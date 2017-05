Gjermani, 182 ekipe në garë për Kupën

Federata e futbollit gjerman planifikon të revolucionarizojë formatin e Kupës së Gjermanisë, trofeun e dytë për nga rëndësia në sportin më popullor të këtij vendi.

Shansi më i madh do të jetë për ekipet amatore. 146 prej tyre do të kenë shansin të matin forcat me më të mëdhenjtë duke provuar të bëjnë surpriza në fushë ashtu sic ndodh në shumë vende të tjera europiane. Federata e futbollit gjerman do të ravijëzojë planin në konferencën e ardhshme të komitetit ekzekutiv në 23 Maj, për ti dhënë dritën jeshile.

Në vend të 6 raundeve do të luhen 8 dhe pas raundit të tretë gjithçka do të jetë si në formatin e mëparshëm. Një tjetër risi pozitive do të jetë aspekti ekonomik. nga 4.3 milionë në total, shpërblimet financiare për të gjithë klubet deri në finalen e madhe do të jenë 16 milionë euro.