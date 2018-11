Gjimshiti: Një hap drejt ikjes, ja përse qëndrova

Mbrojtësi i përfaqësueses së Shqipërisë, Berat Gjimshiti, që aktivizohet në Seria A me skuadrën e Atalantës, në një intervistë të dhënë për “Corriere di Bergamo” ka folur për disa tema të ndryshme, ndër të cilat ka treguar edhe për faktin që ishte shumë pranë lamtumirës nga klubi, por ka qëndruar vetëm pas insistimit të trajnerit dhe presidentit. Gjimshiti po përjeton një moment pozitiv me zikaltërit duke kulmuar me golin e realizuar në përballjen e fituar ndaj Inter, por aventura e tij te Atalanta nuk ka qenë gjithmonë me lule.

“Këtë vit nuk e nisëm sezonin me këmbën e duhur, por isha i bindur se do të ringriheshim, sepse kemi luajtur gjithmonë mirë, sidomos jemi stërvitur me intensitet të lartë, pa u dorëzuar kurrë. A isha pranë largimit? U thërrita në grumbullim në Rovetta kur kisha disa oferta mbi tavolinë. U kënaqa sepse kam dashur gjithmonë që të luaj shanset e mia në Bergamo, të kisha mundësinë tu tregoja të gjithëve vlerat e mia. Me të zënë vend në formacion, trajneri Gasperini më ka thënë thjeshtë që të stërvitem maksimalisht. Më ka mësuar shumë gjëra taktikisht. Është një trajner që përqendrohet shpesh në fazën mbrojtëse, kërkon shumë presion”, tregoi Gjimshiti.

“Normalisht mu desh ca kohë që të ambientohem sepse Italia në raport me Zvicrën është një nivel taktik më lart. Në mbrojtje ka shumë konkurencë, 7 futbollistë për 3 vende, por nuk është problem për mua. Përkundrazi, është një stimul për tu përmirësuar dhe për të mbajtur lart konkurencën dhe për të dhënë maksimumin”, deklaroi Berat Gjimshiti për mediat italiane.

l.h/ dita