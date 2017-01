Gjoza: Qerimaj, një shpifës ordiner Peshëngritësi: Shihemi në gjykatë!

Vazhdon përplasja mes presidentit të Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, Elez Gjoza dhe sportistit Erkand Qerimaj. Kreu i FSHP-së i cilësoi shpifje akuzat e radhës të një dite më parë të shkodranit se Gjoza është përfshirë në shitje të vizave amerikane. Në përgjigjen e tij për gazetën “Panorama Sport”, Gjoza deklaroi se delegacioni i Botërorit të Hjustonit siç u nis dhe u kthye i plotë.

“Me ato viza që u pajisëm, ne shkuam bashkë, u nderuam, futëm dy sportistë në 10-shen më të mirë në botës dhe u kthye i gjithë ekipi, megjithë aludimet që e shoqëruan përpara nisjes se delegacioni do të rrinte atje. Për dijeni të opinionit, në delegacion ishin Briken Calja, Erkand Qerimaj, Emanuel Lushi me shpenzimet e veta, presidenti, sekretari dhe dy trajnerët Zef Kovaçi e Leonard Toska.

Ndërkohë, ai vetë (Qerimaj) qëndroi më vonë. Ku është trafiku i vizave këtu? Ai qëndroi për qejf, ai është turisti. Ai me Zef Kovaçin patën ftesë nga shqiptarët në Amerikë dhe u kthyen në Shqipëri një javë më vonë. Ishte e ligjshme dhe në këtë rast nuk ka asgjë të keqe. Por i thashë se nëse nuk kthehesh brenda këtij afati, do të bëj kallëzim në ambasadën amerikane”, sqaroi presidenti Gjoza.

Fotoreporteri

Sa për çështjen e fotoreporterit, Gjoza zbuloi: “Sa i përket fotoreporterit të përmendur në akuzë, ai ka qenë vëllai i Emanuel Lushit. Ambasada amerikane nuk e pa të arsyeshme ta pajiste me vizë. Ne plotësuam të gjithë formularët dhe ai nuk erdhi me ne në Amerikë. Dhe e theksoj se në çdo aktivitet në arenën ndërkombëtare do të këmbëngul të marr me vete mjek dhe fotoreporter për të pasqyruar eventin siç përfaqësohen përfaqësueset e tjera. Pra, e theksoj, nuk ka trafik vizash. Ky është një shpifës ordiner.

Me mua personalisht nuk merret dot, as me pasurinë time nuk merret dot. Çdo gjë e kam të deklaruar, se unë prej 20 vitesh kam biznes. Kjo nuk më intereson fare. Atë e ka lënë takati dhe dëshiron të bëhet personazh. Ai do të bëhet lajm përditë, do të bëhet faktor me shpifje. Në Botërorin e Hjustonit ky doli i 10-ti, ndërsa Calja e mbylli i teti. Ndërsa Lushi u dëmtua gjatë stërvitjes në sup. Ne i kemi shumë transparente gjërat”.

Pyetjes së gazetës nëse do të ketë masa ndaj sportistit, presidenti i Federatës nënvizoi: “Unë do të mbledh Komitetin Drejtues, do ta thërras edhe atë në ballafaqim. Por që akuza e përmendur prej tij ishte një mashtrim ordiner”.

Sakaq, Gjoza e përcolli me sportivitet apelin e Qerimajt drejtuar kryeministrit dhe kryeparlamentarit për ta përjashtuar këtë drejtues: “E drejta e tij t’i bëjë kërkesë. Nuk më intereson fare. Këto janë përpëlitjet e atij të fundit dhe dikujt tjetër. Federata do të vihet në binarë. Kur vihet disiplina, ndodhin të tilla gjëra”.

Në fund të reagimit, Gjoza i rikujtoi Qerimajt se ka përfituar jo pak nga fondi grant i federatës: “Nga grandi i 2016-ës ai ka përfituar 13.5 milionë lekë, 15.8 për qind të gjithë fondit e ka marrë ai. Ndërkohë, ne kemi 20 sportistë dhe trajnerë. Çdo gjë është me fakte, me fatura”.

