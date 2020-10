Gjermania planifikon mbylljen e bareve, restoranteve dhe palestrave. Ja plani i Merkel

Kancelarja gjermane Angela Merkel po planifikon që të mbyllë të gjitha restorantet dhe baret nga 4 nëntori, në një përpjekje për të frenuar infeksionet e koronavirusit, por Gjermania do të mbajë të hapura shkollat ??dhe çerdhet, raporton Reuters.

Gjermanët do të mund të dalin në hapësirat publike vetëm me pjesëtarët e familjes dhe do të gjobiten në rast të kundërt.

Nëse udhëheqësit e 16 shteteve të Gjermanisë bien dakord për draftin e propozuar nga Merkel, studiot e fitnesit, diskotekat dhe kinematë do të mbyllen së bashku me teatrot, teatrot dhe vendet e koncerteve.

Dyqanet do të lejohen të qëndrojnë të hapura nëse zbatojnë masat higjienike dhe kufizojnë numrin e klientëve, ndërsa restorantet do të lejohen të ofrojnë vetëm ushqim për ta marrë me vete, shkruan SHQIP.

Gjermania, e vlerësuar gjerësisht për mbajtjen e shkallës së infeksionit shumë më poshtë se fuqitë e tjera të mëdha në fazën fillestare të krizës, tani po përballet me një rritje më të shpejtë se sa pritej të infeksioneve.

Gjermania gjatë 24 orëve të fundit ka shënuar mbi mbi 13,161njerëz të infektuar dhe shifra në total është 463,419 persona. Ndërkohë kanë ndërruar jetë mbi 81 pacientë.

Edhe Franca po parashikon një karantinë 1 mujore.

o.j/dita