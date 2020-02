Gjithë ky aktrim…

Nga Edona Llukaçaj

Dekada e fundit ka dëshmuar ngritjen politike të liderëve populistë në mbarë botën.

Ky fenomen, sipas ekspertëve të fushave përkatëse, ishte rezultati i pashmangshëm i ndryshimeve dhe zhvillimeve të kohës, përfshirë qasjen e globalizimit multikulturalist, vrullin që mori kultura “pop” apo edhe risitë në informacion dhe komunikim përmes teknologjisë.

Përtej arsyeve, në vend të udhëheqës të konsideruar si të distancuar vihet re se liderët që paramendohen si më të afërt me popullin dhe si të dalë nga populli, ata që flasin gjuhën e tyre, përçmojnë qëndrimet elitiste të pakicave të privilegjuara dhe kanë tendencën të sillen më pak formalë e të bien në sy, janë më të preferuar për shumicën që i beson dhe i voton me shpresën se do përfaqësojnë zërin e tyre të mbytur, do punojnë për ta, duke i pakësuar problemet e përmirësuar kushtet.

Ndonëse ngritja më spektakolare e një lideri të tillë mund të jetë ajo e presidentit të Ukrainës, ish- aktorit të komedisë Volodimir Zelenski, padyshim që një prej shembujve më tipikë të këtij fenomeni është presidenti turk R.T. Erdogan.

Si një shtet në zhvillim, ku përpjekja për të arritur botën e përparuar bën që të shpërfillen etapat dhe paaftësia për të mësuar nga historia apo e shkuara vetjake çon në imitim sipërfaqësor, edhe Shqipëria duket se ka rënë pre e populizmit votë-mbledhës, e cila, ironikisht pozicionohet thelbësisht larg problemeve të shoqërisë.

Si duket i kritikuar për qasjen e tij të mangët në këtë aspekt, a thua se në fushat e tjera kënaq katërcipërisht, lideri i opozitës ndërmori disa hapa që mund të duken edhe si orvatje të dëshpëruara për pak vëmendje në kohë krize.

Përtej komunikimit virtual plot me fraza të përsëritura deri në bajatosje, ai bëri edhe një vizitë krejtësisht “private” në një konvikt, ku nuk u tërhoq as të debatonte me nëpunësen e trembur nga hyrja e paautorizuar.

Vizita që u filmua, po ashtu, krejt “rastësisht” bëri publike edhe kushtet e këqija të fjetores, thua se deri më sot asnjë shqiptar nuk e dinte këtë dhe thua se kjo nuk është një prej arsyeve që studentat tanë rropaten të studiojnë jashtë vendit.

Vërtet gjithë ku mund e kjo hyrje “ilegale” për një show, gjoja jomediatik kaq të lirë?

Ndriçimi i këtyre orvatjeve, si duket, u zbeh dhe nga fakti se kur vjen fjala për shfaqje mediatike e populiste, ky vend ka mjeshtra çudibërës që aktrojnë në filma me paruke ngjyrë pendë korbi me aq profesionalizëm sa të kujtojnë Kabir Bedin në rolin e Sandokanit, “Tigrit të Malejzisë”.

Pa diskutim që është ngazëllyese ideja se industria e filmit në Shqipëri po ringjallet e po hedh në treg më shumë prodhime me tematika të tjera përveç atyre që ushqehen me plagët shoqërore të tranzicionit e që e bëjnë “Taken” e shumëlakuar të duket krejt i pafajshëm, paçka se bota e zhvilluar kaq e aspiruar ka kohë që e ka kaluar fazën e komedisë diskriminuese, qoftë edhe rajonale.

Ajo që bën përshtypje në lidhje me komedinë me titullin ngushëllues “I love Tropoja” (megjithëse filmi mund të ketë degraduar ca si tepër një krahinë të tërë), është se në një kërkim të shpejtë në IDMb (Internet Movie Database), filmi prezantohet me gjashtë foto.

Në platformën më të frekuentuar online që ofron informacion, dhe jo vetëm, mbi filma e programe të ndryshme televizive nga e gjithë bota, në gjashtë foto dy janë posterat e filmit në fjalë, ndërsa katër të tjerat janë foto të të ftuarit special në rolin e dajës, vetëm ose me kastën e aktorëve.

Pjesëmarrja e një personaliteti në një film patjetër që do të theksohej nga çdo producent që do ta kapte këtë mundësi.

Po ashtu edhe çdo figurë që ka nevojë të rrisë popullaritetin apo ta mbajë atë disi do të gjente rrugën për tu bërë më i afërt dhe më i prekshëm për publikun, por gjithë ky aktrim të bën të besosh se nëse nuk është dëshpërim delirant me nuanca populiste të keqkopjuara, është një përpjekje për të qene më afër zgjedhësve në paaftësinë për t’i ofruar atë që meritojnë e i është premtuar.

Ndryshe do ta shihnim miken Angela, në rolin e Mrs.Doubtfire apo presidentin ukrainas të gjente kohë të vijonte karrierën artistike të lënë në mes.

