Gjithmonë e re në Pallatin e Rinisë

Nga Ramazan Çeka

Koncert madhështor me rastin e ditëlindjes të këngëtares së madhe kosovare Nexhmije Pagarusha

Para pak ditësh, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kosovë organizoi një koncert madhështor me rastin e datëlindjes së këngëtares së madhe Nexhmije Pagarusha, që në të vërtetë u kthye në një festë mbarëkombëtare në nder të kësaj embleme të melosit popullor, në nder të këtij bilbili të këngës shqipe, që me zërin e saj do të mbetet e pavdekshme në Panteonin e muzikës shqiptare.

Në Sallën e Kuqe në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, Ambasada Shqiptare organizoi një koncert solemn me rastin e 86-vjetorit të ditëlindjes së yllit shqiptar Nexhmije Pagarusha. Këtë mbrëmje e kishin nderuar me pjesëmarrjen e tyre shumë artistë, këngëtarë, miq e adhurues të shumtë nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët ishin mbledhur që ta urojnë së bashku, por edhe të festojnë së bashku për këtë mbretëreshë të madhe të muzikës shqiptare.

Në këtë eveniment të mrekullueshëm performuan këngëtarë me zë nga të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët, përfshirë Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë, pa anashkaluar ata që jetojnë e punojnë në Evropë e SHBA. Ndër këngëtarët të cilët erdhën në Kosovë që me ëmbëlsinë e zërit të tyre të festojnë ditëlindjen e artistes së madhe Nexhmije Pagarusha, ishin: Shpresa Gashi, “Mjeshtri i Madh” Bujar Qamili, Shkurte Fejza “Mjeshtre e Madhe”, Selami Kolonja, Era Rusi, Shyrete Behluli, Vjoleta Kukaj, Enkelejda Arifi, Rona Nishliu, Gresa Bahluli, Learta Jakupi e shumë të tjerë.

Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, z.Qemal Minxhozi, ndër të tjera tha: “Është privilegj pjesëmarrja në ditëlindjen e divës së këngës shqiptare Nexhmije Pagarusha, është privilegj për secilin prej nesh për të marrë pjesë në ditëlindjen e saj, sepse ajo vetë na ka frymëzuar për t’i bërë këtë dhuratë modeste për figurën dhe veprën e saj të çmueshme”.

Mbrëmja filloi me performancën e Korit të Shkollës së Muzikës në Prishtinë. Më pas u ngjitën në skenë këngëtarë nga më të shquarit e muzikës shqiptare. Me duartrokitje të zjarrta u pritën performancat e këngëtarëve Shpresa Gashi, Shkurte Fejza, Bujar Qamili, Selami Kolonja, Era Rusi, Rona Nishliu e shumë të tjerë.

Në këtë mbrëmje të konceptuar e realizuar si një koncert festiv u recitua edhe një poezi nga artistja Safete Rugova, e po ashtu u kënduan edhe këngë kushtuar Nexhmije Pagarushës.

Qershia mbi tortë ishte një nga këngët kushtuar këngëtares së madhe kosovare, titulluar “Lauresha Kosovare” që u interpretua në këtë mbrëmje. Ajo ishte kompozuar nga një tjetër artiste e madhe, muzikantia e njohur Pranvera Badivuku dhe u interpretua nga këngëtari i njohur Selami Kolonja për herë të parë në ditëlindjen e 86-të të Bilbilit të Kosovës.

Në këtë shkrim do të shprehi edhe unë kënaqësinë e madhe që sjell edhe për mua, për krijimtarinë time si poet, bashkëpunimi me kompozitoren virtuoze, profesoreshën Pranvera Badivuku, orkestruesin Kreshnik Aliçkaj, Kujtim Shalen për regjistrimin e vokalit në studion e tij në Pejë dhe këngëtarin e mrekullueshëm Selami Kolonja, me këngën kushtuar Nexhmije Pagarushës, me titull “Lauresha Kosovare”, e cila u mirëprit me shumë sukses nga të pranishmit, duke krijuar një emocion të jashtëzakonshëm si për publikun, ashtu edhe për mbretëreshën Pagarusha.

