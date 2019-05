Gjobitje për këdo që çon plastikë në këtë ishull

Turistët që do të vizitojnë ishullin Capri në Itali, nuk duhet të marrin asgjë plastike me vete, ndryshe do të gjobiten.

Një ligj i ri thotë se ndalohen çantat plastike, pjatat, gotat dhe çdo gjë tjetër e përbërë prej plastikës. Nëse shihet dikush me to, mund të gjobitet me 500 euro.

Ndalimi filloi këtë muaj me qëllim për të mbrojtur bregun dhe tokën.

Kryebashkiaku Giovanni de Martino e ka mirëpritur vendimin dhe ka thënë për The Times: “Është një ndryshim i madh, por ne po përpiqemi të mbrojmë ambientin.”

j.l./ dita