Përgjigjja e Qerimajt: Shihemi në gjykatë

Ndërkohë, në një postim të shtunën mbrëma në “Facebook”, Erkand Qerimaj deklaroi se do ta padisë për shpifje Gjozën pas deklaratës së të mërkurës së presidentit në gazetën “Panorama Sport” se sportisti sjell vetëm raporte mjekësore për t’u shmangur.

“Zotëri Elez Gjoza, ju jeni gënjeshtari më i madh që njoh. Do të ngre padi kundër jush për shpifje ndaj meje. Mjafton t’i hedhësh një sy gazetës në të cilën je intervistuar. Do të shihemi në gjykatë zotëri, sepse ju në 10 fjali, 11 i thoni gënjeshtra. Ju shpifni që unë kam marr 30 milionë lekë trajtim ushqimor pa bërë garë. E vërteta qëndron ndryshe, duke marrë vetëm 5 muaj trajtim ushqimor vitin që kaloi, i cili është 50 mijë lekë të rinj në muaj, ku nga këto 15 për qind i mban shteti.

Jeni në borxh kundrejt meje, 7 muaj pa trajtim ushqimor në vitin 2016. Më ktheni borxhin, sepse është trajtim ushqimor që më takon dhe vjen nga fondi i taksapaguesve shqiptarë. Nuk e di me çfarë llogarie matematikore zotëria juaj thoni që kam marrë 30 milionë lekë trajtim ushqimor. Një ndër gënjeshtrat më absurde që keni shpikur ju”, ishte akuza e Qerimajt në adresë të titullarit të FSHP-së.

Shkodrani pretendon se nuk ka marrë ende asnjë përgjigje prej tij. “Ende nuk kam marrë përgjigje nga ju, as unë, as taksapaguesit shqiptarë. Si kryetar i lagjes LSI, kryetar minibashkie Tiranë, president i Federatës së Peshëngritjes, ish-drejtor doganash si arrini të posedoni vilat e bukura dhe jetesën luksoze?

Kryeministri i vendit tonë Edi Rama ka thënë se kur përmenden doganierët, të gjithëve na shkon mendja te hajduti. Si mendoni ju ‘zotëri gënjeshtra’? Arrini kulmin të më sulmoni padrejtësisht mua që kam nderuar vendin tim shumë e shumë herë. Unë, ndryshe nga ju, kam popullin mbështetës dhe përkrahës, ndërsa ju keni partinë”, e mbylli denoncimin peshëngritësi.

Shkodrani e akuzoi për shitje të vizave

Peshëngritësi shkodran Erkand Qerimaj do të akuzonte sërish presidentin Gjozaj për abuzime me fondet e federatës. “Si arrini me të ardhurat tuaja të jetoni në mes të luksit përfshirë vila, makina dhe prona? Nuk është aspak e drejtë të merreni në intervista dhe TV me trajtimet ushqimore që unë i fitoj me shumë mund dhe sakrificë dhe janë lekë që vijnë nga taksapaguesit shqiptarë jo nga xhepi juaj? Ju keni detyrim si President të jepni të ardhura për Federatën që drejtoni, ndërkohë ju abuzoni me lekët e taksapaguesve shqiptarë duke shkelur rëndë ligjin”, iu drejtua Qerimaj në postimin e radhës në “Facebook”.

Mes të tjerash, Qerimaj pretendoi se Gjoza ka futur në ambasadën amerikane njerëz si fotoreporterë për të marrë vizë. “Jeni ju ai që keni futur në ambasadën amerikane njerëz si fotoreporterë për të marrë vizë”, do ta mbyllte denoncimin e radhës Qerimaj.

Përplasjet

Peshëngritësi i njohur shkodran, Erkand Qerimaj, shpërtheu në akuza fillimisht mbrëmjen e 16 janarit ndaj shefit të klubit Vllaznia, Mark Kroqi, i cili nuk e përfshiu në 10 sportistët më të mirë të Shkodrës. Qerimaj pat denoncuar kushtet skandaloze të stërvitjes për shtangistët në pallatin e sportit, ambiente, të cilat ai i konsideron si hale. Në përgjigje të akuzave të Qerimajt, presidenti i federatës Elez Gjoza tha për gazetën se ai (sportisti) stërvitet në Tiranë dhe rrogën e merr në Shkodër dhe se kishte përfituar 30 milionë lekë pa marrë pjesë në gara./Panorama sport