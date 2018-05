Gjiknuri: Nisin para vjeshtës punimet për Kardhiq-Delvinë

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri dhe ai i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi kanë zhvilluar turin e llogaridhënies në Sarandë, Delvinë, Konsipol dhe Finiq.

Në Delvinë, Gjiknuri premtoi se brenda vitit do të fillojnë konkretizimin dy vepra publike që njëkohësisht përbëjnë shqetësimet kryesore të këtij komuniteti, rruga Kardhiq-Delvinë dhe ujësjellësi i qytetit.

“Kjo rrugë për dy-tre muaj do të fillojë punimet konkrete dhe për dy vjet Delvina e Saranda do të lidhen me Kardhiqin. Do të dalin shumë më shkurt në rrugën kryesore që të çon drejt Levanit e Tiranës. Pra, Kardhiq-Delvinë një investim i qeverisë shqiptare më i madhi që ka parë ndonjëherë kjo zonë, janë 90 milion euro dhe patjetër kjo rrugë do të sjellë një zhvillim të madh ekonomik për Delvinën. Problemi i dytë shumë i rëndësishëm është ai i ujit. Brenda këtij viti do të fillojë investimi për ujësjellësin e Delvinës. Janë mbi 2 milion euro investim, projekti është përfunduar, po bëhen procedurat dhe brenda këtij viti fillon investimi”, premtoi Gjiknuri.

Ministri Klosi u ndal tek mundësia që ekziston që Delvina të zhvillojë agroturizmin.

“Jemi në një fushatë bashkë me Ministrinë e Bujqësisë për të zhvilluar turizmin edhe jashtë zonave të plazhit. Delvina është rasti ideal ku ne mund të zhvillojmë agroturizmin. I ka të gjitha Delvina për të qenë një vend për të zhvilluar agroturizmin, ka prodhimet bujqësore bio, ka mjedisin e mrekullueshëm, ka afërsinë me plazhin në zonat tona më të forta turistike. Ka mundësi që këtu të organizojmë disa pole ku mund të zhvillohet jeta e qytetit, jeta e komunitetit duke e bërë pjesë të një Shqipërie të zhvilluar”, u shpreh Klosi.

Në takimin e zhvilluar në qytetin e Sarandës, Gjiknuri premtoi zgjerimin e kalatës së portit për të afruar edhe më shumë kroçerat e huaja.

