një dicka tjetër që vlen të theksohet, fakti se për kriminalitetin pugliez mund të jetë komode të vij e të investoj në Shqipëri duke qënë se Shqipëria parashikohet të jetë në të ardhmen dhe një vend me zhvillim turistik e nuk përjashtoj se dhe Shqipëria duhet të marrë masat nga influenca e mundshme e kriminalitetit pugliez e italian drejt Shqipërisë“, u shpreh gjeneral Antonio Basilicata.