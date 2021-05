Gjenerali Wolters dhe ambasadorja Kim: SHBA, krah për krah Shqipërisë gjithmonë. E njohim trimërinë tuaj dhe ju jemi mirënjohës

Gjenerali Tod Wolters, Komandant i Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Komandant Suprem i Aleatëve Europian të NATO-s në fjalën përshëndetëse në ceremoninë e nisjes së stërvitjes Defender Europe 21 tha se nga pranimi në NATO Shqipëria ka qemë më e sigurtë. Duke folur për stërvitjen ai theksoi se pandemia s’duhet të kthehet në një krizë sigurie.

“Dua të falenderoj gjithë këtë komb kaq të bekuar. Më lejoni t’ju shpreh ngushëllimet të gjithë ata që kanë humbur personat e dashur nga covid dhe tu falënderoj për vigjilencën e këtij kombi që kjo pandemi të mos materializohet në një krizë. Kemi një rrugë të gjatë përpara.

Dua të falënderoj edhe autoritetet ushtarake për këtë stërvitje ushtarake dhe ju e dini se sot kemi provën e asaj që duhet të bëjmë, të përmirësojmë të gjithë transparencën strategjike. Ne ndodhemi këtu sot dhe shohim bregdetin dhe duhet të kujtojmë se çfarë ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. I gjithë pushtim i Normandisë logjistika në tokë dhe det, do ulemi të shohim se çfarë prove e vështirë është kjo.

Të dëshmojmë se kjo stërvitje dhe secili prej nesh të jetë përgjegjës të reagojmë më mirë dhe ta përmbushim këtë test më së miri. Nga pranimi në Nato na ka dhënë një Shqipëri më të sigurt një pjesë perëndimore më të sigurtë. Ne përmirësohemi ditë pas dite dhe jemi më të fortë të gjithë së bashku”, tha ai.



Yur Kim: Cfarë ditë të lavdishme kemi para. Dua të përgëzojë FA për ceremoninë e sotme. Duken të jashtëzakonshëm ushtarët tanë. Dua tu them mirëseerdhët në Shqipëri. Jemi të nderuar që të bashkohemi me ju. Roli drejtues i Shqipërisë është domethënës dhe roli i Shqipërisë vetëm rritet. Po të shikosh rajonin, Shqipëria është pritësja më e madhe në rajon. Roli i saj në NATO është më i rëndësishëm. Ata kanë luftuar krah për krah me ne. Ju jemi mirënjohës se kur aleatët kanë nevojë për ju jeni aty. E njohim trimërinë tuaj. Shqipëria është strategjike se ofron një bazë të rëndësishme për krizat rajonale. Stërvitja demonstron aftësinë tonë për të hyrë në Europën lindore. Keni qenë të zëshëm në mbështetjen tuaj. Na keni përsëritur gjithmonë dhe na e keni treguar potencialin tuaj. Ju jemi mirënjohës. Kjo stërvitje është historike dhe vlen të përmendet se do ndodhin këtu në Durrës. Ky operacion logjistik demonstron aftësitë. Përgatitja jonë është përkushtimi SHBA për NATO është i hekurt. Sot e kemi filluar plotësisht. Planifikimi i një operacioni nuk është i lehtë. Të gjitha vendet që marrin pjesë. Po zhvillohet teksa ne festojmë 30 vjetorin e marrëdhënieve mes SHBA dhe Shqipërisë. Ky është fillimi i gjërave që do bëjmë bashkë. Mbetemi me ju sot, nesër dhe përgjithmonë.

o.j/dita