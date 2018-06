“Gjermania pro negociatave? Vetëm nëse plotësohen kushtet”.

Ministri i Jashtëm gjerman, Heiko Maas ka përcjellë sinjalin se Gjermania nuk do të mbetet në listën e atyre vendeve që nuk kanë vendosur t’i japin dritën jeshile Shqipërisë ndaj negociatave me BE-në, nëse ajo do të plotësojë kushtet e vendosura nga Gjermania.

“Disa shtete kanë bërë përparim të mirë, të tilla si ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, ku kanë luftuar për të gjetur një zgjidhje për çështjen e emrit në ditët e fundit. Por, edhe Shqipëria, përmes një reforme gjyqësore shembullore. Prandaj unë jam shprehimisht në favor të hapjes me kusht të negociatave të pranimit me këto dy vende”, deklaroi ai.

Maas nuk përcaktoi se për çfarë kushtesh po fliste, e megjithatë, në forumin e organizuar nga Fondacioni gjerman “Schwazkopf”, ai përmendi edhe rrezikun që i kanoset rajonit, nëse Bashkimi Europian ngurron të qartësojë të ardhmen europiane të Ballkanit Perëndimor.

“Nëse BE-ja dështon për të patur progres në procesin e anëtarësimit me këto vende, ajo do të ketë pasoja fatale. Tashmë janë fuqitë e tjera që nxiten në këtë boshllëk: Rusia, Kina, vendet e Lindjes së Mesme, të cilat kanë ide krejtësisht të ndryshme të rendit dhe stabilitetit krahasuar me europianët”, u shpreh ai.

s.a/dita