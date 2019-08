GJENIALE / Ambasada e SHÇBA-së shpjegon drejtësinë e re me sekuenca vizatimore nga Çufo

TIRANË – Një risi të re – që është totalisht e kundërta e risive të vjetra – ka ndërmarrë ambasada e njohur e SHÇBA-së (Shërbimi i Çashtjevet t’Brendçme Albaneze).

E shqetësuar nga vonesa e popullatës indigjene lokale për të kuptuar dhe thëthitur nocionet e sistemit të ri të drejtësisë që është duke u mbjellë në vend, ambasada në fjalë ka thirrur mendjet më të ndritura për të hartuar një manual shpjegues filmik mbi funksionet e secilit institucion që është duke u ngritur në kuadër të reformës në drejtësi.

Materiali dygjuhësh quhet “Iustitia Enim Stultus” në latinisht, ndërsa në anglisht “Justice for Dummies”. Ai shpjegon me fjalë të thjeshta pse drejtësia e vjetër është vjetëruar dhe si shpjegohet mor burrë i dheut, që drejtësia e re është kaq e re.

Nga ana tjetër, ilustrimet e shumta vizatimore qartësojnë sa më s’ka, mënyrën sesi politikanët e inkriminuar do dalin para drejtësisë, sesi gjykatësi i ri do t’i bjerë tavolinës së tij me çekiç dhe i pandehuri do vrenjtet në fytyrë, teksa i mjeruar do t’i zgjasë duart policit që do t’i hedhë prangat dhe do ta çojë në hapsanë.

Për t’i ilustruar sa më bukur konceptet e ndërlikuara të jurisprudencës shqiptare (Iustitia Albanenses), mjeshtrat e ambasadës së SHÇBA-së kanë shfrytëzuar gurrën popullore hollivudiane dhe gamën e gjerë të heronjve vizatimorë të Marvelit.

Në disa sekuenca duket Supermeni teksa kap për zverku një ish ministër të PD-së. Në të tjera, heroina Wonderwoman (lat. Mirum Mulier) që shfaq disa tipare të Etilda Gjonajt, duke fluturuar në ajër mbërthen me njërën dorë katër ish ministra të LSI-së, në tjetrën tre ish drejtorë të PS-së që në një çast dobësie kaluan me partinë e Zef Bushatit, dhe i flak në Shtatë penxheretë (Seven Windows is an infamous prison, shpjegon zëri i ambasadës).

Po kështu, nuk mungojnë bëmat e heronjve të drejtësisë Njeriu Merimangë, Burri Grerëz, Djaloshi Mizë M, Kapiten Amerika, Toger Shazivari, Kapter Qazua, Bimbashi i Gjinokastrës, Mon Kukaleshi etj.

Ata kryesisht shfaqen nën petkun e ministrave të virtytshëm socialistë që hedhin poshtë me neveri në sallën e gjyqit, akuzat e ndyra të reaksionit, ndërsa trupa gjykuese mallëngjehet dhe i shkojnë lotët rrodhan.

Ajo çka e bën edhe më të kuptueshëm materialin reformator për audiencën shqiptare, është shfrytëzimi i personazheve malinj vizatimorë vendas, të cilët përfundojnë në koshin e plehrave të historisë.

Kështu, ai që e pëson më keq është grabitësi i njohur aborigjen, derrkuci i panginjur Çufo, i cili siç ka dalë nga dokumentet e fundit, kur ishte në Greqi quhej Jorgo Yndyra.

Materiali tregon Çufo Kolesterolin teksa kapet gafil duke vjedhur mollët e kooperativës, dhe për këtë gjykata revolucionare e dënon të ndërtojë rrugën panoramike ekzotike semi-erotike Orikum-Dukat me shtatë kalime dhe trotuar të lyer me mjaltë akaciesh.

Në fund, materiali frymëzues mbyllet me një zë bindës dhe entuziast që thotë: “Reforma në drejtësi do sjellë begatinë!”

SHËNIM: Gojët e Liga është një rubrikë satirike e zhgënjyer, që edhe një idhull të vjetër si Çufoja i doli armik