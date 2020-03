Gjithçka duhet të dini rreth shkaqeve të humbjes së dëgjimit

Pranvera Kola

Ndër faktorët e shpeshtë që mund të bëhen shkak për humbjen e dëgjimit janë: shkaqet gjenetike, komplikacionet gjatë lindjes, disa sëmundje infektive, infeksionet kronike tё veshit, përdorimi i mjekimeve të caktuara, mosha, si dhe ekspozimi i vazhdueshëm nё njё ambient tё zhurmshëm.

Ndërkohë që 60 për qind e humbjes së dëgjimit në fëmijëri ndodh nga shkaqe që janë të parandalueshme. Duke vënë theksin tek mbajtja nën kontroll e faktorëve të riskut, ekspertët e shëndetit publik apelojnë për shtimin e kujdesit në diagnostikimin e hershëm të problemeve të dëgjimit. Sipas tyre, humbja e dëgjimit është një çështje e rëndësishme shëndetësore me një ndikim të madh tek individi, familja dhe një barrë e rëndë me kosto të lartë për shëndetin publik.

Në “Ditën Botërore të Dëgjimit”, ekspertët e shëndetit thanë se synohet të rritet ndërgjegjësimi për parandalimin e tij, por gjithashtu të theksohet që: ndërhyrjet efektive dhe në kohë mund të sigurojnë që njerëzit me këtë tipologji të jenë në gjendje të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë.

Ndikimet e humbjes së dëgjimit

Njё nga ndikimet kryesore qё humbja e dёgjimit ka tek individi ёshtё paaftësia komunikuese me tё tjerët. Te fёmijёt me shurdhësi, zhvillimi i tё folurit ёshtё i vonuar. Humbja e dëgjimit dhe sëmundjet e veshit, tё tilla si “otiti media”, kanë efekte negative nё mbarëvajtjen e fëmijëve nё shkollё.

Po ashtu, humbja e dëgjimit çon nё kufizim tё qasjes pёr shumё shërbime. Përjashtimi nga komuniteti ka njё ndikim domethënës nё jetën e përditshme duke krijuar ndjenjën e vetmisë, izolimit dhe nënshtrimit, veçanërisht tek individët e rritur.

Nёse një fëmije me shurdhësi të lindur nuk i jepet mundësia tё mёsojё gjuhën e shenjave herët, ai do tё ndihet i përjashtuar nga ndërveprimet sociale. Nё vendet nё zhvillim, fёmijёt me humbje tё dëgjimit rrallë ndjekin shkollën. Tё rriturit me humbje tё dëgjimit kanë njё shkallë tё lartё papunësie, duke patur njё kosto tё lartё pёr individin, familjen dhe shoqёrinё.

Parandalimi

Rreth 50 për qind e rasteve me humbje tё dëgjimit mund tё parandalohen. Strategjitë efektive që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së dëgjimit janë: vaksinimi i fёmijёve ndaj sëmundjeve të tilla si fruthi, rubeola, meningiti dhe parotiti, vaksinimi i vajzave adoleshente dhe nё moshёn riprodhuese ndaj rubeolёs, përpara shtatzënisё, testet depistuese pёr sifilizin dhe sëmundje tё tjera infektive gjatë shtatzënisё, pёrmirёsimi i kujdesit ante dhe perinatal, duke pёrfshirё praktika tё testit tё dëgjimit qё nё lindje, diagnostikimi i hershëm i fёmijёve me “otit media”, dhe marrja e trajtimit të duhur pёr kёtё diagnozё, shmangia e përdorimit tё disa medikamenteve qё shkaktojnë humbje tё dëgjimit; me përjashtim tё rasteve tё dhëna nga specialisti, i cili monitoron gjendjen dhe ecurinë e mjekimit.