Të gjithë i uruan nga zemra që të arrijë shekullin, jo vetëm me një shëndet të plotë dhe jetë të lumtur, por edhe me zërin si Lauresha e Këngës Shqiptare. Ta dëgjofshim gjithmonë zërin tënd të bukur o zonjë e nderuar shqiptare!

Kompozitorja Pranvera Badivuku, tha që inspirimi për të kompozuar këtë këngë kushtuar Nexhmijes, i kishte ardhur nga teksti i cili ishte shkruar më herët nga tekstshkruesi shkodran Ramazan Çeka. “Unë i kam kushtuar dy këngë më herët këngëtares sonë të madhe që është zë i artë i këngës shqipe, por këtë rast më ka inspiruar tekstshkruesi Ramazan Çeka nga Shkodra, i cili e ka postuar këtë tekst para vitit të ri. Unë e gjeta atë që titullohej “Lauresha Kosovare”. Ky ka qenë pra inspirimi i tekstit që unë vendosa ta bëj këngë. Po më vjen mirë që kënga u realizua para ditëlindjes së saj dhe është një dhuratë për të” u shpreh Badivuku.

Ndërsa edhe këngëtari Selami Kolonja shumë i emocionuar u shpreh mjaft sentimental në lidhje me këngën që këndoi me aq shumë dashuri dhe sipas tij kishte një ndjenjë të veçantë. “Para vitit të ri më thirri kompozitorja dhe më tha që e kam shkruar një këngë për Nexhmije Pagarushen, ishte një nder shumë i madh që unë u përzgjodha për ta kënduar këtë këngë. Ishte një këngë që e kam sjellur dhe e kam kënduar me shumë dashuri”.

Kështu spektakli vazhdoi me një atmosferë të paparë falë performancës brilante të këngëtarit Bujar Qamili, i cili gjatë interpretimit të këngës u shoqërua nga duartrokitjet e të pranishmëve, duke e shoqëruar vetë Pagarusha me zë të lehtë nga vendi ku ishte ulur.

Pas interpretimit me shumë sukses, Bujari duke e uruar nga zemra këtë zonjë të madhe të këngës tha se sot po më duket vetja sikur po këndoj për herë të parë. Jam shumë i lumtur tha ai që me ftesën që më bëri Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë z.Minxhozi u bëra pjesë e këtij eventi kaq madhështor. Nuk do ta harroj kurrë këtë mbrëmje kaq të bukur.

Edhe pse e lodhur nga mosha, entuziazmi i Nexhmije Pagarushës nuk mungoi në ngjarjen e rëndësishme kushtuar ditëlindjes së saj, madje u shpreh e mahnitur me ketë organizim meqë ishte hera e parë që bëhej diçka kaq e madhe për të. “Nuk kemi pasur rast të kemi një koncert të tillë kurrë në Kosovë, i falënderohem ambasadorit shumë, shumë. Nuk kam fjalë edhe besoj se të gjithë janë duke e ndjerë vetën të lumtur. Janë mbledhur të gjithë artistët sonte këtu edhe ata janë të lumtur edhe publiku është i lumtur e sidomos unë, ju falënderoj shumë” tha ajo mes emocioneve të mëdha që diktonte prania aq e madhe e miqve, artdashësve e kolegëve.

Nexhmije Pagarusha është një këngëtare dhe aktore shqiptare, e cila njihet si mbretëresha e muzikës shqiptare. Me një karrierë të ndritur Pagarusha është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore dhe atë klasike.

Mbretëresha e këngës shqiptare Nexhmije Pagarusha është një artiste që ka krijuar personalitetin e saj jo thjesht nga karriera e gjatë, por nga gërshetimi i saj me talentin e profesionalizmin, me pasqyrimin në krijimtari të frymës dhe vlerave më të mira të artit e kulturës sonë kombëtare.

Këngët e saj të mrekullueshme, lirizmi, pathozi i zjarrtë që i mbushte zemrën penetronte në zemrat dhe familjet e çdo kosovari edhe atëherë kur hija e rëndë e nacionalizmit serb rrinte si një re e zezë mbi qiellin e Kosovës. Këngë të tilla si “Baresha”, “Zambaku i Prizrenit”, “Kosovarja e bukur”, “E kujtoj atë takim” etj do të mbesin të pavdeshkshme bashkë me zërin e kësaj këngëtareje të madhe.

