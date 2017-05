Kryemadhi, Luan Ramës: Ndjej keqardhje për ty, tërhiqu nga ky vendim (VIDEO)

Deputetja e LSI-së Monika Kryemadhi ka reaguar ndaj kreut të Grupit Parlamentar të kësaj partie, Luan Ramës përsa i përket gjobës të vënë nga KQZ-ja për LSI-në.

Kjo gjobë nga KQZ-ja erdhi pasi në qarkun e Tiranës në 3 emrat e parë në listë për kandidatë nga LSI-ja janë tre femra.

Kjo bie ndesh me një nen të Kodit Zgjedhor, ku raporti gjinor duhet të jetë 2 me 1.

Sipas Kryemadhit, Luan Rama u shpreh i gatshëm të paguajë gjobën e KQZ-së por ajo thekson se gjoba duhet ankimuar dhe denoncuar si një akt diskriminimi për punën dhe angazhimin që këto gra e vajza kanë dhënë për LSI-në.

Monika Kryemadhi këtë e arsyeton duke theksuar se LSI nuk është parti kuotash por parti vlerash.

Deputetja i kërkon Luan Ramës të tërhiqet nga ky vendim dhe të bashkohet me qëndrimin e të gjithë grave dhe vajzave të LSI.

“Une mendoj dhe besoj se LSI nuk eshte parti kuotash dhe as vasale e asnje institucioni shteteror. E them kete me bindje sidomos pasi u njoha me deklaraten e Luan Rames i cili u shpreh i gatshem te paguaje gjoben qe KQZ ka vene per shkak se 3 emrat e pare ne listen e kandidateve per deputete te LSI jane gra dhe vajza. Ndjej keqardhje dhe revolte kur shoh qe dhe nje drejtues i larte i partise ku une bej pjese mendon se perfaqwsimi i grave ne parlament eshte ceshtje kuotash.

Jo i dashur Luan, LSI eshte parti vlerash dhe nuk i ndan ato ne baze te gjinise, por te kontributeve. Gjoba qe je treguar i gatshem te paguash ne KQZ duhet ankimuar dhe denoncuar si nje akt diskriminimi per punen dhe angazhimin qe keto gra e vajza kane dhene per LSI. Gje qe ti dhe une e dime me mire se cdo KQZ apo institucion tjeter.

Ndaj si mike dhe bashkepuntore te kerkoj te terhiqesh nga ky vendim dhe te bashkohesh me qendrimin tim dhe te te gjithe grave dhe vajzave te LSI qe kane punuar dhe punojne me zell dhe devotshmeri per nje Shqiperi me te mire. Sepse jane pjese e asaj liste jo vetem sepse e meritojne, por sepse me kontributin e tyre do te jene aktive per te ndertuar nje jete me te mire per te gjithe ne.

Mikja dhe bashkepuntorja jote Monika Kryemadhi”, shkruan Monika Kryemadhi.