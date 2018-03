“Kush vuri zjarrin dhe kush preku policët, nuk ka shans t’i shpëtojë ligjit”

Kryeministri Edi Rama në deklaratën e tij për mediat e ka konsideruar sulmin ndaj forcave të policisë dhe zjarrvënien në sportelet e pagesës së taksës në Kalimash si krim të rëndë, dhe për këtë fajëson Partinë Demokratike.

Krimet e rënda të ushtruara paraditen e 31 marsit, sipas tij, do të ndëshkohen nga forca e ligjit.

“Të nderuar bashkëqytetarë, sipas Kodit Penal zjarri i sotëm dhe dhuna barbare e ushtruar mbi pronën e përbashkët si dhe goditja e policisë janë krime të rënda. Ju siguroj se këto krime do të ndëshkohen me të gjithë rëndesën e forcës së ligjit. Kush e vuri atë zjarr dhe kush guxoi të ngrejë dorë mbi forcat e policisë duke kërcënuar rendin, nuk do ketë asnjë shans t’i shpëtojë forcës së ligjit. As populli i krejt Shqipërisë, as i vet Kukësit nuk kanë asnjë lidhje me këtë shfaqje të ulët vandalizmi”, thotë Kryeministri Edi Rama gjatë konferences për mediat.

Kryeministri Rama si fajtore të vetme, të vandalizmit të ushtruar në sportelet e pagesës së taksës, shikon Partinë Demokratike. Kjo e fundit sipas Ramës e manovron sikurse dëshiron pakicën, për të arritur qëllimet e saj.

“Dhe përgjigjen prej Kukësit dhe gjithë Shqipërisë gjuha e benzinës dhe çizmja e dëshpërimit që tërheq zvarrë opozitën do e marrë qershorin e ardhshëm, pa diskutim dhe më shembulloren se sa e morën qershorin e shkuar. Të tërë bashkë mbledhur në kazanin politik me votat e zakonshëm të këtij vendi, këta nuk mund të bëjnë asgjë tjetër përveç asaj që kanë bërë gjithnjë të tallen me pakicën për të nxitur rrëmuja e zjarr ndezje e për të bërë e hapur gropa në çdo fushë të jetës shqiptare sa herë janë në pushtet.”

s.a/dita