Për vlerat e saja të mëdha si një artiste e madhe ajo do të dekorohet edhe nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump e ka dekoruar me medaljen e “Mirënjohjes”, mbretëreshën e muzikës shqiptare, Nexhmije Pagarusha. Çmimi i mirënjohjes iu akordua këngëtares Pagarusha përmes propozimit të një Akademie në Florida, i cili është çmim periodik vjetor që firmoset nga Presidenti amerikan për Personalitete që kanë impakt mbi njerëzit dhe shoqëritë e tyre, konkretisht në fushën e artit. Për nder të ditëlindjes së saj ju rikujtojmë se ky çmim iu dha vitin e kaluar si një ndër çmimet më të rëndësishme në karrieren e saj.

Në ceremoninë e organizuar për 85-vjetorin e artistes së madhe shqiptare në Akademinë e Arteve në Tiranë, nga Shoqata RessEgnatia dhe Unioni i Gazetarëve Shqiptarë, ishin të pranishëm Presidenti Ilir Meta, personalitete të fushave të ndryshme nga Shqipëria dhe Kosova, familjarë, miq, artistë dhe artdashës.

“Mirë se ju gjeta. Kurrë s’kam menduar që do të vijë ky moment kaq i rëndësishëm për mua, kaq i dashur dhe unë kaq e lumtur jam. Nuk di kush është më i kënaqur, unë që jam me ju, apo ju me mua”, u shpreh artistja e madhe, Nexhmije Pagarusha.

Nexhmije Pagarusha gjatë gjithë karrierës së saj i ka shërbyer me nder dhe dashuri atdheut përmes artit dhe vlerave të mirëfillta. Kujtojmë se ajo asnjëherë nuk ka pranuar të këndojë diçka që i tejkalon vlerat shqipe e që lë pas dore muzikën e mirëfilltë shqipe. Këtë më së miri e dëshmon anulimi i një koncerti në Maqedoni, ku i është kërkuar të këndojë në gjuhën serbe dhe artistja është larguar nga skena.

Në mes të shumë urimeve, mbretëreshën e muzikës shqipe, me rastin e 86 vjetorit të lindjes e ka uruar edhe një tjetër mbretëreshë e muzikës popullore shqipe znj.Shkurte Fejza, dhe është e pamundur të përshkruaj emocionet që krijoi para të pranishmëve në fjalen e saj, e cila me shumë dashuri tha: “Gëzuar ditëlindjen Primadona e këngës së bukur shqipe.

Kjo legjendë e këngës shqiptare ka bërë histori suksesi në Kosovë e Shqipëri dhe emri saj është gdhendur në zemrat e shumë bashkëkombësve. Të uroj edhe shumë vite të lumtura në mesin tonë”.

Me shumë emocione u shprehën pas koncertit këngëtarë e artistë të shquar ku po veçojmë kompozitorin Naim Krasniqi, i cili kishte bër një krijim ku Nexhmija nuk këndon por reciton. Një pothuajse “lamtumirë” edhe kur nuk do te jetë me këtu.

Këngëtarja simpatike dhe çapkëne Era Rusi gati e përlotur u shpreh: “Kur të jep bekimin Nexhmije Pagarusha është vleresimi përkëdhelës i emblemës së këngës për mua dhe karrieren time…E dehur nga emocioni…Jetë të gjatë, me këngë në buzë”.

Mrekullia e kësaj mbrëmje ishte edhe prezantimi i përkryer nga moderatorja simpatike Alketa Gashi, që me aftësitë e saj brilante, me buzqeshjen e saj të bukur dhe të sinqertë, me finesën e saj, me profesionalizmin dhe improvizimet që ajo krijoi në mënyrën më të përkryer, zbukuroi skenën dhe i dha larmi këtij evenimenti, duke na dhuruar kënaqësi dhe emocione të jashtzakonshme.

Një meritë të veçantë ka edhe orkestra e shkëlqyer “Grupi Nadit”, i cili bëri të mundur që këngëtarët të performonin live.

Eventi u transmetua drejtpërsëdrejti nga RTK si dhe ishte lajmi kryesor në të gjithë mediat vizive dhe të shkruara.

Maj 2019